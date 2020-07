SAVNER FELLESSKAPET: Karin Marie Lund har mistet sitt eneste sosiale møtepunkt etter at kantinen på bofellesskapet stengte for å hindre coronasmitte i mars. Foto: Terje Bringedal

Karin Marie (83) har måttet spise alene i fire måneder: – Det er ensomt

Middag i kantinen på bosenteret var Karin Marie Lunds (83) eneste sosiale møtepunkt i hverdagen. Nå har hun måttet spise alene i leiligheten sin i fire måneder etter at kantinen stengte på grunn av coronapandemien i mars.

– Det er så koselig å kunne sitte sammen å spise middag og prate, sier Karin Marie Lund (83).

Hun har bodd i en leilighet på Dovre bo- og behandlingssenter i Lørenskog de siste fire årene. Vanligvis blir det servert middag i første etasje, hvor de som bor der og andre pensjonister kan samles for å spise middag sammen.

– De lager veldig god mat. Vi fikk servert fisk, kjøtt og grønnsaker. De hadde også dessert som vi kunne ta om vi ønsket det, forteller hun.

13. mars ble tilbudet om middagsservering i kantinen stengt på grunn av coronapandemien.

Siden den gang har 83-åringen kun spist ferdigmat til middag, varmet i mikrobølgeovn på kjøkkenet i leiligheten.

– Det er ikke noe sosialt lenger, sier hun.

ENSOMT: 83-åringen har sin egen leilighet i bofellesskapet, hvor hun får besøk av hjemmetjenesten fire ganger om dagen. Hun savner å kunne gå ned i første etasje for å hilse på kjente. Foto: Terje Bringedal

Siden midten av mai har datteren Åse Irene Lund spurt om å få svar på når middagsserveringen vil åpne igjen.

– Vi får ikke svar fra noen, og det er ingen som vet noe. Vi har ikke engang fått vite hvem som tar avgjørelsen, sier hun.

Datteren er bekymret for hvordan det har påvirket den mentale helsen til moren, som har slitt med depresjon og angst.

– Vi merker at det har blitt ganske mye verre, sier Åse Irene.

– Hun blir sittende for seg selv. Og det gjelder jo alle som bor her.

TRIST: Karin Marie blir emosjonell når hun forteller om hverdagen de siste månedene. Her sammen med datteren Åse Irene. Foto: Terje Bringedal

Åse Irene forteller at det er vanskelig å få telefoner fra moren som gråter på grunn av ensomhet etter at hun ikke lenger har et sosialt møtepunkt.

– Det handler om livskvalitet, sier hun, og mener at det bør være mulig å finne en løsning som gjør at man igjen kan servere mat på en måte som overholder smittevernreglene.

En aktivitetsstue, hvor beboerne kan komme for å drive med hobbyarbeid som strikking og sying har åpnet igjen. Men Karin Marie er ikke frisk nok til å kunne benytte seg av dette tilbudet.

– Jeg mener at dersom man klarer å overholde smittevern i aktivitetsstuen, burde de klare å få til dette ved middagsserveringen også, sier Åse Irene.

– Man skal bo hjemme så lenge som mulig med tilrettelegging og hjelp fra kommunen. Og dette forverrer situasjonen for mange. Hvor er tilretteleggingen i denne situasjonen?, spør hun, og viser til samhandlingsreformen som kom i 2012.

Dermed er det kun når familie kommer på besøk eller når hjemmetjenesten kommer innom for å varme mat og gi medisin, at hennes mor får møtt noen og slått av en prat.

– Det er ensomt. Jeg håper at det åpner snart, sier 83-åringen.

KANTINE: Her kunne beboerne og pensjonister i området komme og kjøpe middag. Nå har kantinen ikke vært i bruk siden midten av mars. Foto: Terje Bringedal

I forrige uke har VG skrevet en sak om Ella Colberg (90), som er i ti dagers karantene på Moer sykehjem, og som etter fullført karantene bare vil kunne besøkes av pårørende en halvtime i uken.

Men med den gradvise gjenåpningen, har Helsedirektoratet oppfordret til å i økende grad legge til rette for besøk ved helse- og omsorgsinstitusjoner.

Det er kommuneoverleger som avgjør lokale smittevernregler. Det er derfor ulik besøkspraksis på sykehjem rundt om i landet. Ifølge Helsedirektoratet er det fortsatt flere kommuner som praktiserer strenge besøksregler.

Skal vurdere saken på nytt etter sommerferien

Fungerende kommuneoverlege i Lørenskog, Sjur Bakken, sier at alle kantiner på sykehjem og andre boformer for eldre i kommunen ble stengt ned i mars, og at ingen enda har blitt åpnet igjen.

– Foreløpig så har vi valgt å ikke åpne noen av disse. Det er fordi at vi så langt har vært skånet for smitte på disse institusjonene, og vi ønsker å ha så få samlet på institusjoner som mulig.

Bakken sier at det vil bli gjort en ny vurdering etter sommerferien.

– Det jo klart at dette er et verdifullt tilbud. Etter hvert som Norge åpner igjen, så vil vi vurdere det på nytt. Det vil skje etter at ferieavviklingen er over, sier han.

FORTSATT STENGT: Kantinen i bofellesskapet ble stengt 13. mars. En ny vurdering skal bli gjort om hvorvidt den skal åpnes igjen etter sommerferien. Foto: Terje Bringedal

Kommunaldirektør: Er gjort nøye vurderinger

Kommunaldirektør i Helse-, omsorgs- og mestringstjenesten i Lørenskog kommune, Gry Røste, sier at det er gjort nøye vurderinger i hvert enkelt tilfelle når det kommer til smitteverntiltak i kommunen, men at hun ikke kjenner til vurderingen som er gjort for middagstilbudet på Dovre bo- og behandlingssenter.

– Vi har iverksatt tiltak i tråd med FHI sine retningslinjer for å begrense smitte. Jeg opplever at det har blitt gjort gode vurderinger i Lørenskog, sier hun, og viser til at kommunen har klart å få kontroll på og spore de smittetilfellene som har vært i kommunen.

Jarle Opseth, leder for Aktivitetstilbud, kultur og frivillighet i Lørenskog kommune, sier at er vanskelig å si hvor lenge tiltakene skal vare da kommunen forholder seg til anbefalinger fra Helsedirektoratet.

- Alle som bor i omsorgsbolig har fått informasjonsskriv og dette har også blitt hengt opp på info tavle og lagt på bord i fellesområdet. Alle som bor på Dovre bor i eget hjem og det regnes som en vanlig bolig. Derfor har beboere og pårørende selv også et ansvar for å hente informasjon som blir lagt ut på kommunens hjemmeside og i andre kanaler, skriver han i en e-post til VG.

Fylkesmannen: 15 prosent opplever utfordringer

Fylkesmannen i Oslo og Viken er godt kjent med at det er flere sårbare grupper som er særlig utsatt på grunn av smitteverntiltak. Alle kommunene i Oslo og Viken rapporterer ukentlig sin status til Fylkesmannen som blir videreformidlet til Helsedirektoratet, ifølge fungerende fylkeslege Jenny-Marie Hjemgaard Wadosch.

– Ved forrige ukes rapportering meldte 15 prosent av kommunene i Oslo og Viken at de opplevde utfordringer overfor tjenestene til sårbare eldre. Disse utfordringene er knyttet til ensomhet og mangel på aktivisering, samt andre begrensninger knyttet til smitteverntiltak, skriver Wadosch i en e-post til VG.

