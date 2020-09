DYR FORNØYELSE: Det kostet over fem millioner kroner i etterlønn at Frp gikk ut av regjering i januar 2020. Foto: Helge Mikalsen, VG

Regjeringsetterlønn har kostet nesten åtte millioner i år

33 politikere har fått etterlønn i 2020. Bare Frps regjerings-exit alene har kostet over fem millioner skattekroner.

Solberg-regjeringen er på vei mot etterlønnsrekord, med 28 millioner kroner på syv år. Bare i 2020 er prislappen på 7,9 millioner kroner:

Frp: 5,1 millioner kroner

Høyre: 1,6 millioner kroner

Venstre: 1,1 millioner kroner

Årsaken er at statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere som går ut av regjeringen kan få opptil tre måneders etterlønn hvis de ikke har en ny jobb å gå til. De kan også få ekstra etterlønn i opptil seks måneder hvis de blir ilagt jobbkarantene.

Det blir store summer, når årslønningene ligger på 1.410.073 kroner (statsråder), 994.400 kroner (statssekretærer) og 748.000 kroner (politiske rådgivere).

Politikerne må informere Karantenenemnda hvis de får ny jobb, nye verv eller starter egen næringsvirksomhet, så nemnda kan vurdere om de kan starte rett på – eller må ha en pause først.

Det er for å hindre at politikerne kjapt går over i roller der de kan utnytte hemmelig informasjon eller kjennskap til saker fra tiden i regjeringen.

– Det er ikke fordi folk ikke vil jobbe, men fordi de ikke får lov, sier Frp-leder Siv Jensen til VG.

– Det er bare en konsekvens av et regelverk som passer på habilitet. Vi får tilgang på veldig mye informasjon som må forvaltes på en ordentlig måte.

KARANTENE: Tidligere justisminister Jøran Kallmyr (Frp) fikk seks måneders karantene før han begynte i advokatfirmaet Ræder. Her med partileder Siv Jensen. Foto: Trond Solberg

Dyrere enn de rødgrønne

Etterlønnsregningen etter syv år med mannskapsbytter, utvidelsene av regjeringen med Venstre og KrF, og Frps utgang er på nesten 28 millioner kroner – og den vil sannsynligvis vokse ved neste regjeringsskifte.

Etter syv år med rødgrønn regjering var prislappen på 13,7 millioner i etterlønn, omtrent 16,4 millioner i 2020-kroner.

Totalsummen etter åtte år med den rødgrønne regjeringen ble 30 millioner kroner, nesten 35 millioner i 2020-kroner.

Over 12 millioner av dette ble utbetalt i etterlønn etter stortingsvalget i 2013, noe som tilsvarer nesten 14 millioner 2020-kroner.

– Summen av utbetalinger i 2020 reflekterer at Fremskrittspartiet i januar gikk ut av regjeringen, sier Anne Kristin Hjukse, kommunikasjonssjef ved Statsministerens kontor (SMK).

Frp-ere har fått 1,6 millioner kroner i ordinær etterlønn og 3,4 millioner kroner i karantenegodgjøring i år.

Frp-leder Jensen avviser at dette rokker ved bildet av Frp som et parti mot høyt offentlig forbruk og sløseri.

Statsråder får automatisk etterlønn i én måned, med mindre de skal tilbake til Stortinget eller har sittet i regjeringen i mindre enn tolv måneder. De kan søke om opptil tre måneder hvis de står uten inntekt etter første måned.

Statsråder med kort fartstid i regjeringen, statssekretærer og politiske rådgivere må søke om all etterlønn. Kun noen få politikere har søkt om én måned, mens flertallet har bedt om tre månedslønner allerede i første søknad.

– De fleste av de politiske rådgiverne og statssekretærene fra Frp søkte tre måneder?

– Det er det regelverket inviterer til. Man får ikke tid til å forberede seg nevneverdig lenge på en utgang av regjering.

Jensen gikk selv tilbake til stortingsplassen sin, og fikk derfor ikke etterlønn. Hun vil ikke anbefale sine partifeller å søke jobber som ikke utløser karantene.

– Hva slags jobber folk søker seg til har jeg da virkelig ingen mening om. Det viktigste er at de har muligheten til å få seg jobb, de aller fleste fra ulike partier som jeg har snakket med har hatet å sitte i karantene.

Etterlønnssaker har skapt krøll i flere partier i år:

1,4 millioner manglet

VGs oversikt bygger på innsyn i postjournalen til Statsministerens kontor (SMK). Da VG tok kontakt med SMK for en kommentar til saken, viste det seg at syv søknader om utvidet etterlønn ikke var journalført. Det tilsvarer over 1,4 millioner kroner.

Søknadene til Anne Bramo (Frp), Atle Simonsen (Frp), Britt Dalsbotten (Frp), Christoffer Pederssen (Frp), Frida Blomgren (V) og Kjartan Almenning (V) ble søkbar i postjournalen 21. august, mens søknaden til Marit Vea (V) ble søkbar 2. september.

VG har stilt SMK følgende spørsmål:

– Hvorfor ble ikke disse søknadene journalført?

– Hva er deres kommentar til at 1.493.794 kroner i etterlønn ikke var journalført?

I en e-post skriver kommunikasjonsrådgiver Ida Dahl Nilssen:

– Bekreftelsesbrevene skulle vært journalført tidligere, men var uansett omfattet av innsynsretten og ble uoppfordret sendt til deg. SMK korrigerte også, på eget initiativ, den sammenstillingen VG hadde gjort, slik at denne ble korrekt og inkluderte alle utbetalinger.

Videre skriver hun:

– Beløp for utbetalt fratredelsesytelse og karantenegodtgjørelse fremkommer i SMKs regnskapssystem og slike opplysninger kan det bes om innsyn i, i tråd med offentleglova.

