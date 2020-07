Disse studiene er vanskeligst å komme inn på

Rekordmange har fått tilbud om studieplass.

Eivind Haugen

Selma Heiberg Hellstrand

Oppdatert nå nettopp

I år var det rekordmange søkere til høyere utdanning. Over 150.000 har søkt om studieplass, rundt 12.000 flere enn i fjor. Coronakrise og høy arbeidsledighet trekkes frem som forklaringer.

– Antall studieplasser øker år for år. I år har vi en ekstra økning antall studieplasser, sier direktør for utdanningstjenester, Terje Mørland.

8.000 flere enn i fjor har fått studieplass i år, og totalt har 108.000 fått tilbud. Det er rekordmange, ifølge Kunnskapsdepartementet.

Rekordmange søkere har også gitt høyere poenggrenser for å komme inn.

– Å komme inn på studiet på prestisjestudiene er enda vanskeligere enn i fjor, sier Mørland.

Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Statsråd for høyere utdanning Henrik Asheim mener at coronakrisen kan forklare en del av økningen:

– Når plutselig mange flere vil studere er det ofte et uttrykk for færre muligheter på arbeidsmarkedet. Isolert sett er selvfølgelig ikke det et godt tegn. Men det viser to ting jeg mener vi bør være glade for. Mange ser verdien av utdanning og mange bruker tiden utenfor arbeidslivet til å fylle på med kompetanse, sier statsråden.

Asheim sier at det fortsatt er ledige plasser på over 200 forskjellige studier. Han oppfordrer folk til å si ifra seg plassen sin så fort som mulig om de har bestemt seg for å ikke takke ja.

les også Diba kom inn på medisin som 17-åring

Medisinstudiet på Universitetet i Oslo har fortsatt landets høyeste poenggrense for ordinær kvote. I fjor måtte du ha 68,5 dersom du konkurrerte i den ordinære kvoten. I år må du ha 69 poeng.

Har du førstegangsvitnemål økte poenggrensen med nesten et helt poeng. Det er opp fra 60,7 i fjor til 61,6 i år. NTNU har høyest poenggrense på medisinstudiet om du kommer rett fra videregående. Der må du ha 62 poeng for å komme inn.

Dette er studiene med høyest poenggrense ved ordinær kvote:

Medisin, høst, UiO: 69.0

Medisin, vår, UiO: 68.1

Medisin, NTNU: 67.9

Medisin, UiB: 67.7

Medisin, UiT: 67.6

Honoursprogram, Realfag, UiO: 67.1

Psykologi, høst, UiO: 66.8

Odontologi, UiO: 66.1

Psykologi, vår, UiO: 65.7

Odontologi, UiB: 65.4

les også Vanskeligere å bli sykepleie-student

Hver fjerde søker hadde helsefag som førstevalg. Hver tiende søker hadde sykepleierutdanningen som førstevalg.

LES OGSÅ: Mangler praksisplasser - vil utdanne flere sykepleiere

Søkere til lærerutdanninger falt med 6,9 prosent i år etter rekordhøye søkertall i 2018 og 2019.

Siviløkonomutdanningen ved NHH er studiet flest hadde som førstevalg. 2112 hadde det som førstevalg. I år må du ha minst 54,6 poeng for å komme inn der om du søker med førstegangsvitnemål. I fjor var det 52,7.

Med ordinær kvote måtte du ha 56,4 i fjor, mens du i år må ha 57,8 poeng.

Publisert: 24.07.20 kl. 10:15 Oppdatert: 24.07.20 kl. 10:37

Fra andre aviser