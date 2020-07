VG-Peil-Logo Møttes for første gang etter at Norge stengte Anna Lanto (25) har ikke sett sin australske forlovede Michael Nichols siden januar. Da Norge åpnet grensene for kjærester og familiemedlemmer 15. juli bestilte de flybilletter med en gang. Selma Heiberg Hellstrand Av Publisert 18. juli, kl. 11:23 Selma Heiberg Hellstrand Nå skal det paret hjem i karantene. Selma Heiberg Hellstrand Av Publisert 18. juli, kl. 11:23 – Det å ha en utenlandsk kjæreste er utrolig spennende, lærerikt og det føles som et eventyr. Det er skikkelig morsomt, og hvis det ikke fantes landegrenser så hadde det egentlig ikke vært noen utfordringer, sier Lanto. Selma Heiberg Hellstrand Av Publisert 18. juli, kl. 11:23 Privat Det er mange par som har vært borte fra hverandre siden Norge stengte grensene 12. mars. Sveip for å høre deres beste tips til å klare å ha et avstandsforhold. Selma Heiberg Hellstrand Av Publisert 18. juli, kl. 11:23

Møttes for første gang etter at Norge stengte

Mange av dem som har kjæreste i utlandet har ikke sett kjærestene sine siden Norge stengte grensene 12. mars. VG har snakket med seks personer i avstandsforhold om deres beste tips.

Jenny Basso (20) sammen med kjæresten fra USA. Foto: Privat

Jenny Basso (20) er sammen med en fra USA. Hun sier at det ikke er ideelt å ha en kjæreste i utlandet, men at så lenge man setter av tid til hverandre er det helt mulig å gjennomføre.

– Husk å fortelle hverandre at man er glad i hverandre selv om man er langt ifra hverandre, sier Basso.

Elise Sandvik (19) har også en kjæreste fra USA. Hun sier at det er lurt å ikke snakke altfor ofte, og huske å nyte deres egne opplevelser. Det er også lurt å ha dates, sier hun.

– Det høres litt teit ut, men da får man en følelse av at man gjør noe sammen og får en felles opplevelse. For man bor jo i forskjellige land, er med hver sine venner og får forskjellige opplevelser og da er det fort gjort å skli litt fra hverandre, sier hun.

Sandvik og kjæresten har hatt vinkvelder, spilt Minecraft og laget mat sammen over FaceTime. De har også sett på film samtidig. Hun sier at det er viktig å sette pris på det kjæresten din ofrer for å være i et avstandsforhold med deg.

– Send hverandre pakker eller postkort. Send en t-skjorte så han kan huske litt hvordan du lukter, tipser hun.

Elise Sandvik (19) sammen med kjæresten fra USA. Foto: Privat

Henny Sofie Skottevika (21) er sammen med en fra Nigeria. Hun sier at avstandsforhold kan være krevende, og at man møter på mange flere utfordringer enn par som bor sammen gjør. Men det hjelper å tenke på at man skal sees igjen.

– Det er viktig å være ærlig med hverandre når ting kjennes tungt. De beste tipsene jeg har er å gjøre ting litt enklere for hverandre i hverdagen, for eksempel bestille frokost eller blomster på døren, sier Skottevika.

Silje Broch Windspoll (20) er sammen med en fra Tyskland, og hennes beste tips er å avtale tidspunkt man kan ringe hverandre. Hun sier at det kan være lurt å prøve å normalisere forholdet, selv om det er litt annerledes enn for dem som bor i nærheten av hverandre.

Kristine Nordli (28) er gift med en mann fra USA. Hun gjentar at det er viktig å sette av tid til hverandre og være tålmodig. Hun mener også at det er viktig å ta vare på hverandre og ha god kommunikasjon.

– Det fine med avstandsforhold er at når man først treffes så føles det veldig spesielt og jeg tror det styrker forholdet at man må kommunisere så mye, sier Anna Lanto (25).

Hun er forlovet med en fra Australia, og hennes tips er å ha god kommunikasjon.

– Ikke vær redd for å prate om de helt hverdagslige tingene. Send hverandre bilder og la den andre personen delta i hverdagslivet ditt, fordi det er det man savner mest når man er i et avstandsforhold tror jeg, sier hun.

