Prishopp på munnbind – ber folk ikke hamstre

Apotekene opplever nå en voldsom etterspørsel etter munnbind, noe som har fått prisene til å stige kraftig.

– Vi opplever ekstrem stor pågang. Jeg tror vi er oppe i ti ganger så mye denne uken sammenlignet med en normal uke, sier kommunikasjonsrådgiver i Apotek1 Silje Ensrud.

Med jevne mellomrom har «munnbinddebatten» vært et hett tema under coronapandemien. Stadig flere land anbefaler nå økt bruk av munnbind i det offentlige rom.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad har sagt at det snart vil komme nye råd for blant annet munnbind.

Ensrud sier at de har stor tilgang på munnbind, og forventer en stor ny levering mandag.

– Men det er vanskelig å forutse akkurat hvor stor pågangen blir, så vi ber folk om å ikke hamstre.

Økte priser

Også Vitusapotek opplever stor etterspørsel etter munnbind om dagen, opplyser de til VG.

– Salget har økt veldig. Fra juni til juli økte salget av munnbind med 85 prosent, sier kommunikasjonsrådgiver Tonje Kinn.

Hun sier at apoteket har beholdning på lager, og at de har økt bestillingene.

– Vi ønsker selvfølgelig ikke at kundene skal hamstre, men det er foreløpig ingen regler for hvor mange man kan kjøpe, men ting kan endre seg.

Da VGs fotograf var innom Apotek1 og Balder apotek ved Grensen i Oslo torsdag ettermiddag, var det tomt for munnbind.

Med økt etterspørsel har også prisene på munnbindspakker økt betraktelig. En pakke med 50 bunnbind har mer enn syvdoblet seg viser NRKs oversikt:

Boots: Før: 100 kr, Nå: 790 kr

123 apotek.no : Før: 164-165 kr, Nå: 790 kr.

Farmasiet: Før: 79 kr, Nå: 699 kr.

TILGANG: kommunikasjonsrådgiver i Apotek1 Silje Ensrud sier at de i dag har tilgang på munnbind og ansiktsmasker, men at videre tilgang avhenger av rådene fra helsemyndighetene. Foto: Apotek1

En eske med 50 munnbind på Apotek1 koster torsdag 799 kroner i butikk. Tilsvarende pakke kostet 100 kroner for et år siden.

– Det er en ekstraordinær situasjon som gjør at vi måtte skaffe oss nye leverandører til andre innkjøpspriser, det kan ha betydning for utsalgsprisen, sier Ensrud i Apotek1.

– Men det har ikke økt siden mars, så vidt jeg vet. Dette er ganske dyrt for oss.

Bestiller man over nett ser prisene på en pakke med 50 munnbind slik ut torsdag kveld:

Farmasiet – 699,-

Boots – 745,-

Apotek1 – 740,-

Vitusapotek – 600,-

Anbefaler munnbind

Klokken 17 torsdag skal helseminister Bent Høie i møte med alle fylkeskommuner, de ti største kommunene, Kollektivtrafikkforeningen, Virke og NHO.

VG har spurt flere eksperter på smittevern og medisin om norske helsemyndigheter bør anbefale bruk av munnbind. De fleste er enige: De nye anbefalingene bør føre til bruk av munnbind på steder der mange samles.

INSTRUKSJONER: Slik bruker man ifølge FHI ansiktsmasker på riktig måte Foto: FHI

FHI skiller mellom medisinske munnbind og ansiktsmasker, og understreker at det ikke er knyttet standarder til produksjon av sistnevnte. Det betyr at det er ukjent hvor godt de beskytter.

«Munnbind kan forebygge at du smitter andre, og kan redusere risikoen for at du blir smittet selv. Dersom du bruker det feil, øker sjansen for at du kan bli smittet», skriver Folkehelseinstituttet (FHI) på sine nettsider.

Ved bruk av munnbind eller ansiktsmaske, er det ifølge FHI viktig å huske følgende:

Pass på at masken sitter tett rundt nese, munn og hake.

Vask eller desinfiser hendene før du tar på eller berører masken.

Munnbind og ansiktsmaske har begrenset levetid, og må byttes ut med jevne mellomrom.

Blir masken fuktig, er den mindre effektiv.

Ansiktsmasker til flergangsbruk må vaskes på minst 60 grader.

Man må fremdeles følge smitterådene ved å utvise god hygiene og holde seg hjemme om man er syk.

Vis toleranse rundt munnbindbruk – både overfor de som bruker det og de som ikke gjør det.

Publisert: 06.08.20 kl. 17:16 Oppdatert: 06.08.20 kl. 17:52

