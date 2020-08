GRENSEHANDEL: 25. juli åpnet muligheten for å handle i «grønn sone» i Årjäng. Foto: Fredrik Solstad

Kommunelegen i Indre Østfold: – Åpningen av grensen mot Sverige mulig fellesnevner

Flere av de tidlige smittede i Indre Østfold har vært i Sverige. Kommuneoverlege Jan Børre Johansen ble varslet om en sykehusinnleggelse av en ung mann tirsdag. Smitten var ute av kontroll i løpet av få dager.

– Vi så i en tidlig fase av smitteøkningen at åpningen av grensen mot svenske Värmland 25. juli var en mulig fellesnevner. Flere av de tidlig smittede hadde vært i Sverige, som da var et grønt land, men hadde likevel et større smittetrykk enn Norge.

Kommuneoverlegen beskriver smittespredningen i Indre Østfold kommune, med 45.000 innbyggere, som ute av kontroll.

En fellesnevner er også at mange av de tidlig smittede var unge mennesker med et aktivt og sosialt liv.

– På torsdag fant vi ut at 10 av 14 positive hadde vært ute på byen, sier kommuneoverlegen.

– Bør det man nå ser i Indre Østfold få betydning for hvordan man ser på potensiell smittespredning?

– Jeg tror flere helsemyndigheter nå er svært interesserte i å studere nærmere hvordan smitten brer seg, særlig hos oss, fordi vi kan knytte eksplosjonen i smittespredningen til en begrenset periode med både private festligheter og uteliv, sier Johansen.

Tirsdag kveld ringte en lege fra Tønsberg sykehus med beskjed om at en ung mann med nærkontakter i Indre Østfold var lagt inn med covid-19 på Tønsberg sykehus. Søndag tok kommunen i bruk de aller strengeste midlene for å stanse smitten.

Kommuneoverlegen beskriver smittespredningen som ute av kontroll.

Beskjedne symptomer

25. juli ble det etter mange måneder med stengte grenser, igjen mulig å reise til kjøpesentrene i blant annet Töcksfors.

– Da grensene åpnet hadde vi mange mindre grupper med unge mennesker som dro til Sverige. Det hadde de helt klart lov til. Men der var det også et større smittetrykk enn i Norge. Forrige helg vet vi at det var samlet flere grupper på syv-ni personer privat som senere på kvelden gikk på byen i Askim, både fredag og lørdag. Til sammen var rundt 200 mennesker ute på tre utesteder den helgen, sier kommuneoverlegen.

KØ: De reisende dannet kø ved tollstasjonen ved Ørje etter at dette ble en grønn region i Sverige. Foto: Fredrik Solstad

Etter helgen begynner smitten å spre seg: Mandag og tirsdag denne uken hadde flere av de unge festdeltagerne lette symptomer. Det lignet en lett forkjølelse, kanskje bare med litt hodepine. De hadde svært beskjedne symptomer, noen hadde ikke symptomer i det hele tatt. De gikk på jobb og trente som vanlig, blant annet på treningssenter.

Tirsdag kveld kom telefonen fra legen på Tønsberg sykehus.

– Vi tror den unge mannen var uheldig og ble smittet i Indre Østfold, sier Johansen.

Flere av mannens nærkontakter ble testet onsdag og torsdag. Kommunen gikk bredt ut og oppfordret alle som hadde vært på tre utesteder i Askim i helgen, til å melde seg.

– Svært mange meldte seg. Vi har testet i overkant av 200 per dag de siste dagene, sier kommuneoverlegen.

Søndag kveld hadde 59 personer fått påvist smitte. 12 av de positive coronatestene ble bekreftet søndag. Dagen før ble 20 tilfeller bekreftet. I følge VGs coronaspesial har kommunen bare hatt et beskjedent antall nye positive prøver siden mars. Ingen, én og maks to nye tilfeller av gangen har vært normalen siden begynnelsen av april. Det gjør at kommuneledelsen beskriver smitten som ute av kontroll.

– Vi har 59 nye smittede fra onsdag 5.august og til i dag. Det er like mange smittede som vi hadde totalt de første månedene av pandemien. Det er svært stor spredning i forhold til innbyggertallet , sier Johansen.

Spores til fester og Sverige-turer

Nesten samtlige smittede kan spores tilbake til gruppene av unge mennesker som var på byen og som har vært over grensen til Sverige en eller flere ganger etter gjenåpningen av grensen.

– Vi så i tidlig fase en fellesnevner i at flere grupper hadde vært på reise, først og fremt til Sverige, men også Polen. Det er bare en mindre gruppe smittede av de som var smittet i tidlig fase, som ikke kan spores tilbake til de unge på som var på fest forrige helg. Denne gruppen er en familie som hverken har vært i Sverige eller på byen, der smitten er vanskelig å spore, sier Johansen.

Håper på skolestart som planlagt

Ordfører Saxe Frøshaug (Sp) mener Indre Østfold kommune nå tar i bruk de fleste verktøyene de har for å stanse smitten og at det er nødvendig.

– Vi trenger en dugnad der alle bidrar for å stanse smitten. Derfor må sosial aktivitet stoppe i en uke, vi må fjerne mulighetene til å smitte andre. Når enkelte kritiserer stengingen av SFO og barnehager, så skjer det fordi vi har mange foreldre og ansatte som er smittet eller i karantene. Vi vet det er inngripende, men vi må stenge. Vi gjør det nå og håper vi kan gjennomføre skolestart som planlagt neste mandag, sier ordføreren.

Han beskriver en uke som har gått i ett og der alvoret har seget inn.

– Gruppen som først ble smittet, er i utgangspunktet ingen risikogruppe og ingen skal kritiseres for å ha gjort noe galt bevisst. Men smitten er i samfunnet og nå er det viktig at alle bidrar og følger reglene vi har bestemt. Alle må være solidariske, sier ordføren.

Dette er de strenge tiltakene i Indre Østfold Alle SFO og barnehager holder stengt i uke 33, ettersom både ansatte og foresatte i kommunen er smittet. Flere ansatte er også i karantene. Kommunen tar sikte på en normal åpning til skolestart uken der etter.

Nedlegger et forbud mot sosiale sammenkomster i privat regi, dette vil gjelde ut uke 33, og gjelder all form for sosialt samvær og besøk mellom ulike husstander, familier og venner. Det vil være mulig å hjelpe pårørende.

Sykehjem i kommunen stenges for besøk. Tiltaket varer inntil 22. august og tas deretter opp til ny vurdering.

Ansatte i sykehjem må bruke munnbind gjennom hele vakten, ikke kun i pasientnære situasjoner.

Biblioteket holder stengt ut august, kommunens innbyggertorg holdes åpent, svømmehaller holdes stengt ut august, idrettsanlegg holdes stengt ut august. Alle felles treninger avlyses ut august i disse lokalene. Idrettsbaner og fotballbaner holder stengt ut uke 33. Det er ikke lov å oppholde seg på banene.

Vi stenger alle sosiale møteplasser. Det gjelder badeplasser, idretts- og aktivitetsparker ut uke 33. Deretter blir det tatt ny vurdering.

Alle serveringssteder stenger ut uke 33, deretter tas det opp til ny vurdering. Bingolokaler holdes stengt ut august, før ny vurdering. Alle treningssentre stenger ut uke 33, før ny vurdering.

Alle arrangementer, uansett type, avlyses ut august. Vis mer

TESTSTASJON: Slik så det ut på legevakten i Askim i Indre Østfold i mars. Et telt ble brukt til å teste mulig coronasmittede personer. Nå har positive prøvesvar steget til værs i Viken-kommunen. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Råder folk til unødvendig reise

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) forsvarer overfor VG at flere svenske regioner ble erklært «grønne».

– Vi kan ikke holde Norge stengt og isolert over lengre tid, og regjeringen har sagt at vi skal åpne samfunnet gradvis, sammen og kontrollert, sier Høie.

– Vi følger med på smitteutviklingen både i Norden og resten av Europa. På fredag sa vi at alle bør unngå unødvendige reiser til utlandet, uansett om det er til «grønne» land. Det betyr at folk må tenke seg om før de reiser, sier ministeren.

– En dagstur til Sverige for å handle kan for eksempel karakteriseres som en unødvendig reise. Da vi gradvis åpnet opp samfunnet ville det bety økt risiko for at flere ble smittet. Da er vi avhengig av at folk følger rådene om å holde avstand, er hjemme hvis de får symptomer og lar seg teste.

Publisert: 10.08.20 kl. 08:49

