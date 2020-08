KARANTENEREGLER: Personell fra røde land har gått rett på jobb på MS «Roald Amundsen». Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Ap mener uklarheter i regelverket leder til smitterisiko til sjøs

Inntil nylig kunne selv kelnere fra røde land få karantenefritak på Color Line. Også Hurtigruten har latt ansatte fra røde land gå rett i jobb. Arbeiderpartiet mener uklare retningslinjer må få noe av skylden for smitteutbrudd på skip.

Ifølge norske karanteneregler skal innreisende som kommer fra røde land eller utenfor EØS og Schengen, i ti dagers karantene når de kommer til Norge.

Søndag sa Hurtigruten-direktør Daniel Skjeldam til VG at personell fra røde land likevel har gått rett på jobb på MS «Roald Amundsen». Han begrunnet det med internasjonale regler.

– Cruisefart ikke kritisk samfunnsfunksjon

Ifølge Erik Røsæg ved Norges institutt for sjørett, er det ikke internasjonale regler, men covid-19-forskriften, rederiene må forholde seg til. Den åpner for unntak dersom personellet er strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner, eller for å ivareta befolkningens grunnleggende behov.

– Selv om jeg har all respekt for cruisefarten, så vil jeg ikke si at det er en kritisk samfunnsfunksjon, eller at det er snakk om å ivareta befolkningens grunnleggende behov, sier Røsæg.

I karanteneforskriften utdypes det at dette gjelder for personer som gjennomfører vare- og passasjertransport. Men det er ikke cruisefarten man her tenker på, mener Røsæg. For cruise frakter ikke folk fra et sted til et annet.

– Jeg synes det er nokså opplagt at det ikke skal tolkes slik at man helt kan unngå karanteneplikt ved innreise her, sier han.

RØD SONE: Professor ved Norges institutt for sjørett, Erik Røsæg, mener at cruiseskip bør behandles som røde soner. Bildet er tatt i en annen sammenheng. Foto: Erlend Aas

Karantenefritak for kelnere

Denne uken ble det klart at også Color Line strammer inn reglene for karantene for sine ansatte. Nå vil alle ansatte fra røde land måtte gjennomgå ti dagers karantene før de kan gå om bord.

Tidligere har en del av de ansatte fått karantenefritak, siden det seilende mannskapet er definert som livsnødvendige for frakt av varer og gods, forklarer konserndirektør i Color Line, Helge Otto Mathisen. I Sjøfartsdirektoratets Retningslinjer står det at selskap kan vurdere om personell kan defineres som strengt nødvendig for å opprettholde sikkerheten om bord.

Mathisen forklarer at servicepersonellet på Color Line også har sikkerhetsansvar. En kelner kan for eksempel ha røykdykking som sin primæroppgave, ifølge Mathisen, og dermed regnes som strengt nødvendig.

Det er bare personer i underholdningen som ikke har flere oppgaver om bord, og disse var pålagt karantene.

STRAMMET INN: Konsernsjef i Color Line, Helge Otto Mathisen. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Ap: Mener reglene er uklare

Tellef Inge Mørland (Ap) i Helse- og omsorgskomiteen mener på sin side at karantenereglene for skip er for diffuse. Ifølge ham får selskapene nå skylden for forvirring som stammer fra myndighetenes uklarheter.

– Vi har fått en dyrekjøpt læring med smitteutbruddet på Hurtigrutens ekspedisjonsskip, og de har gjort mange feil der, sier Mørland.

– Samtidig så ser jeg, ut ifra de retningslinjene vi har funnet, at det ikke er sikkert at hele ansvaret ligger på Hurtigruten. Men når noe går galt, så vil selskapene sitte igjen med all skyld, nærmest og alt omdømmetapet som følger av det.

Mørland mener at det uklare regelverket bidrar til å skape forvirring rundt hva som er lov og ikke lov i bransjen. Han peker særlig på reglene for hvorvidt man kan gjennomføre karantene om bord på skip eller ikke.

Helst skulle han sett at man ikke berodde på utenlandsk arbeidskraft på skip under coronapandemien, men heller tilgjengelig norsk sjøfolk.

– Det vil være lønnsomt på sikt. For samfunnet, som må ta ansvar for smittesporting i 69 kommuner nå i etterkant, men også for selskapene når vi ser omdømmetapet og den økonomiske smellen de går på når det først skjærer seg.

SMITTEUTBRUDD: 34 mannskaper og fem passasjerer fra Hurtigrutens ekspedisjonsskip «Roald Amundsen» er bekreftet coronasmittet. 33 av dem er filippinere. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Forskjell på fergetrafikk og cruisefart

Professor Røsæg er ikke helt uenig i at Color Lines ansatte faller inn under kategorien av sjøfolk som kan få karantenefritak på grunn av sin kritiske samfunnsfunksjon. For Color Line er i gråsonen, mener han – både litt ferge og litt cruise. Og ferger har en mer kritisk samfunnsfunksjon.

– Men skal man ha lempelige regler fordi man driver med essensiell godstransport, må man vel holde seg til bare det, sier han.

Mandag strammet regjeringen inn regelverket for cruisetrafikk. Mulighetene for å gå i land i Norge strammes inn, og ingen nye cruisereiser skulle få seile de neste 14 dagene.

Men Mørland i Ap mener innstrammingen blir lite effektiv siden skillet mellom cruise- og fergetrafikk er uklart.

– Om du reiser med Color Line til Kiel, så er man jo samlet over ganske lang tid, på noe som minner om cruisetrafikk. Da skjønner ikke jeg at risikoen er mindre i disse tilfellene enn på Hurtigrutens skip som har gått til Svalbard. Så her tenker jeg at vi kan sitte på en ny smittebombe, i verste fall, sier han.

Mørland synes det er bra at selskaper nå selv strammer inn på sine rutiner, men mener myndighetene også må ta noe av ansvaret.

Høie: Rederienes ansvar

Helse- og omsorgsminister Bent Høie er uenig i at regjeringen skal ta ansvar for karantenebrudd på skip.

– Jeg er overrasket at Arbeiderpartiet her forsøker å skyve ansvaret for de alvorlige bruddene på smitteregler som Hurtigruten selv har innrømmet over på regjeringen, skriver Høie i en e-post til VG.

Han forklarer at regjeringen skiller mellom cruise- og fergetrafikk etter anbefalinger fra fagmyndighetene, og at det er rederienes ansvar å sikre gode rutiner for smittevern.

– Både hurtigruten langs kysten, og fergene til kontinentet er viktig for å frakte varer og mennesker. Deler av mannskapet på disse båtene er derfor definert som samfunnskritisk personell. Det gir rederiene et spesielt ansvar for å ha gode rutiner for å redusere smitterisikoen, sier han.

