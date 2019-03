NRK Satiriks lurte tusenvis av barn og unge

Null fravær og full stans i oljeletingen var blant løftene da NRK Satiriks utga seg for å være utviklingsminister Dag Inge Ulstein, på scenen foran flere tusen unge klimastreikende.

Oppdatert nå nettopp







– Vi i regjeringen må vise handlekraft. Fra og med i dag blir det endringer: Regjeringen lover å doble budsjettet til klimabistand. Vi lover å stoppe all oljeleting, og 1.juni 2032 stenger vi kranen og stopper all oljeproduksjon i Norge, sa han fra scenen.

Slik åpnet mannen som utga seg for å være utviklingsminister Dag Inge Ulstein, sin tale til klimastreikerne.

Men det var altså ikke statsråden som stod på scenen. Det var nemlig komiker Thomas Teige. Tidligere har han blant annet lurt VG til å tro at han var utviklingsministeren.

Ba dem kontakte statsministeren

Jubelen fra fra de flere tusen unge var ellevill, og ble ikke mindre da han lovet null fravær:

– Ingen skal få fravær for å være her i dag. Det garanterer jeg på vegne av regjeringen, sa komikeren.

– Når vi kjemper slike kamper betyr fravær null og niks. Var det noen som maset om fravær da nordmenn bekjempet nazisme? Og hvem førte fravær for de som rev ned Berlinermuren?

KOMIKER: Thomas Teige i NRK Satiriks utga seg igjen fredag for å være utviklingsminister Dag Inge Ulstein. Foto: VG

Komikeren, som utga seg for å være statsråden, beklaget videre at statsminister Erna Solberg ikke kunne være tilstede.

– Skulle noen likevel få problemer med fravær, oppfordrer jeg alle til å sende en e-post til Statsministerens kontor, sa han og leste opp en e-postadresse til SMKs postmottak.

– Hvis dere sender en e-post til dem vil alle få gyldig fraværsbevis tilbake, sa han.

Etter stuntet var komikeren klar på at stuntet var i samarbeid med Natur og Ungdom.

– Her er intensjonen vår klokkeklar. Vi sier det regjeringen burde ha sagt for fem til ti år siden. Vår intensjon her er å gjøre det vanskelig for dem å trekke seg på disse helt grunnleggende kravene, sa komikeren til VGTV etter talen.

– Et morsomt stunt

Prosjektleder for NRKs satireprogram Stig Morten Lorentzen Waage, mener stuntet er positivt, fordi det vil legge et press på politikerne.

– Jeg tenker at det var et morsomt stunt. Jeg tipper at ungdommene kanskje blir litt lei seg når de skjønner at dette var en tulleminister, men i det store bildet var dette en god ting.

– Så du synes ikke at det er problematisk at dere lurte flere tusen ungdommer?

– Vi tenner et håp hos ungdommen, og det vil gjøre at de vil pushe hardere på. De blir nok litt skuffet, men det får vi tåle. Det gjør at de vil komme enda sterkere tilbake, sier han.

Ifølge Waage begynte de å planlegge stuntet onsdag kveld.

Prosjektlederen sier at Natur og Ungdom vil opplyse de streikende om at det hele var et stunt når alle appeller er ferdig.

– Dette vil legge et ekstra press på regjeringen. Vi tenker at det er gøy at vi får snakke foran så mange tusen ungdommer og bli streamet direkte.

– Til tross for at dere lurer dem?

– Til tross for at vi lurer dem. Vi er et lureprogram, og det er det vi lever av.

Natur og Ungdom bekrefter at de var med på stuntet.

ENGASJERTE: Jubelen var ellevill da «statsråden» lovet null fravær og stans i oljeproduksjonen.

22.03.19 12:39 Oppdatert: 22.03.19 13:11