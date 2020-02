IKKE TILFREDS: Trygve Slagsvold Vedum reagerer på at Sp-ordførere bruker PR-byråer. Foto: Mattis Sandblad / VG

Vedum raste mot bruk av PR-byråer – Sp-ordførere bruker det selv

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum raser mot kommunikasjonsbransjen. Men også hans egne ordførere bruker skattepenger på PR-hjelp.

I et intervju med VG i forrige uke raste Senterpartiets leder mot det han kaller en svingdør mellom PR-bransjen og norsk politikk. Regjeringspartiene fikk gjennomgå.

Nå viser det seg at også ordførere fra Vedums parti bruker skattekroner på PR- og kommunikasjonsbyråer:

80.000 kroner fikk kommunen hjelp fra Sigbjørn Aanes, Erna Solbergs tidligere statssekretær og spindoktor, og Roger Ingebrigtsen, tidligere Ap-statssekretær. Målselv tapte kampen. I Målselv er Bengt Magne Luneng (Sp) ordfører. Han hentet inn kommunikasjonsbyrået First House for å få en omkamp om hvor redningshelikopterbasen i Troms skulle plasseres. Forfikk kommunen hjelp fra Sigbjørn Aanes, Erna Solbergs tidligere statssekretær og spindoktor, og Roger Ingebrigtsen, tidligere Ap-statssekretær. Målselv tapte kampen.

Alstahaug kommune hentet inn kommunikasjonsbyrået Kruse Larsen og svenske Reform Society for å hindre nedleggelse av sykepleierutdanningen ved Nord universitet, studiested Sandnessjøen. Sps Peter Talseth og Trude Jægtvik var med på vedtaket i formannskapet om å bruke 200.000 kroner på å påvirke beslutningen – som endte med nedleggelse. Talseth er nå ordfører i Alstahaug.

Kommunene Kongsvinger og Nesna står på Kruse Larsen sin offentlige kundeliste. I kommunevalget 2019 fikk Sp ordfører i Kongsvinger, mens de fikk varaordføreren i Nesna.

På samme kundeliste står gamle Hedmark fylke, som nå er en del av Innlandet. Kruse Larsen skulle blant annet bistå med å gjøre Hedmark mer attraktivt for investorer og samarbeidspartnere, ifølge en pressemelding . I fylket har Sp hatt fylkesordføreren siden 2007.

Sp kom inn i politisk ledelse i Møre og Romsdal etter valget i fjor høst. Fylkeskommunen står også på Kruse Larsens kundeliste.

VIL HA PR-BYRÅENE UT: Norske kommuner bør heller bruke sine egne kommunikasjonsavdelinger, mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Mattis Sandblad

– Folkestyre, ikke konsulentstyre

Det er ikke Sp-leder Vedum fornøyd med.

– Oppfordringen er at de skal slutte med det. Bruk pengene på flere sykepleiere og lærere, ikke PR-konsulenter, sier han til VG.

Norske kommuner og fylkeskommuner kan både ha rammeavtaler med kommunikasjonsbyråer og hente inn PR-hjelp for å påvirke i enkeltsaker. Det kan for eksempel handle om hvor et sykehus skal plasseres eller å få bygd en ny vei.

– Hvis alle kommuner skal leie inn hvert sitt kommunikasjonsbyrå blir det et nullsumspill. Det blir ikke noen vei av det, sier Vedum.

Ordførerne bør heller søke hjelp i sine egne partier og blant de ansatte som allerede jobber i kommunen, mener han.

– Hvis man har en trykksak eller skal ha hjemmeside, skjønner jeg at man trenger hjelp. Men myndighetspåvirkningen må man bare slutte med. Vi har et folkestyre, ikke et konsulentstyre.

– Hva med kommunene og fylkeskommunenes egne kommunikasjonsavdelinger?

– Da må man bruke dem. Jeg mener at de bør være minst mulig, men jeg skjønner at man trenger dem.

IKKE TILFREDS: Linda Hofstad Helleland (H) mener Sp må feie for egen dør. Foto: Frode Hansen / VG

– Bruker hundretusener på kommunikasjonsråd fra Oslo

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) mener at Vedum møter seg selv i døren.

– Først kritiserer han oss, så gjør han akkurat det samme selv. Vedum sier at hvis han blir statsråd skal ingen i staten bruke PR-rådgivere, men så viser det seg at hans egne ordførere bruker hundretusener på kommunikasjonsråd fra Oslo, sier Helleland til VG.

– Når sa han det samme til sine ordførere og fylkesordførere? Det kan se ut som det er veldig langt mellom liv og lære for Norges selvutnevnte distriktsgeneral.

Sp strammer inn

Etter at VG tok kontakt med Vedum angående Sp-ordførernes PR-byråbruk, har partiets generalsekretær sendt ut en oppfordring til ordførerne om unngå dette.

VG har fått tilsendt deler av brevet, som ble sendt 6. februar:

«Konsulentbruk er også noe kommuner og fylkeskommuner til tider benytter seg av [ ...] det er derfor viktig at vi tenker nøye gjennom de prioriteringene vi gjør i posisjon rundt om i landet. I mange tilfeller kan det å kontakte relevante personer i eget parti være vel så virkningsfullt som å bruke et konsulentfirma for å fremme sin sak».

– Nå gir Vedum beskjed til ordførerne sine. Feier han ikke for egen dør da?

– Det er vel etter at VG gjorde ham oppmerksom på at Sp-ordførere bruker massevis av penger på konsulentvirksomhet. Hvis han hadde ment det hadde han skjerpet inn for lenge siden, og sagt at ingen av hans politikere skal bruke en krone på PR-rådgivere i denne perioden, sier Helleland.

NY JOBB: Linda Hofstad Helleland ble distrikts- og digitaliseringsminister i januar. Her sammen med samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) på fergeturen mellom Hollingsholmen og Aukra i Møre og Romsdal. Foto: Mattis Sandblad

Vedum mener han har vært tydelig på hva han mener om PR-byråer.

– Jeg er helt krystallklar på hva vi skal gjøre når det gjelder PR-rådgiving i eget parti, på regjeringsnivå, på hva staten skal gjøre og overfor våre ordførere.

Han ler godt av den nye tittelen som «Norges selvutnevnte distriktsgeneral».

– Det er fin tittel det. Jeg har aldri kalt meg det, men det er bra hun sier det.

Sp-varaordfører: Vanskelig med totalforbud

Aud Hove (Sp) er varaordfører i Innlandet, som består av de tidligere fylkene Oppland og Buskerud. Sistnevnte står på kundelisten til Kruse Larsen, som skal hjelpe fylkeskommunene med å løfte en bioøkonomisatstning.

– Jeg tror ikke vi bruker mye i forhold til mange andre. Dette var i opptrappingen av regionreformen, så jeg tror det er mye på grunn av at vi så at vi ikke hadde kapasitet på det, sier Hove til VG.

Hun sier hun i prinsippet er enig med partilederen om at man bør bruke PR-byråer mindre, og at hun er enig i at det er bekymringsverdig om politikere omgir seg mer med kommunikasjonsrådgivere enn sine egne i politikken

– Jeg tror det er lurt å bruke egen administrasjon og egne politikere. Samtidig er kommunikasjon en profesjon. Da er det snakk om hvordan man klarer å rigge sin egen fylkeskommune med kompetanse på det, sier Hove og fortsetter:

– Så et slikt totalforbud ser jeg som litt vanskelig, men jeg tror vi skal tenke oss godt om som offentlige myndigheter hvordan vi bruker pengene våre. Det er helt på plass å få en debatt om det.

