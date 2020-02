De 12 hemmelige brevkodene: «Dårlig tid, fort eller hun vil dø»

Den eller de som bortførte Anne-Elisabeth Hagen, la igjen et brev med tolv koder for kommunikasjon. VG kan nå avsløre de ukjente kodene.

For mindre enn 10 minutter siden

«Når vi ser du er seriøs med betaling vi behandle henne bra og forberede oss på å sette henne fri».

Dette var beskjeden milliardæren Tom Hagen fikk i brevs form fra den eller de som angivelig bortførte hans kone 31. oktober i 2018.







Litt over klokken 14.00 den dagen mottok politiet den første henvendelsen fra ektemannen.

Han ba om hjelp og fortalte at hans kone var kidnappet av fremmede gjerningspersoner. At et brev på gebrokkent norsk med pengekrav og drapstrusler lå igjen i boligen. I brevet ble det truet med at kona ville bli drept dersom ikke Hagen betalte et beløp på ni millioner euro. Pengene, tilsvarende nærmere 100 millioner norske kroner, skulle overføres i kryptovalutaen Monero.

«For lang tid, hun er død»

VG er nå kjent med at brevet inneholder 12 spesifikke koder. Dette er en liste med ulike beløp i annen kryptovaluta, bitcoin. Ved overføring til motparten ville de ulike beløpene ha spesifikke betydninger, som bare motparten og de som har lest brevet kan forstå.

FORSVUNNET: Kona til Tom Hagen, Anne-Elisabeth Hagen, har vært forsvunnet siden 31. oktober 2018. Her er de to fotografert i tilsynelatende festlige omgivelser. Foto: Privat

VG har tidligere omtalt at brevet er kodebasert, men dette er første gang betydningen av kodene omtales. Av hensyn til politiets etterforskning, har VG valgt å ikke omtale de ulike konkrete bitcoin-beløpene, som her omtales som «x bitcoin».

I utgangspunktet var disse seks kodemeldingene den eneste måten familien kunne kommunisere med motparten på:

X Bitcoin = Jeg bekrefter at jeg vil betale.

X Bitcoin = Jeg har sendt penger til exchange og jeg venter på å få monero.

X Bitcoin = Jeg sender monero (først) om syv dager.

X Bitcoin = Jeg har problem, trenger mer tid.

X Bitcoin = Jeg har sendt deler av monero venter på mer.

X Bitcoin = Jeg har sendt alle monero E 9 millioner.

Motparten kunne kommunisere med familien med disse seks kodemeldingene:

X Bitcoin = Dårlig tid, fort eller hun vil dø.

X Bitcoin = For lang tid, hun er død.

X Bitcoin = Politiet leter rundt. Ikke verdt for oss. Hun er død.

X Bitcoin = Har ikke fått monero. Send til riktig adresse.

X Bitcoin = Har ikke fått over alle monero.

X Bitcoin = Har fått all monero. Anne Elisabeth vil slippe fri neste 24 timer.

SAUMFARTE LANGVANNET: Her søke politiet med likhund i Langvannet i april i fjor. I bakgrunnen ser man Sloraveien 4, Hagen-ekteparets hjem. Foto: Tore Kristiansen

Uegnet til forhandling

Politiet bekreftet tidlig at det ved flere anledninger var kontakt mellom familien og motparten ved hjelp av de kodede bitcoin-meldingene.

Men kommunikasjonsformen ble omtalt som uegnet til videre forhandling. Det var derfor viktig for både politiet og familien å få den angivelige motparten til å gå over på en annen kommunikasjonsform.

Så byttet man forhandlingsplattform, fra bitcointransaksjoner til krypterte e-poster.

27. januar 2018 fikk familien en kryptert e-post fra den angivelige motparten, og 8. juli fikk de et nytt pengekrav, også i en kryptert e-post. I etterkant valgte Tom Hagen å betale over 10 millioner kroner til motparten.

Deretter opphørte kontakten totalt med de angivelige gjerningspersonene.

Unikt opplegg

I det opprinnelige trusselbrevet får Tom Hagen instruksjoner om å opprette sin egen kryptovalutakonto i Monero på et bestemt nettsted, og å samle Monero for å kunne betale løsepengekravet. For å unngå å skape uro i markedet, skulle han ikke handle for mer enn én million euro om dagen.

Kryptovaluta-oppsettet som går frem av brevet, har fra dag én vakt stor oppsikt innad i politiet, og blitt omtalt som unikt, også på verdensbasis.

Tidlig i etterforskningen valgte politiet å følge instruksjonene i trusselbrevet.

– Målet var at det ikke skulle være åpenbart at politiet var kjent med saken. Så er det familien som har gjort de øvrige valgene rundt forhandlinger, sier etterforskningsleder Tommy Brøske til VG.

– Falskt brev

Til tross for det dramatiske innholdet i brevet, mener politiet at det er stor grad av sannsynlighet for at brevet er fiktivt, skrevet for å skape en illusjon om at det har skjedd en kidnapping.

Dette sa etterforskningslederen om brevet etter at det ble kjent at politiets hovedhypotese var endret fra bortføring til drap:

– Hvis hypotesen om at motivet er drap viser seg å være riktig, er det også stor sannsynlighet for at noen har forsøkt å fordekke drapet med å gi inntrykk av at det er noe annet. I en slik kontekst er det helt riktig at vi betviler brevet, og mener at det er falskt, sa Brøske.

Politiet påpeker imidlertid at det ikke er tilfeldig at brevet ble lagt igjen på åstedet.

– Vi anser at det er en klar sammenheng mellom brevet og det som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen, og vi kan derfor ikke kommentere noe mer rundt våre vurderinger av hvem som kan ha skrevet dette brevet, sier Brøske.

Politiet har ingen ytterligere kommentarer om innholdet i brevet, skriver kommunikasjonsrådgiver Marianne Nordengen til VG i en e-post.

Familiens bistandsadvokat, Svein Holden, sier til VG at han ikke ønsker å uttale seg noe om det opprinnelige brevets innhold, eller om dialogen med motparten i ettertid.

Publisert: 07.02.20 kl. 21:00

Flere artikler

Fra andre aviser