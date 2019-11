ÅSTEDET: Om morgenen 9. oktober i år fant en politipatrulje den 15 år gamle gutten livløs i familiens hjem på Kapp i Østre Toten. Faren ble kort tid etterpå pågrepet i sin egen bil, ved en kirke noen hundre meter fra åstedet. Foto: Terje Bringedal

Toten-drapet: Politiet endrer siktelsen mot familiefaren

Politiet har endret siktelsen mot trebarnsfaren (47) fra drapsforsøk til drap – etter at sønnen (15) døde av skadene som 47-åringen påførte ham i familiens hjem.

Det bekrefter Innlandet politidistrikt på en pressekonferanse tirsdag formiddag.

– Siktede er nå siktet for drap og seksuelle omgang med barn under 14 år og det er sønnen som er fornærmet, sier politiadvokat Mari Lauritzen Hasle.

Mandag fikk familie, venner og medelever den nedslående beskjeden fra Ullevål sykehus:

15-åringen var erklært død etter å ha vært innlagt med kritiske hodeskader siden voldshendelsen 9. oktober.

Politiet: Dette skjedde med moren

Under pressekonferansen åpnet politiet også opp om deler av hendelsesforløpet og dramaet som utspant seg på åstedet denne høst-morgenen i oktober.

Familiefaren er også siktet for frihetsberøvelse av moren, uten at politiet så langt har ønsket å kommentere bakgrunnen for denne delen av saken.

– Hun skal ha blitt låst inne på et soverom i huset da drapshandlingen skjedde. Hun kom seg ut på balkongen og fikk varslet en person som var i nærheten., sier politiadvokaten.

Politiet ønsker ikke å kommentere detaljer rundt drapshendelsen eller motivet for handlingen, men opplyser at den drapssiktede faren har forklart seg detaljer om dette i avhør.

Politiadvokaten forteller videre at det vil bli gjennomført en rettsmedisinsk obduksjon av den avdøde 15-åringen.

Ingen kommentar

Den 47 år gamle trebarnsfaren har erkjent straffskyld for drapsforsøk, men det er foreløpig uklart om hvordan han stiller seg til det nye punktet i siktelsen som dreier seg om voldsutøvelsen.

47-åringens forsvarer, advokat Håkon Fremstad, skriver i en melding til VG tirsdag at han ikke har ytterligere kommentarer utover det han har uttalt tidligere.

– Han har gått en lang og svært detaljert forklaring på hva som har skjedd og har samarbeidet med politiet, har forsvareren sagt til VG.

Politiadvokaten opplyser at strafferammen for siktelsen, som den foreligger nå, er 10 år eller mer i fengsel.

– Han vil om kort tid bli forelagt den nye siktelsen og han vil da bes om å ta stilling til den, sier etterforskningsleder Johan Eivind Melbye.

Etterforskningslederen opplyser også at etterforskningen er i en avsluttende fase.

Publisert: 05.11.19 kl. 11:02







