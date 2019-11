Erna Solberg: – Har ønsket Frode Berg velkommen hjem til Norge

Statsminister Erna Solberg sier at hun har hatt en kort telefonsamtale med Frode Berg fredag.

– Jeg har ønsket ham velkommen hjem til Norge, sier Solberg under en pressekonferanse fredag kveld.

– Han vil nå bli gjenforent med sin familie. Han har hatt to vanskelige år i fengsel, og det er godt at han nå er en fri mann.

Statsministeren opplyser at Frode Berg vil reise til Norge sammen med representanter for norske myndigheter så snart det er praktisk mulig.

– Norske myndigheter har fra første stund arbeidet for å få Frode Berg hjem. Vi har arbeidet etter flere spor og på flere ulike nivåer, men det har tatt tid å finne en løsning, sier Solberg.

Takker Litauen

– Løsningen ble til slutt funnet i nært samarbeid med myndighetene i Litauen. Jeg vil gjerne takke litauiske myndigher for den store innsatsen og de vanskelige avveiningene de har måttet gjøre for å få Berg fri. Det er et eksempel på godt samarbeid på to allierte. Jeg vil særlig takke Litauens president Gitanas Nausėda for innsatsen han har gjort i denne saken.

Litauiske myndigheter var til stede da Berg ble overlevert på grensen tidligere i dag.

– Norge vil forbli takknemlige ovenfor Litauen, avsluttet Solberg på engelsk.

På spørsmål fra VG svarer Solberg at Norge ikke har gitt noen gjenytelse til Litauen.

Tidligere i dag bekreftet Statsministerens kontor at Frode Berg til overlevert til norske myndigheter i Litauen klokken 11 fredag.

Ifølge statsministeren ble Berg benådet torsdag.

– Saken kunne ikke løses før rettssaken var avsluttet og det forelå en dom. Først da kunne vi få Berg hjem. Benådning er det den enkelte selv som søker om etter russisk praksis, og han søkte dette selv med hjelp fra sin advokat, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Under samme pressekonferanse, sa utenriksministeren at norske myndigheter har jobbet med flere spor.

– Vi har hatt kontakt med litauiske myndigheter i lang tid og det ble etterhvert klart at denne utvekslingen var en løsning alle parter kunne akseptere, sa Eriksen Søreide.Hun fortalte at det russiske utenriksdepartementet og fengselet har tilrettelagt for ambassadens kontakt med Berg i fengsel.

– Det har vært lange dager, uker og måneder for ham, og ambassaden har lagt vekt på å besøke han så ofte som mulig. I praksis har dette vært to ganger i måneden, sa hun.

– Ved godt mot

Frode Berg er nå fri etter å ha sittet fengslet i Moskva siden desember 2017. I april i år ble han dømt til 14 års fengsel for spionasje.

Nyheten ble ikke overraskende tatt godt imot at hans kone og datter, som sier at familien nå er veldig lettet. Etter utvekslingen befinner Frode Berg seg i Vilnius.

Fredag kveld er han til legeundersøkelse, sier hans advokat Brynjulf Risnes til VG.

– Jeg har snakket med ham nå i kveld og han er sliten, men ved godt mot. Han er overveldet over den støtte han har fått og er takknemlig til alle som har støttet ham, ikke minst folk i Finnmark, sier Risnes.

Bergs datter, Christina Berg, forteller til VG at hun har hatt en kort samtale med faren fredag kveld.

– Han er sliten, men har det etter forholdene bra. Han hørtes sterk og klar ut, men det ble emosjonelt for meg å høre stemmen hans etter to år, sier hun.

Det er så langt uklart akkurat når den spiondømte nordmannen kommer tilbake til Norge, men det er all grunn til å tro at det vil skje i løpet av kort tid.

VG har vært i kontakt med flere kilder tett på prosessen og kan nå fortelle hvordan norske myndigheter jobbet for å få ham hjem. Saken om det kan du lese her.

