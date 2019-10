Tre personer skadet etter knivdrama i Tromsø

Væpnet politiet rykket like før klokken halv ett ut til Tromsø sentrum etter flere meldinger om en truende kvinne med to kniver.

Etter et åtte minutter langt knivdrama var kvinnen pågrepet.

– Minst tre personer har knivskader. Politiet jobber med å få oversikt over situasjonen, skriver politiet på Twitter.

Til VG forteller operasjonsleder Karl Erik Thomassen at det er to personer som er skadet i tillegg til gjerningspersonen.

– En person har kutt i en arm, en annen har risp i halsen. Gjerningspersonen selv ha knivskader. Vi vet ikke omfanget og alvorligheten av skadene ennå, sier Thomassen like etter kl. 01.

De fornærmede er en amerikansk kvinne i 20-årene, hun skal ifølge Thomassen ha fått et kutt i overarmen, og en norsk kvinne i 40-årene, hun skal ha fått et risp i halsregionen.

– Begge fornærmede er sendt til legevakten, så det tyder på at det ikke er alvorlige skader, sier kommunikasjonsrådgiver ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Per-Christian Johansen, til VG like etter klokken 01.30.

Thomassen forteller at kvinnen som er pågrepet er en kjenning av politiet, dømt for bæring av kniv på offentlig sted, trusler og vold. Alle dommene er flere år tilbake i tid. Kvinnen er i 30-årene.

– Hun skal ha noen sår og kutt i en hånd, men ikke alvorlige skader, sier Thomassen.

Videre opplyser han at minst en person skal ha blitt truet på livet av kvinnen.

– Vi begynner å danne oss et bilde over hva som skal ha skjedd. Vi har grunn til å tro at hun skal ha gått fra ett sted til et annet, og truet tilfeldige personer. Vi har ikke opplysninger om at flere skal være skadet, men minst en annen kvinne skal ha blitt truet. Vi har ikke oversikt over om det er flere. Vi har ikke fått avhørt alle vitenene ennå, sier Thomassen like før klokken 02.

Hendelsen skjedde på åpen gate nær Strandtorget i Tromsø, og pågripelsen skal ha skjedd uten dramatikk.

