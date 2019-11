KLAR TIL KAMP: Den tidligere politilederen Eirik Jensen (62) var langt nede etter at fagdommerne avviste juryens frifinnelse i januar. Foto: HELGE MIKALSEN

Nå starter Jensen-saken igjen

Den tidligere polititoppen Eirik Jensen (62) er tydelig på at han ikke har kastet inn håndkleet. Nå skal han for tredje gang kjempe for frifinnelse i retten.

Onsdag morgen starter den tredje runden i retten i den omfattende straffesaken mot den tidligere polititoppen Eirik Jensen og hasjbaronen Gjermund Cappelen.

Der står duoen tiltalt for grove narkotikaforbrytelser gjennom en årrekke og korrupsjon.

Det har gått ti måneder siden juryen frifant Eirik Jensen for å være narkotikasmugler – før fagdommerne satte frifinnelsen til side. Fagdommerne mente den tidligere polititoppen utvilsomt var skyldig.

– Jensen, forsto du dette? spurte lagdommer Kristel Heyerdahl.

– Egentlig ikke, svarte Jensen.

– ... men, ja, fortsatte han.

Eirik Jensen: – Klar for en skikkelig fight

I et innlegg på en lukket støttegruppe for Eirik Jensen på Facebook har den tidligere polititoppen og samboeren nylig omtalt dramaet fra den forrige rettsrunden.

– Vi skal ikke legge skjul på at vi begge føler trykket etter dommerens sluttreplikk, men vi har ikke kastet inn håndkleet og er klar for en skikkelig fight, skriver de.

Eks-polititoppen forteller at han og samboeren bevisst har holdt en lav profil siden den forrige rettsrunden og at de har bygget hverandre opp til en ny tøff runde i rettssalen.

– Det har selvfølgelig vært en utfordring, skriver 62-åringen.

Slik blir den tredje rettssaken

Ankesaken skal etter planen gå frem til 27. mars neste år.

I rettssalen vil det ikke være en jury som sist. Det er nå to fagdommere og fem meddommere som skal avgjøre spørsmålene om skyld og straff.

«Fagdommere og meddommere er sammen om alle avgjørelser, og alle stemmer teller likt.», skriver lagmannsretten i et informasjonsskriv.

Dersom Jensen skal dømmes skyldig, så må det være et kvalifisert flertall. Det betyr at minst fem av dommerne må stemme for domfellelse. En av disse fem må være en av de to fagdommerne.

Hvis ikke skal han ansees som uskyldig og frifinnes. Cappelen har ikke anket skyldspørsmålet, bare straffeutmålingen.

Under rettens første og andre dag vil aktoratet og forsvarerne holde sine respektive innledningsforedrag. Jensen startet deretter med sin forklaring, som det er satt 16–17 dager til, ifølge lagmannsretten.

Når eks-polititoppen er ferdig, vil hasjbaronen Gjermund Cappelen innta vitneboksen for å forklare sin versjon av saken.

Etter at de to tiltalte mennene har forklart seg venter en lang periode med vitneførsel – før saken avsluttes med prosedyrer i midten av mars.

Publisert: 05.11.19 kl. 15:30







