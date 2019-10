Lørenskog-forsvinningen: Familien har sendt nytt budskap til motparten

Familiens advokat Svein Holden sier at familien til Anne-Elisabeth Hagen så sent som i oktober henvendte seg til en motpart.

Oppdatert nå nettopp







I morgen er det ett år siden Anne-Elisabeth Hagen på mystisk vis forsvant fra sitt hjem på Lørenskog, noe også bistandsadvokaten gjorde et poeng av da han startet sin pressekonferanse onsdag ettermiddag.

– Det er ikke tvil om at året som har gått har vært svært utfordrende for hennes nære familie, både store og små. Men også for slektninger og venner. Familien ønsker å understreke at de setter stor pris på all støtte og gode tanker fra fjern og nær.

Holden sa videre at årsdagen blir en vanskelig dag for familien:

– For dem markerer denne dagen overgangen til ett nytt år med uvisshet.

Se stort VG-dokument om forsvinningen her!

SAVNET: Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Privat / Politiet

Sendte budskap i oktober

I august fortalte bistandsadvokaten at siste kontakt med motparten var 8. juli. Til tross for dette har politiet sagt at de fortsatt anser det som lite sannsynlig at Anne-Elisabeth Hagen er i live, og at de står fast ved sin hovedhypotese om at hun er drept.

På pressekonferansen bekrefter Holden at de ikke har hørt noe mer fra motparten etter dette. Han fortalte at familien fortsatt håper at Anne-Elisabeth Hagen er i live, men at de ikke vet.

– Familien har besvart henvendelsene fra motparten og siste kommunikasjon fra oss til dem, skjedde så sent som nå i oktober. Vi håper at det som da ble formidlet fra oss gir grunnlag for fortsatt kommunikasjon.

– Familien er villige til å strekke seg langt for å få gode svar på hva som har skjedd, fortsatte han.

Han ønsker ikke å si noe mer om hva denne kommunikasjonen besto av. Tidligere onsdag sa politiet at de er kjent med pressekonferansen, men at de ikke har noen kommentarer.

Har gjort funn

Til nå har politiet offentliggjort at det er funnet et skoavtrykk fra en Sprox-sko som angivelig kan knyttes til en gjerningsperson, en strips fra Biltema og et brevpapir og en konvolutt fra Clas Ohlson på åstedet.

Forrige uke bekreftet de også at det er funnet mindre mengder blod fra Anne-Elisabeth Hagen på åstedet.

VG skrev for drøye to uker siden at familien vurderte om de skulle utlove en betydelig dusør for å få informasjon som kan bidra til å løse forsvinningsgåten. Ifølge VGs opplysninger hadde ulike dusør-beløp blitt diskutert, deriblant et større millionbeløp.

På spørsmål om det er noe nytt om dusør, svarte bistandsadvokaten:

– Det er et tema som naturligvis diskuteres fortløpende, men det er noe vi vil komme tilbake til dersom det blir aktuelt.

EKTEMANNEN: Det var ektemannen Tom Hagen som kom hjem 31. oktober i fjor og fant trusselbrevet hvor han ble krevd for ni millioner euro i kryptovaluta. Foto: Jørgen Braastad, VG/Torbjørn Olsen,GD, NTB scanpix

Publisert: 30.10.19 kl. 17:09 Oppdatert: 30.10.19 kl. 17:45







Mer om