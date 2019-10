FANT LIK: Funnet av liket i søppelsekken gjorde at politiet anså dødsfallet som mistenkelig. Foto: Håkon Wikan / NTB scanpix

Mistenkelig dødsfall i Kvæfjord: Lik funnet i søppelsekk

Personer med tilgang til et hus i Kvæfjord kommune i Troms varslet politiet etter at det ble funnet en død person i en søppelsekk på eiendommen, ifølge VGs opplysninger.

Nå nettopp







Det var torsdag ettermiddag at politiet ble varslet om likfunnet og rykket ut til en enebolig på Borkenes i Kvæfjord kommune.

Funnet av en død person i en søppelsekk gjorde at politiet anså dødsfallet som mistenkelig. Det er uklart for VG om det er snakk om en eller flere søppelsekker.

Avdøde ble sendt til obduksjon og det er ventet svar på de foreløpige undersøkelsene i begynnelsen av neste uke.

Det er foreløpig ingen som er mistenkt i saken, og det er uklart om hvor lenge liket har ligget i søppelsekken.

les også Etterforsker mistenkelig dødsfall i Troms

VG har vært i kontakt med politistasjonssjef Frank Magne Sletten i Harstad lørdag ettermiddag, men han ønsker ikke å kommentere saken.

Det var Harstad Tidende som først meldte at den døde personen ble funnet i en søppelsekk.

Ifølge naboer har krimteknikere i all hovedsak arbeidet utendørs, med en spesiell interesse for baksiden av huset, hvor de blant annet har tatt en rekke bilder i et området som ligger tett på boligen.

Ifølge NRK ble liket funnet i forbindelse med oppussing av huset på eiendommen – og at det var huseieren som varslet politiet. Vedkommende sier til kanalen at han overtok eneboligen på 1990-tallet og at familien har bodd der i mange år.

Publisert: 05.10.19 kl. 17:33







Mer om