ROLIG FORMIDDAG: Lite trafikk, lite folk på bussen og lite folk på fortauet i Stortingsgata en vanlig hverdagsformiddag i Oslo. Trafikktettheten kan gjerne spres litt mer utover dagen, mener Nicolai Øyen Langfeldt. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Oslo Høyre vil ha hjemmekontor-dager som fast ordning

To-tre dager med hjemmekontor i uken kan dempe rushtrafikken. Ordningen bør bli permanent for mange av Oslo kommunes 53.000 ansatte, foreslår Nicolai Øyen Langfeldt i Oslo Høyre. Og klimabyråden sier ja.

Midt i de fastlåste forhandlingene om en omstridt ny E18-motorvei fra Oslo gjennom Bærum og Asker, kommer Høyre i Oslo med et forslag som partiet mener vil redusere trafikkbelastningen merkbart.

Bakgrunnen er nye beregninger som også viser at det er god kapasitet i kollektivsystemet i Oslo. Mesteparten av døgnet er det god plass, unntakene er rushtiden morgen og ettermiddag.

Langfelt sier til VG at coronakrisen har gitt ham selv og mange flere en aha-opplevelse.

– Den har lært oss at flere, trolig mange flere enn vi trodde, var i stand til å utføre jobben fra hjemmekontor.

Derfor må hjemmekontor inn i hovedstadens langsiktige politikk både for et fremtidig arbeidsliv og som en del av samferdselsløsningene, mener Oslo-politikeren.

HJEMMEKONTORET: Nicolai Øyen Langfeldt er i likhet med mange andre i Oslo kommune blitt en erfaren hjemmekontorist. Foto: Privat

– Oslo kommune har om lag 53.000 ansatte, og bør som byens største arbeidsgiver gå foran med tanke på å tilby sine ansatte en mer fleksibel arbeidshverdag. Vi vil derfor foreslå at byrådet tar initiativet til et fleksibilitetsløft blant Oslo kommunes egne ansatte, slik at for eksempel halvparten av dem som kan jobbe hjemmefra gjør det 2–3 dager i uken, og at kommunen som hovedregel innfører fleksibel kjernetid for alle medarbeiderne, sier Langfeldt til VG.

Nytenking

Han tror hele coronasituasjonen har lært samfunnet å tenke nytt i måten vi planlegger på – også transportmessig.

– Hvis vi kan spare både skattekroner og bompenger på at flere kan bruke veien på andre deler av døgnet enn i dag, så har vi løst mye av problemet, tror Langfeldt.

ARBEIDSPLASSEN: Nicolai Øyen Langfeldt er heltidspolitiker i Oslo kommune, og jobber vanligvis i rådhuset. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Han mangler ikke ambisjoner for forslaget sitt.

– Jeg forventer at dette kan bli enstemmig i Oslo bystyre. Hjemmekontor har fungert bra. Vi har nærmest over natten lært oss over hvordan vi bruker disse digitale løsningene som skal til, sier han.

Får byråds-støtte

Klima- og samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) har stor sans for forslaget.

– Dette synes jeg er en god idé fra Høyre, sier byråd Hermstad.

Han sier byrådet i Oslo har tatt til orde for å forlenge ordningen med hjemmekontor utover coronaperioden, og har fått regjeringen med på å forlenge anbefalingene om dette.

– Det er avgjørende for å avlaste kollektivsystemet nå i coronatid. Jeg tror det kan være lurt å se på om mer bruk av hjemmekontor og mer fleksible krav til kjernetid er noe vi kan fortsette med, sier MDG-toppen i Oslo.

– Mange vil mene at det fortsatt er viktig med arbeidsfellesskap og samarbeid med kolleger på samme fysiske arbeidsplass, Langfeldt?

– Ja, og i store deler av kommunens virksomhet så er det ikke mulig å ha hjemmekontor. Men det kan hende man kan lage en fleksibel ordning med senere start noen dager eller jobber hjemmefra et par-tre dager i uken.

– Hvor mange kan bli omfattet av en slik løsning?

– La oss starte med enkelte virksomheter, så får vi sette noen mer klare mål etter hvert. Men i utgangspunktet bør i hvert fall ti prosent av de ansatte ha en fleksibel arbeidshverdag på denne måten, svarer Langfeldt.

– Hvilken erfaring har du selv med å jobbe hjemmefra?

– Den er bra. Så er det ekstra hyggelig å komme tilbake på jobb etter hjemmejobbing, svarer Høyres samferdselspolitiker.

Hans klare inntrykk er at mange setter pris på den økte fleksibiliteten som de to-tre siste månedene har gitt i jobbsituasjonen.

– Kanskje kan mer fleksible arbeidsdager og økt bruk av hjemmekontor føre til mindre stress og press, økt trivsel og lavere sykefravær også? spør Høyre-politikeren.

Hvis han når første delmål med ti prosent av de ansatte med hjemmekontorløsning, så tilsvarer det om lag dagens sykefravær i gigantkommunen.

I dag er i snitt ni prosent borte til enhver tid på grunn av sykdom.

HJEMMEKONTORET: Etter mange uker på et litt rotete fraflyttet barnerom var det «ganske deilig» å ta en tur innom kontoret I rådhuset innimellom, mente Arild Hermstad. Men etter et par dager gledet han seg til å komme tilbake på hjemmekontoret igjen. Foto: Privat

Står i stampe

Arild Hermstad i byrådet mener forslaget om mange flere på hjemmekontor, er et slags spikerslag i kisten på behovet for den nye E18-motorveien som Høyre har kjempet for utover til Bærum og Asker. Fremdrift og forhandlinger om veiprosjektet står fortsatt i stampe i etter at Viken fylke trakk en økonomisk garanti for deler av prosjektet.

– Mer hjemmekontor betyr mindre reising, færre biler og at folk får mer tid til å gjøre andre ting enn å sitte i kø, eller vente på bussen. Mindre biltrafikk er jo et viktig mål for dette byrådet, minner Hermstad om.

– Hvis folk fortsetter med hjemmekontor et par dager i uken så kan det også bety mindre behov for ekstra avganger i rushtid, og det vil jo frigjøre midler til andre ting, sier han.

Publisert: 30.05.20 kl. 15:25

