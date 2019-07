FORUROLIGENDE TREND: Talsperson for LOs sommerpatrulje, Bjarne Lagesen, ser svært alvorlig på bruddene de har avdekket i serveringsbransjen i Oslo og Akershus. Foto: Gisle Oddstad

LO om Oslo-utestedene: Halvparten får ikke minstelønnen

LOs sommerpatrulje har avdekket alvorlige brudd i serveringsbransjen i Oslo og Akershus.

– Det er svært bekymringsverdig og kritikkverdig at halvparten i denne bransjen underbetales i henhold til loven, sier Bjarne Lagesen, ungdomsrådsgiver i Landsorganisasjonen i Norge (LO).

Tidligere har ikke sommerpatruljen ført tall for konkrete bransjer, men i år fører de egne tall på serveringsbransjen, etter allmenngjøringen av minstelønnen i overnattings-, serverings- og cateringbransjen, som økte 1. juni i år til 167.90 kroner for de over 20 år og for de over 18 år med fire måneders erfaring.

Hvert år besøker LOs sommerpatrulje unge arbeidstagere i sommerjobb for å bevisstgjøre og registrere brudd på arbeidsmiljøloven.

– Høyere enn forventet

Dagsavisen skrev tidligere denne uken at omtrent 40 prosent av stedene LOs sommerpatrulje har kontrollert i Oslo og Akershus betaler de ansatte under minstelønn og at den laveste timelønnen de har avdekket er 158 kroner.

VG har fått de offisielle tallene for Oslo og Akershus, som viser at de faktiske tallene er enda høyere:

Sommerpatruljen avdekket at 49 prosent av de ansatte i hotell-, utested- og serveringsbransjen ikke får den allmenngjorte minstelønnen på 167.90 kroner.

Den laveste timelønnen LOs sommerpatrulje fant var på 147 kroner, altså 20 kroner mindre enn minstelønnen.

– Det er ikke nødvendigvis veldig overraskende, selv om tallene er høyere enn jeg forventet. Vi vet at dette er en bransje med store problemer, fortsetter Lagesen.

Dette er tallene for 2019

Tall fra serveringsbransjen i Oslo og Akershus:

54 bedrifter besøkt

61 arbeidstagere snakket med

53,7 % av bedriftene har brudd, men de fleste gjelder verneombud

9,8 % oppgir mangelfull opplæring

40,9 % vet ikke hvem verneombud er

11,4 % mangler vaktlister i henhold til arbeidsmiljøloven

21%% har brudd på overtidsbestemmelser

49%% har brudd allmenngjort minstelønn

Totaltall for hele patruljen (alle bransjer):

341 bedrifter besøkt

443 arbeidstagere snakket med

1,8 % mangler kontrakt

44 % Har ikke kjennskap til verneombud 44 %

5,4 % Mangelfulle vaktlister

Brudd på overtidsbestemmelsene 17,8 %

Brudd på personvernreglementet 14,3 %

0 % mistanke om svart arbeid

Kilde: LOs sommerpatrulje

Får henvendelser om seksuell trakassering

I fjor mottok sommerpatruljen flere henvendelser om seksuell trakassering. Da uttalte Bjarne Lagesen til VG at de skulle begynne å tallfeste tilfeller av seksuell trakassering.

De har fått henvendelser om seksuell trakassering også i år.

Sommerpatruljen spør ikke konkret om seksuell trakassering, men spør om de ansatte trives i jobben.

Spør ikke konkret om seksuell trakassering

I år har ikke sommerpatruljen avdekket tilfeller av seksuell trakassering i Oslo og Akershus, men de frykter at det kan være mørketall.

– Kommer dere til å stille mer konkrete spørsmål om seksuell trakassering når dere er på patrulje?

– Vi vil ikke gjøre det ubehagelig for de ansatte når vi kommer på besøk, derfor kan det være vanskelig å være tydelige.

Publisert: 12.07.19 kl. 12:08