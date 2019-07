DØMT: Oslo tingrett mener mannen i 20-årene må straffes med fem års fengsel. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Skuespiller dømt for vold og hallikvirksomhet

En skuespiller i 20-årene er i Oslo tingrett dømt til fem års fengsel for blant annet grov vold mot en ekskjæreste og for hallikvirksomhet.

Mannen møtte i retten i begynnelsen av juni. I tillegg til at han er dømt for grov vold mot en ekskjæreste og for hallikvirksomhet, er mannen også dømt for å ha kastet lapskaus på en fengselsbetjent, samt for vold og trusler og det som betegnes som forsøk på ran av en fotballtrener.

Til sammen er mannen dømt til å betale over 1,5 millioner kroner i erstatning, i tillegg til over en halv million kroner i inndragning til staten for det politiet mener han har tjent på kriminell virksomhet, skriver Nettavisen.

– Vi er godt fornøyd med dommen. Min klient er glad for å ha blitt trodd på alle punkter, sier ekskjærestens bistandsadvokat Kim Gerdts til Nettavisen.

Det er ikke kjent hvordan tiltalte stiller seg til dommen, og om han eventuelt vil anke.

Ifølge Nettavisen er mannen i tillegg tiltalt for grov vold i en sak som blir behandlet i en separat rettssak.

Publisert: 02.07.19 kl. 15:20