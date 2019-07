BEKLAGER: – Innsjekket bagasje skal alltid prioriteres, men det har dessverre ikke skjedd i denne saken. Det beklager vi, sier talskvinne Tonje Næss i Norwegian. Foto: Illustrasjonsfoto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Norwegian prioriterte laks framfor passasjerenes bagasje

Da Norwegians avgang fra Oslo til Gran Canaria hadde for mye last, valgte selskapet å laste inn flere paller med norsk laks framfor passasjerer og bagasje.

Resultatet var at to passasjerer og rundt 50 kofferter ble stående igjen på flyplassen, skriver flysmart24.no.

– Hvordan kunne Norwegian gjøre dette? Prioritere laks foran passasjerene, og ødelegge ferien for barn og voksne? Jeg har ennå ikke fått mine tre kofferter. Alle som ikke fikk bagasjen var skuffet og frustrert over Norwegian. Det var en anspent stemning blant passasjerene, sier passasjer Gaute Næss til nettavisen.

Han så selv at paller med laks ble lastet inn i flyet, og ble overrasket da flykapteinen meldte over høyttalerne at flyet var for tungt lastet og måtte redusere vekten. Istedenfor å fjerne pallene med laks måtte nemlig to passasjerer forlate flyet, og 50 kofferter ble tatt ut av flyets bagasjerom.

Passasjerene ble informert om at bagasjen skulle komme med et fly som gikk en halvtime senere, men det skjedde ikke. Flyet dro fra Gardermoen lørdag og de fleste passasjeren fikk ikke bagasjen før mandag ettermiddag.

Talskvinne Tonje Næss i Norwegian bekrefter hendelsen.

– Ved nærmere gjennomgang ser vi at det har blitt foretatt en håndteringsfeil som vi vil følge opp videre med vår samarbeidspartner på flyplassen for å sørge for at dette ikke skjer igjen. Innsjekket bagasje skal alltid prioriteres, men det har dessverre ikke skjedd i denne saken. Det beklager vi, sier hun.

