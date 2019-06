PÅ STEDET: Politiet har kontroll på en mann som de betegner som mistenkt. Foto: Mattis Sandblad / VG

Én person alvorlig skadet etter knivstikking i Oslo

En mann i 20-årene er alvorlig skadet etter å ha blitt knivstukket på Majorstuen i Oslo. Politiet har kontroll på en kniv.

Klokken 22.25 fikk politiet melding av vitner om en knivstikking på Majorstuen i Oslo. Politiet har kontroll på en mann som de betegner som mistenkt.

– Vi søker etter flere personer som kan ha vært på stedet, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til VG.

En mann i 20-årene er sendt til sykehus med alvorlige skader. Politiet har kontroll på en kniv, og er i ferd med å sikre en leilighet på stedet.

– Det er grunn til å tro at selve knivstikkingen har skjedd på utsiden av leiligheten.

Den mistenkte mannen er lettere skadet. Han er kjørt til sykehus for behandling, men vil bli kjørt videre til arresten.

Politiet forteller at det foreløpig er for tidlig å si noe om relasjonen mellom de to mennene.

