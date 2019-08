RYKKER INN: Trym Hallingby og Hedda Horn Rønneberg sitter i gymsalen på Sessvoldmoen, på vei inn i militæret. Foto: Torstein Bøe, VG

Hedda (19) og Trym (19) skal i militæret: – Forsvaret kan velge fra øverste hylle

SESSVOLLMOEN (VG) For to år siden sendte Hæren inn sin «soldatbestilling» for 2019. Tirsdag sender de 400 ungdommer til Indre Troms.

I en bil på parkeringsplassen ved Sessvoldmoen, et kvarters kjøring fra Gardermoen, tørker en mor en tåre. Flere ungdommer med ishockeybager over skulderen går mot en gymsal der de skal registreres for oppmøte til førstegangstjeneste.

To av dem er Hedda Horn Rønneberg og Trym Hallingby. VG skal følge de to på innrykk, på turen opp til Nord-Norge og i løpet av de første dagene i rekrutten.

Rønneberg står i gymsalen på Sessvoldmoen med ullgenser. I sommer har hun vært på hyttetur og speiderleir. Hun er ute etter å få utfordret seg selv og håper på mye tid i felt og natur det kommende året.

– Jeg har hatt lyst til dette ganske lenge. Jeg vil teste meg og se hvor mye jeg tåler, dessuten støtter jeg veldig opp om allmenn verneplikt, sier hun til VG.

PÅ PLASS: Hedda Horn Rønneberg og Trym Hallingby innrulleres i Forsvaret denne uken. Foto: Torstein Boe

Kommer som bestilt

Hæren sendte inn bestilling av soldater som Rønneberg og Hallingby allerede for to år siden.

– Vi kaller det rekvisisjoner. Seksjonen min er det utøvende leddet for at Hæren får det antall soldater de skal ha til enhver tid, sier major Geirhild Snildal Engen, sjef vernepliktsseksjonen, personellavdelingen i Hærstaben.

Hvert år bestilles det omtrent 2600 vernepliktige til Hæren, 400 av disse skal til 2. bataljon.

Den bestillingen mottas av Forsvarets personell og vernepliktssenter, som igjen kontakter og rekrutterer ungdommene. Engen forklarer at det varierer litt fra bataljon til bataljon hva de ser etter i kandidatene, men at det er utarbeidet en kravprofil til alle soldatstillinger. Kravprofilen sier hva som er minimumskrav for å kunne lykkes i stillingen.

BESTILLER SOLDATER: Geirhild Snildal Engen bestiller hvert år inn soldatene Hæren trenger. Dette bildet er tatt av Forsvarets fotograf i 2016. Foto: Tom-Daniel Laugerud, Forsvaret

I årskullene er det omtrent 60.000 personer. Året før disse blir 18 får de utsendt et elektronisk spørreskjema fra Forsvaret med spørsmål om alt fra fysisk form, motivasjon og helse. Deretter blir rundt 20.000 innkalt til fysisk oppmøte, såkalt sesjon. Av dem må 8500 møte til førstegangstjeneste.

For et par uker siden møtte VG Hallingby på en parkbenk på Ekeberg i Oslo. Russetiden var over og dagene gikk med til sommerjobb og vennetur til Hellas. 19-åringen begynte å gjøre seg klar for Indre Troms og en hverdag i uniform.

– Jeg ser på det som en mulighet til å komme meg bort et år og få testet meg selv litt, sier han til VG om det forestående året.

Muligheten til å komme seg ut av byen og være i en avdeling med mye aktivitet er to momenter han prioriterte. Valget falt på 2. bataljon.

MYE VENTING: Trym Hallingby og Hedda Horn Rønneberg, begge i grått, venter på å registrere seg som oppmøtt på innrykk. Foto: Torstein Bøe, VG

Han er spent på om han kommer til å syns at tjenesten i Hæren er morsom, om han kommer til å leve opp til forventningene og hvordan soldatopplæringen kommer til å bli.

– Kommer du til å takle å ta imot ordre?

– Ja, det tror jeg kommer til å gå greit, ler han og spøker med at han jobber i butikk.

– Kan velge og vrake

Magnus Håkenstad forsker på sivile-militære relasjoner ved Institutt for forsvarsstudier, med fordypning i omstillingen etter den kalde krigen. Han forklarer at verneplikten i dag ser veldig annerledes ut nå enn under tidligere, da nesten alle menn måtte gjennom førstegangstjenesten – enten de ville det eller ei.

Det har vært svært vellykket for Forsvaret med tanke på rekruttering, mener forskeren:

– De kan jo velge og vrake. Så vidt jeg har forstått er det flere som har lyst til – eller ikke har så mye imot – å bli soldater enn det er behov for.

– Folk trener lenge og konkurrerer for å komme inn i de mest attraktive avdelingene, og det betyr at Forsvaret kan velge fra øverste hylle blant de sterkeste og smarteste. Og så slipper stort sett de som ikke vil eller ikke kan.

Se Hedda og Trym prøve seg på de fysiske kravene.

– De fleste er over minimumskrav

Nesten alle soldatstillinger har minimumskrav til evnenivå.

– Men i og med at vi bare har 8500 inne til førstegangstjeneste i Forsvaret hvert år, fra kull på 60.000, ligger jo soldatene høyt. De aller fleste har scoret høyere enn minimumskravet, sier major Engen.

På sesjon gjennomfører man tester og er inne til intervju, men hvordan kandidatene oppfører seg gjennom sesjonsdagen er også viktig:

– De ser hvordan de er i samspill med de andre i gruppen den dagen og spør om motivasjon eller interesser, sier Engen.

I SAMLET TROPP: Denne gjengen er på vei opp til Skjold og førstegangstjenesten i 2. bataljon. Foto: Torstein Bøe, VG

– Vil teste hvor mye jeg tåler

Foreløpig tror Hedda Rønneberg det vil bli med det ene året i Forsvaret. Hun har allerede kommet inn på et masterstudium i matematikk og fysikk, der plassen er fryst til neste år.

Hun ser for seg at den første perioden blir mest krevende, når man skal bli kjent med et nytt system, nye mennesker og nye rutiner.

– Jeg har hørt at man ikke vet hva som kommer til å skje, så man alltid må være litt på vakt. Man kan bli vekket midt på natten, og det kan jo bli gøy, ler hun.

Etter oppmøte, registrering og helsesjekker, skal de sammen med de drøyt 350 andre på to charterfly opp til Bardufoss. På Skjold blir de delt inn på rom og skal gjennom rekrutten hvor de skal gjennom opplæring og vise sine ferdigheter, før de får tildelt en stilling i bataljonen.

Publisert: 13.08.19 kl. 20:22

