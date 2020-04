ENGASJERT: Sandra Borch, her i Tromsø i august 2019. Foto: Mattis Sandblad/ VG

Sandra Borch om Tangen-seminar: Helt feil at skattebetalerne skal betale

Stortingsrepresentant Sandra Borch (Sp) forventer at Erna Solberg kommer på banen etter sakene om påtroppende Oljefond-sjef Nicolai Tangen.

VG fortalte lørdag hvordan Nicolai Tangen (53) brukte millioner av kroner på en tre dagers konferanse for samfunnstopper, venner og bekjente i USA, få måneder før han ble ansatt som ny sjef for Oljefondet.

Flere av gjestene på seminaret var norske embetsmenn eller ansatt i det offentlige da de deltok på det Tangen overfor VG har karakterisert som et privat arrangement.

Da saken ble kjent ba flere av dem om å betale tilbake utgiftene for hotellopphold eller måltider på seminaret.

Onsdag la milliardæren frem regnskapet for USA-seminaret.

En utregning VG har gjort viser hva regningen trolig kommer på for FN-ambassadør Mona Juul, statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H), Munch-direktør Stein Olav Henrichsen og NUPI-sjef Ulf Sverdrup.

Til sammen blir regningen fra påtroppende Oljefond-sjef Tangen anslagsvis over 120.000 kroner. Men regningen blir sendt til arbeidsgiverne deres, altså skattebetalerne.

Krever opprydning

Torsdag sier Senterpartipolitiker Sandra Borch til VG at saken ikke tar seg bra ut.

– Det er ikke norske skattebetalere som skal betale regningen til en Høyre-statsråd fordi han har reist og festet med fiffen i USA. Alle som har vært med, bør betale reisen av egen lomme, sier hun.

– Jeg forventer at Erna Solberg som statsminister ser galskapen i det, kommer på banen og rydder opp. Samfunnstoppene får ta regningen selv, oppfordrer Borch.

Hun mener den vanlige mannen i gaten ikke skal måtte betale.

– Det er helt feil. Man kan spørre seg hvor vurderingsevnen var før man setter seg om bord i privatfly med fri flyt av alkohol og drar på Sting-konsert til mange millioner.

Isaksen: Ikke i tråd med vanlig praksis å betale

Torbjørn Røe Isaksen, som er Høyre-statsråden Borch sikter til i sin kritikk, viser til at det er en lang praksis for at statsråder deltar på ulike seminarer i både offentlig og privat regi, i inn- og utland, og der det er mat og underholdning.

– Jeg deltok som statsråd på hele konferansen, og hele reisen var en tjenestereise. Så har jeg likevel bedt om å få regningen for måltidene sendt til departementet. Det er ikke i tråd med vanlig praksis eller det vanlige regelverket, men skjer for ordens skyld, sier Isaksen til VG.

– Jeg reiste ikke med privatfly, men med vanlig rutefly som departementet betalte. Jeg var heller ikke med på alle måltidene. Regningen for mat og drikke er ifølge Tangen på rundt 6490 kroner, legger han til.

Publisert: 23.04.20 kl. 19:29

