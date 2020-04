NEDE PÅ STASJONEN: Dette blir neppe situasjonen med buss for tog til sommeren, ettersom færre tar tog og flere trolig vil jobbe hjemmefra også i flere måneder fremover. Bildet er tatt på Oslo sentralbanestasjon sommeren 2014, og viser at stengte spor ikke er et nytt tiltak. Foto: Jørgen Braastad, VG

Dundrer løs mot enda en sommer med buss-for-tog

Fylkesrådlederen i Viken har fått nok av buss-for-tog. En ny sommer med full togstopp fra Oslo S er en elendig nyhet før corona-sommeren 2020, mener Halvard Ingebrigtsen (Ap).

Nå nettopp

– Det er en ulempe for så mange, ikke bare for dem som pendler og reiser til og fra Oslo daglig. Men også for de mange som tenker seg på Norgesferie til sommeren. Dessuten er det bedre plass på toget enn på bussen - og lettere å holde nødvendig avstand til andre, sier Ingebrigtsen til VG.

Som folkets fremste tillitsvalgte i Viken representerer han 1,2 millioner innbyggere - nær en fjerdedel av Norges befolkning.

Fylkesrådlederen har merket seg at det de siste årene er blitt en slags fast sommertradisjon at Jernbanedirektoratet stenger landets travleste togstasjon for togtrafikk - og setter opp busser som alternativ reisemåte.

BRUMMER MOT BUSS: Halvard Ingebrigtsen er øverste politisk ansvarlige i Viken fylkeskommune. Foto: Mattis Sandblad, VG

– Jeg forstår at det må drives opprustnings- og vedlikeholdsarbeider. Men jeg legger merke til at andre land klarer seg med kortere tidsetapper der jernbanespor er stengt.

– Dessuten fremstår det for meg ufattelig at stengingen synes å komme som en stor overraskelse hvert år. Først nå i slutten av april ble jeg informert om at også denne sommeren blir det buss-for-tog ut fra Oslo, konstaterer Ingebrigtsen.

Han er fungerende fylkesrådleder for Tonje Brenna som er tilbake fra fødselspermisjon i mai.

Ingebrigtsen frykter trengsel og for korte avstander mellom mennesker også i stasjonsområder.

– Min største frykt er en sommer preget av trengsel, kaos og smitterisiko i forbindelse med sporstengningen og buss for tog på Oslo S og nærliggende stasjoner. Her bør Samferdselsdepartementet ta ansvar og vurdere grep som forhindrer en kaos-sommer. Det må sørges for god nok kapasitet og størst mulig reduksjon av ulempene, sier Ingebrigtsen.

MER BUSS FOR TOG: Det blir nok enda flere somre med buss for tog ut fra Oslo S, garanterer direktør for marked og samfunn i Jernbanedirektoratet, Hanne Bertnes Norli. Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix

Jernbanedirektoratet påpeker at det er vanskelig å korte ned på periodene med anleggsarbeid, som medfører stengte spor.

– Forskjellen på den norske jernbanen og jernbaner i mange andre land, er at i utlandet er det ofte et mer finmasket jernbanenett. Da kan de lettere finne alternative spor. I vårt nett må «alt» gjennom Oslo-navet, vi klarer ikke å opprettholde et tilbud uten å stenge, illustrerer direktør for marked og samfunn, Hanne Bertnes Norli i Jernbanedirektoratet.

Ove Skovdahl i samme direktorat har ledet et utredningsarbeid med sikte på å forbedre tilbudet for passasjerer i anleggsperioder. Han sier:

– Bane Nor skal jobbe frem gode løsninger som bedrer informasjonen til kundene, på- og avstigningsforholdene på holdeplassene for buss-for-tog skal bedres, og ikke minst skal de sammen med de andre samferdselsaktørene og myndigheter se på hva vi kan gjøre for å bedre trafikkflyten og kundetilfredsheten under avvik, sier Ove Skovdahl.

Fra i år har Bane Nor selv overtatt ansvaret for å legge til rette for alternativ transport.

Dette tror både Skovdahl og Norli vil gi et bedre buss-for-tog-tilbud enn tidligere.

Sistnevnte må imidlertid skuffe dem som venter at årets sommer blir den siste i hovedstadsområdet med buss for tog.

– Det blir nok flere somre med det. Men vi opplever at folk aksepterer mer dersom de får vite tidlig hva som skjer, og hvorfor togsporene må stenges, sier Norli.

LOVER BEDRING: Vibeke Aarnes er konserndirektør for infrastrutur i Bane Nor (tidligere Jernbaneverket). Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Sommeren 2020 blir for mange annerledes enn tidligere på grunn av coronasituasjonen, men togtrafikken stenges uansett som planlagt, skriver BaneNor (tidligere Jernbaneverket) i en artikkel publisert på egne nettsider fredag under overskriften «Større fokus på kundeopplevelsen når togtrafikken stenges».

– Siden 2009 da det store vedlikeholdsløftet startet opp med blant annet rehabilitering av Oslotunnelen, har vi årlig brukt sommerferien til arbeid på forskjellige deler av jernbanen og med utbyggingsprosjekter. Sommerens arbeider informerte vi om i februar, samtidig som vi informerte om påskearbeidet, skriver Liv Tone Otterholt i kommunikasjonsavdelingen i BaneNor i en e-post til VG.

Hun minner om at langs store deler av jernbanen er ikke omkjøring eller alternative ruter mulig, bortsett fra på veien.

– Derfor må vi i perioder stenge for å kunne jobbe på jernbanen slik at de reisende skal få et bedre tilbud gjennom året, forklarer Otterholt.

Sommerstengte togstrekninger Sommeren 2020 I år starter arbeidet vest for Oslo en uke før jobben på Østfoldbanen. Uken etter at arbeidet er avsluttet vil det være noe saktekjøring slik at sporet skal få «sette seg» etter arbeidet. Togtrafikken i disse periodene erstattes med buss. Uke 26 til 31:

Strekningen fra Asker til Drammen er stengt for togtrafikk fra 20. juni til 3. august. Dette inngår i den omfattende rehabiliteringen av Lieråsen tunnel som avsluttes i 2021. Tiltakene er bl.a. utskifting av spor og sporveksler, gjennomgående masseskifte, fornyelse av kontaktledningsanlegget og nytt nødlysanlegg. Uke 27 til 31:

Fra 27. juni til 3. august er det stengt mellom Sandvika og Asker for lokaltog (L1) på grunn av arbeid med nytt kontaktledningsanlegg mellom Slependen og Høn. Spikkestadbanen er stengt mellom Sandvika og Spikkestad fra 20. til 24. juli. Her skal det gjøres sporarbeid og vedlikehold. Uke 27 til 32:

Strekningene fra Oslo S til Rygge og fra Ski til Mysen på Østfoldbanen stenger fra 27. juni til 10. august. (Kilde: BaneNor) Vis mer

BaneNor minner for tiden reisende om å holde god avstand på stasjonsområdet.

- Rådene for å forebygge smitte har hengt på stasjonene siden januar i år og blir oppdatert. Per nå er fortsatt rådet å unngå reiser som ikke strengt tatt er nødvendig, unngå offentlig transport hvis vi kan og unngå steder hvor vi lett kommer nær hverandre.

I en undersøkelse om hvordan kundene ser på alle sporstengningene, får selskapet klart svar:

«Kundenes primære ønske er at togene skal gå så mye som mulig. Kundene ønsker å ha togtrafikk i en eller annen form, framfor å måtte over på buss. Dermed kan en avvikende togtabell i perioder av anleggsarbeidet være noe vi ser nærmere på ved planlegging av større arbeid i fremtiden,» skriver BaneNor.

Selskapet tar også selvkritikk etter at de fredag gikk ut med både innholdet i utredningen og flere detaljer om planene om buss-for-tog til sommeren.

– Vi må i større grad vurdere om vi stenger for lenge, og om vi kan få til noe togtrafikk mens vi jobber, sier Vibeke Aarnes, konserndirektør for infrastruktur, BaneNor.

Publisert: 24.04.20 kl. 22:37

