BEREDSKAP: Nav forbereder seg på ulike scenarioer for å sikre at brukerne får tjenestene de har krav på. Foto: Helle Gannestad, VG

Nav i brev til fylkesmennene: «Nav-kontor kan bli nærmest tømt for ressurser»

BERGEN (VG) For to uker siden fikk landets fylkesmenn en alarmerende melding fra Nav: Vi forbereder oss på at Nav-kontor kan bli nærmest tømt for ressurser under coronapandemien, advarte etaten.

I et brev som ble sendt 17. mars, ble fylkesmannsembetene spurt om hvordan de stilte seg til å låne ut personale til Nav dersom en personellkrise skulle oppstå på kontorene rundt om i landet.

– Vi forbereder oss på scenarioer der NAV‐kontor nærmest tømmes for ressurser, og der det vil bli behov for å sette inn ekstraordinære tiltak for å sikre tjenestene til brukerne, skriver seksjonssjef Jan Erik Grundtjernlien i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Av brevet, som VG har fått innsyn i, fremgår det at bekymringen gjelder Nav-kontorenes ansvar for sosiale tjenester. Dette omfatter blant annet tjenester som økonomisk stønad, midlertidig botilbud, utarbeidelse av individuelle planer og råd og veiledning.

Nav foreslo i brevet at ansatte hos fylkesmannen kunne lånes ut til kommunene, for å bidra med saksbehandling eller opplæring av ansatte.

Grundtjernlien sier til VG tirsdag at de etter tilbakemelding fra mange fylkesmannsembeter har konkludert med at det ikke er aktuelt å bruke ansatte hos fylkesmennene til saksbehandling og opplæring.

– Vi har kommet til at de heller kan bistå med råd og veiledning, enn å flytte ansatte ut i kommunene. Dette vil gi større fleksibilitet på det sosialfaglige området, sier han.

Det er Nav-kontor i alle landets kommuner, og mange av kontorene er små. Ved sykdom og annet fravær vil mange av kontorene kunne komme i en sårbar situasjon.

– Bekymringen vår er at folk blir syke eller ikke kan møte på jobb av andre årsaker. Samtidig er det slik at alle ansatte i Nav har mobilitetsløsninger som gjør at de kan drive saksbehandling hjemmefra. Og mye skjer på telefon.

Mange kontorer har måttet innskrenke tilgangen for publikum, men det er ikke kommet meldinger om kontor som ikke er fungerende, sier han.

– Vi ser ingen umiddelbar fare for at det skal skje. Vi føler vi har rimelig god kontroll, og foreløpig er det ingen dramatisk økning i søknader om sosialhjelp. Men det er en bekymring vi følger med på hele tiden.

Grundtjernlien sier at det er knyttet stor spenning til hvordan situasjonen nå vil utvikle seg videre.

– Vi regner med at det vil bli en økning i antall søknader om sosialhjelp, men det avhenger av hvor langvarig dette blir. Mye kommer an på hvordan smittesituasjonen utvikler seg, og hvor mange som rammes.

Publisert: 01.04.20 kl. 09:56 Oppdatert: 01.04.20 kl. 10:10

