VIL ÅPNE OPP: Ingvild Kjerkol (Ap) utfordrer helseminister Bent Høie (H) til å vurdere regionale forskjeller i de inngripende tiltakene for å stoppe corona-spredning. Her er de to i debatt i Stortinget tidligere i år. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Ap: Andre alvorlig syke bør få slippe inn på sykehusene

Med corona-epidemien under kontroll nå, mener Arbeiderpartiet at sykehusene i større grad bør ivareta andre alvorlig syke pasientgruppers nødvendige behov for helsehjelp.

Mandag ettermiddag sa helseminister Bent Høie (H) at corona-epidemien er under kontroll, når de som har viruset bare smitter videre 0,7 personer i gjennomsnitt.

– Også andre pasienter trenger behandling på sykehus. Mange har måttet vente på behandling for å rydde plass til corona-rammede pasienter. Akuttavdelingene må nå åpne for også andre pasienter, sier Ingvild Kjerkol (Ap) til VG,

– Det gjelder blant annet pasienter med kreft, og folk med tunge psykiske lidelser som er blitt skrevet ut av sykehusene for å frigjøre kapasitet, sier Kjerkol, som er Aps fremste helsepolitiker på Stortinget.

Kjerkol sier at regjeringen også må vurdere om de strenge tiltakene som nå står for hele landet, kan mykes opp i regioner som har lavere smittetall.

Trykket letter

– Nå har vår felles helsetjeneste og våre dyktige helsearbeidere bestått to viktige tester, og folk har stilt opp på den store dugnaden. Sykehusene har klart å omstille seg og vært klar til å ta imot pasienter i et stort antall corona-syke dersom det var nødvendig. Og nå er vi at trykket letter, i alle fall i en del områder av landet, sier Kjerkol.

Hun viser til at presset er størst på smittens norske «episenter», Oslo og Viken.

Mens hennes egen region Trøndelag har hatt mindre trykk og hittil ingen dødsfall.

Stor menneskelig kostnad

– Selv om smittedugnaden har vist seg å være vellykket til nå, må vi være forberedt på at mange av smittetiltakene vil vare lenge. Dette har en enormt stor menneskelig kostnad, sier Kjerkol.

– Arbeidsledighet kan i seg selv være svært ødeleggende for folks helse. Barn i krevende familiesituasjoner er også utsatt, og spesielt sårbare når skolene og barnehagene er stengt. Smitteverntiltak tilpasset lokal smitteutbredelse kan dempe disse belastningene for svært mange, legger hun til.

Hemmelige rapporter

Ap er kritisk til at regjeringen ikke vil offentliggjøre det faglige beslutningsgrunnlaget som nå er innhentet. før onsdag når regjeringen skal bestemme hva slags tiltak som skal føres videre etter påske.

– Det vanlige i Norge er at faglige anbefalinger blir offentlige før konklusjonen kommer. Gjennom høringer og offentlig debatt blir beslutningene bedre. Jeg mener dette er viktige prinsipper også i en krisesituasjon. Regjeringen har ikke kommet med en god nok begrunnelse for å holde faglige råd hemmelige, sier Ingvild Kjerkol.

Høie: - Kontroll på epidemien

Dersom smitte-beregningene til Folkehelseinstituttet (FHI) er riktige, betyr det at virusutbruddet i Norge ikke lenger vokser, og at antallet sykehusinnleggelser vil gå ned dersom tiltakene regjeringen har innført videreføres.

– Mange sykehus har utsatt planlagt behandling for å bygge opp kapasitet og forberede seg på mange syke pasienter med Covid-19. Sykehusene kan nå planlegge for mer normal drift og mer planlagt behandling der dette er mulig. På samme tid må vi fortsette arbeidet med å bygge opp intensivkapasiteten med tanke på at vi fortsatt har en corona-epidemi, sa helseminister Bent Høie (H) på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Høie ber nordmenn ta vare på helsa si, uavhengig av corona-epidemien.

– Mange pasienter som har time til behandling eller kontroll lar være å komme til sykehuset sitt. Noen tror kanskje at timen er avlyst. Noen er kanskje redde for smitte. Dette er et viktig budskap fra sykehusene våre til alle sammen: timen er ikke avlyst med mindre du har fått beskjed om det, det er ikke farlig å komme, så bruk timen din og ta vare på helsa di, la Høie til.

Publisert: 06.04.20 kl. 18:30 Oppdatert: 06.04.20 kl. 18:41

