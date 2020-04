SPENT: Denne uken åpnet frisørene igjen i Danmark. Kunde Kathrine Glasdam (41) var litt nervøs for hvordan onsdagens frisørbesøk egentlig ville foregå. Frisør Kimie Mice (34) dekker til med engangskappe. Foto: Annemor Larsen

Slik blir frisør-hverdagen igjen

Frisør og hudpleiere starter en gradvis og forsiktig gjenåpning etter coronakrisen. Slik skal de forhindre smitte.

Frisør-bransjen var en av mange som ble stengt da corona-tiltakene kom så brått 12. mars. Siden da har frisørsalongene vært steng, men fra og med mandag 27.april blir det gradvis gjenåpning for frisørene.

Det er imidlertid en rekke tiltak bak for at det skal kunne være forsvarlig å holde oppe med tanke på smitterisikoen det kan medføre.

For frisørsalongene

Leder for Norske frisør- og velværebedrifter Anne Mari Hansen forteller til VG at det har blitt gjennomgått en rekke tiltak for både frisørsalongene, og ikke minst for kundene.

Det eneste tiltaket som foreløpig ikke er bestemt fra Folkehelseinstituttet ennå er om det skal være én eller to meters avstand mellom arbeidsstasjonene. Det vil det komme en avgjørelse på i løpet av uken.

Salongene skal informere kunder om tiltak for å begrense smitte, og hvilke betingelser som gjelder for å få tjenesten når man bestiller time. Informasjonsplakat/-skjerm om smittevern og bedriftens smitte- og hygieneregime skal være lett synlig ved inngangsparti.

Unngå kø. Hovedregel er at man anbefaler avtalte timer og minst mulig ventende kunder og drop-in. Bedriften må lage rutiner slik at færrest mulig kunder, som ikke er under behandling, venter i lokalet. Det skal lages oppslag der man oppfordrer kunder til ikke fysisk å ta på salgsprodukter.

Salongene skal medvirke til kommunelegens smittevernsarbeid dersom en ansatt får påvist covid-19, ved å dele oversikt over timer/kunder, samt kontaktinformasjon til kunder og ansatte.

Salongene skal ha rutiner for hvordan kunder kan kontaktes dersom det er nødvendig for smittevernsarbeidet. Salongene skal ha oversikt over kunder to uker tilbake i tid, inkludert kontaktinformasjon. Salongene skal ha oversikt over hvilke kunder hver enkelt ansatt har hatt kontakt med. Det er viktig at bedriften har dokumentasjon og registrerer personalia på kunder med telefonnummer. Drop-in kunder skal fylle ut skjema med navn og telefonnummer der man gir egenerklæring på at man ikke har symptomer på covid-19.

Salongene blir hyppig rengjort. Det legges særlig vekt på rengjøring av alle berøringsflater.

Ordinære klippebehandlinger, farge - og kjemibehandlinger utføres med det verneutstyr som normalt brukes for denne type behandling. Rene engangshansker benyttes i situasjoner der man normalt ville benyttet hansker.

Ved behandlinger, som er særlig eksponert mot ansiktet, anbefales å gjøre en vurdering om det skal iverksettes tiltak som bruk av visir/munnbind. Det anbefales å vurdere om kunde bør utstyres med munnbind dersom behandlingen tillater dette.

Ansatte over 65 år frarådes å jobbe pr. 27. april fordi disse regnes som særlig utsatt for risiko. Andre ansatte i risiko gruppe definert av FHI må ta kontakt med lege for å avklare sin situasjon. Ansatte skal ikke møte på jobb dersom de har luftveisplager eller symptomer på COVID-19.

Salongene skal dokumentere at smittevern og hygienebestemmelsene er gjennomgått og at prosedyrer er utarbeidet og følges.

Ansatte i NFVB-bedrifter vil ta et covid-19 tilpasset smittevernkurs.

Bedrift og ansatte anbefales å vurdere om det er mulig å jobbe på forskjellige tider slik at bedriften reduserer muligheten for «lockdown», dersom det kommer smitte blant ansatte.

For kundene

Kom bare hvis du er frisk. Hvis du føler deg dårlig eller har luftveissymptomer skal du ikke gå til behandling. Det er lett å booke om avtaler.

Vis hensyn og hold god avstand til andre kunder.

Alle kunder skal vaske eller rengjøre hendene med antibac ved ankomst.

Mobil er en mulig smittekilde og skal ikke brukes når du er i salong.

Kunden må gi tilbakemelding til salongen om man blir smittet av Covid-19.

Unngå kontant betaling, betale med kort/vipps eller faktura.

– Vi vil fra starten av være veldig tydelig på at det er et stort ansvar som hviler på både salongen og på deg som kunde. Vær tålmodig, nøyaktig og hensynsfull, så vil dette gå bra, sier Anne Mari Halsan.

Leder i Frisørenes Fagforening Vivian Jacobsen er også helt klar på at sikkerheten vil være det viktigste når frisørene nå åpner igjen. Hun er klar på at det både skal være trygt for de ansatte og for kundene når det åpner mandag neste uke.

– For å få til dette må vi sørge for at avstandskrav blir fulgt og at hygienetiltakene blir tatt på alvor, sier Vivian Jacobsen.

Hun er svært glad for at hennes medlemmer nå kan komme tilbake i jobb. Samtidig ber hun om at både frisører og kunder legger vekt på smittevern.

– Alle må ha forståelse for at åpningen av frisørsalongene ikke betyr at vi er tilbake til normalen. Vi må ha en forsiktig og kontrollert oppstart, sier fagforeningslederen.

