Smittet på chartertur

Tirsdag 10. mars er 140 norske pensjonister på vei til Solgården ferie- og helsesenter i Spania. Mogens Ryvænge (90) og kona Grethe Ryvænge (87) gleder seg til late dager med sol og varme. Samme dag fraråder norske myndigheter alle reiser til Italia og Tirol i Østerrike. Spania blir ikke nevnt. I dagene før avreise blir både Solgården og Folkehelseinstituttet kontaktet av pårørende: Er det virkelig forsvarlig å sende et fly med eldre nordmenn til Spania? Turen går likevel som planlagt.

VG kan i dag avsløre at minst 53 personer ble corona-smittet etter oppholdet på Solgården. Tre har mistet livet, og flere er innlagt på sykehus.

Dagen etter at pensjonistene lander i Spania, erklærer Verdens helseorganisasjon unntakstilstand. Coronaviruset er blitt en global pandemi.

Norge må forberede seg på flere dødsfall i ukene som kommer, varsler direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, på en pressekonferanse samme dag.

Eldre personer med underliggende sykdommer er en risikogruppe, sier helseminister Bent Høie (H).

På Solgården i Spania pakker de norske gjestene ut kofferten og gjør seg klare for en dag i solen.

Solgården, som ligger i fjellheimen mellom Alicante og Benidorm, er et feriesenter tilrettelagt for eldre.

Mange av pensjonistene som reiser hit er i risikogrupper, og har en eller flere underliggende sykdommer.

Grethe Ryvænge (87) er en av dem. Hun har diabetes, høyt blodtrykk og pacemaker i hjertet. I flere uker etter at hun kommer hjem, skal 87-åringen bli satt i isolasjon sammen med mannen sin, Mogens (90).

I ukene som kommer, skal mange av pensjonistene få symptomer på coronaviruset.

VG har vært i kontakt med 40 norske kommuner for å kartlegge smitten.

20 kommuner bekrefter at de har innbyggere som nylig har vært på Solgården og som har testet positivt på covid-19.

Minst 53 personer er bekreftet smittet etter ferien.

Tre personer som var med på den siste turen til Solgården, har mistet livet. Det bekrefter direktør Arnt H. Jerpstad overfor VG:

En mann fikk symptomer 16. mars og ble innlagt på sykehus i Spania. Han døde i Benidorm.

Marit Huse (78) fra Frogn døde på Akershus Universitetssykehus 3. april.

Marit kom hjem fra Spania 17. mars og ble syk noen dager senere. – Det var broren min som merket det først. De bor i samme hus, og han oppdaget at hun ikke hadde matlyst, sier sønnen hennes, Leif Jørgen Huse, til VG.

Hverken Leif Jørgen eller broren fikk lov til å besøke moren på sykehuset. Leif Jørgen bor i Tyskland, og ville havnet i karantene om han dro til Norge.

Broren satt allerede i karantene, etter å ha kjørt moren hjem fra flyplassen.

Brødrene hadde daglig kontakt med Ahus i dagene før Marit døde. Fra hver sin kant sendte de hilsener fra barn og barnebarn, som sykepleierne viste henne.

– Vi prøvde å gi henne motivasjonen til å kjempe videre, men 3. april fikk jeg en telefon om at hun var borte.

– Mamma var en fantastisk person. I en normal situasjon ville vi vært der for henne til siste slutt. Det fikk vi ikke nå, sier Leif Jørgen.

Det tredje dødsfallet var en kvinne i 80-årene, som reiste på tur sammen med vennene sine. Hun døde hjemme i leiligheten sin i Oslo 29. mars. VG har snakket med familien hennes.

Kvinnen, som til vanlig var så sprek for alderen, følte seg sliten og frossen da hun kom hjem fra Spania.

Etter en uke tester hun positivt på covid-19. Det samme gjorde hele hennes reisefølge.

– Vi forstår ikke hvorfor turen ikke ble avlyst dersom Solgården visste at det var smitte i området. De fikk ingen advarsel, sier datteren til VG.

Administrerende direktør ved Solgården, Arnt H. Jerpstad, erkjenner at turene burde vært avlyst tidligere.

– Hadde vi visst hvordan dette ville utvikle seg, hadde vi selvfølgelig stoppet turene før, sier han.

– Vi synes det er helt forferdelig at så mange ble smittet. Vi opplever at vi gjorde det vi kunne for å hindre smittespredning. I ettertid ser vi at det ikke var nok.

Foto: Solgården

På et sykehus på Østlandet er to døtre forberedt på å måtte ta farvel med sin mor bak munnbind og beskyttelsesutstyr.

Den spreke kvinnen i 90-årene var med på den siste turen til Solgården og ble smittet av coronaviruset i løpet av reisen.

Før turen var døtrene bekymret. De hadde lest om et corona-dødsfall i Valencia-regionen like nord for Solgården.

Begge tok direkte kontakt med Folkehelseinstituttet (FHI) i dagene før avreise og spurte om det var forsvarlig å sende et fly med eldre, der flere var pleietrengende, til Spania.

Som svar fikk de beskjed om å ta kontakt med smittevernkontoret i kommunen, forteller datteren.

– Det føles så fryktelig unødvendig at hun ble smittet på den turen, sier en av døtrene til VG.

– Nå er det usikkert hva utfallet blir, men vi er blitt orientert om at det trolig kommer til å gå dårlig.

FHI skriver til VG at de ikke gir private helsefaglige råd, og at man må få dette fra lege eller kommunen ut ifra egen helsetilstand.

Familien tok også kontakt med Solgården før avreise. De fortalte at FHI ikke mente det var noen grunn til å avlyse.

Direktør på Solgården, Arnt H. Jerpstad, bekrefter dette.

– Mandag 9. mars, da vi tok avgjørelsen, så verden annerledes ut. Hverken vi, myndighetene eller de som arbeider med smittevern forsto da hvor alvorlig situasjonen kom til å bli, sier han.

Disse dagene spredte coronaviruset seg med stor hastighet i Spania. Var ingen av de ansvarlige klar over dette?

Allerede fredag 6. mars advarer Danmark sine innbyggere mot reiser til Spania.

Men reiserådene fra norske myndigheter gjelder fortsatt bare Østerrike, Italia, Sør-Korea og Kina.

Solgården-direktøren sier han rådførte seg med flere spesialister og smittevernsoverleger før 10. mars.

Dagen før avreise ringer han selv til Folkehelseinstituttet (FHI) og ber om råd.

– Jeg forklarte legen situasjonen og målgruppen vi hadde med på tur. Jeg spurte om hun ville fraråde oss å reise. Hun sa at det ikke var noen grunn til å fraråde dette, sier Arnt H. Jerpstad i dag.

Den aktuelle legen på FHI husker samtalen, og ga et generelt svar, skriver avdelingsdirektør Line Wold i en e-post, til VG.

FHI påpeker at mange land selv ikke visste om sin pågående smitte.

– Vi hadde ikke fått informasjon om at det skulle være utbredt smitte i Spania på dette tidspunktet. Både våre anbefalinger og UD sine reiseråd baserer seg på den kunnskapen om smitte vi til enhver tid har, skriver hun.

– Hvis vi hadde visst at det var utbredt coronasmitte i Spania, hadde vi gitt et annet råd.

De norske reiserådene for Spania blir først oppdatert 12. mars, for områdene Baskerland, La Rioja og Madrid. Regjeringen innfører karanteneregler for alle som har vært på reise utenfor Norden.

To dager senere fraråder norske myndigheter alle reiser som ikke er strengt nødvendige – til alle land.

Samtidig oppfordrer statsminister Erna Solberg (H) alle nordmenn om å komme hjem.

Foto: Solgården

Allerede under frokosten 12. mars begynner Grethe og Mogens Ryvænge fra Horten å ane uråd.

De ansatte på Solgården forteller pensjonistene at det vil bli innført strenge tiltak og restriksjoner.

Beboerne får ikke lenger lov å forlate området for å gå turer, porten blir låst og den vanlige buffeten erstattes med bordservering.

Gjestene må sitte med en meters avstand, og betjeningen er iført plasthansker.

Bassengene ute og inne sperres av, og ansatte som tror de kan være smittet, blir nektet å komme på jobb.

– Solgården er et alle tiders sted. Men turen denne gangen ble litt annerledes enn den var for et år siden, sier Mogens (90) til VG.

De fleste gjestene klarer å holde humøret oppe, forteller han. Det store området inne på Solgården er tilrettelagt for både rullestol og rullator. Mellom frukttrærne er det lett å bevege seg.

De ansatte spiller boccia, krokett og minigolf med pensjonistene. Hver kveld arrangeres det underholdning med eksterne underholdere.

Foto: Privat

Noen av beboerne snakker om coronaviruset, som sprer seg raskt mellom land i Europa og som allerede hadde rammet Italia hardt.

På kvelden samles pensjonistene og ser nyhetssendinger på TV.

Men fremdeles er det ingen som tenker at Solgården er utsatt.

Noen dager senere får gjestene beskjed om at Solgården vil bli stengt, og at alle må reise hjem.

– Dagen etter ankomst, onsdag 11. mars, endret verden seg dramatisk. Alvoret gikk opp for hele Norge. Vi forsto at smittesituasjonen var annerledes, sier direktør Arnt H. Jerpstad.

Land etter land er i ferd med å stenge ned. Samtidig har Solgården 181 gjester i Spania.

Tidlig 12. mars tar Solgården kontakt med SAS for å forsøke å få nordmennene hjem så raskt som mulig.

Tirsdag 17. mars står flyet klart.

På vei inn på flyet står pensjonistene som sild i tønne. Flyet er helt fullt.

Ekteparet Grethe og Mogens får utdelt Antibac, masker og lommetørklær. Likevel føler de seg ikke trygge.

– Det var ikke en god opplevelse, og vi var bekymret. Du kan tenke deg: Alle på flyet brukte samme toalettet og sto i lange køer, sier Mogens (90).

På Oslo Lufthavn går hverken busser eller tog. Ekteparet ringer sønnen og datteren, som kjører til flyplassen i hver sin bil.

Morgens får nøkkelen til den ene bilen, og kjører hjem til Horten.

– Vi var bare veldig glade for å komme oss hjem, sier Mogens.

Foto: Solgården

Dagen etter at ekteparet Grethe og Mogens kommer hjem til Horten, merker Grethe at noe er galt.

Hun har hatt dårlig matlyst i flere dager. Nå kommer feberen.

To dager senere blir Mogens syk. Begge får kraftig hoste, kvalme og vondt i kroppen. 24. mars tester ekteparet positivt for covid-19.

I to uker klarer Grethe og Mogens seg hjemme alene. Barna leverer mat på døren, men får ikke komme på besøk.

30. mars blir ekteparet kjørt til legevakten. De blir undersøkt i en ambulanse utenfor, og vurdert som så syke at de må legges inn på Tønsberg sykehus.

– Legen snakket med mamma og pappa om respirator, og spurte om de ønsket slik behandling dersom det ble behov. Det ville ingen av dem, sier ekteparets datter, Laila Ryvænge.

– Det er klart at det har vært noen tøffe uker, sier Mogens i dag.

31. mars blir Morgens skrevet ut av Tønsberg sykehus, og sendt hjem alene. Grethe blir liggende på sykehuset en natt til. Mogens husker denne natten som den vanskeligste. Ekteparet har vært gift i over 65 år og feiret krondiamantbryllup i fjor. – De er uadskillelige, og klarer seg knapt en dag uten hverandre, forteller Laila.

Samme dag som Grethe skrives ut, blir ekteparet lagt inn på en egen corona-avdeling på Indre havn sykehjem i Horten.

– Det er et under at det har gått så bra med dem, sier Laila.

– Begge nærmer seg 90 år, og mamma har flere underliggende sykdommer. Jeg tror begge kjempet seg gjennom sykdommen for å kunne være der for den andre.

Ekteparet sitter i dag fortsatt isolert på sykehjemmet.

Begge håper at de snart kan reise hjem. Datteren Laila hilser på foreldrene gjennom vinduet.

Laila og Mogens er opprørte over at de har fått lite informasjon fra Solgården i etterkant av hjemreisen.

– Jeg ringte Solgården både i Spania og Norge, og fikk etter tre dager kontakt med direktør Arnt H. Jerpstad. Jeg etterlyste tilgjengelighet, informasjon og en løpende oppdatering på hjemmesiden deres, sier Laila.

Kort tid etter dukket det opp et telefonnummer på Solgårdens hjemmeside, som gjester og pårørende kunne ringe, forteller hun.

Administrerende direktør Arnt H. Jerpstad, bekrefter dette:

– Det er riktig at jeg, etter at Laila ringte, satte opp mitt eget nummer på nettsidene. Vi setter stor pris på gjester og pårørende som ringer og forteller hva de mener, og vi vil selvfølgelig være tilgjengelig for dem, sier Jerpstad.

Han beklager at Solgården ikke stoppet turene før:

– Det er helt klart at med den kunnskapen vi sitter med i dag, skulle ingen nordmenn ha vært på reise i verden hverken i februar eller mars. Men med den kunnskapen vi hadde på dette tidspunktet, og med de rådene vi fikk fra FHI, forsto vi ikke dette da, sier direktøren.

I dag er Mogens og Grethe på bedringens vei. Begge har fremdeles dager hvor de føler seg syke, men ekteparet har kommet seg gjennom det verste.

– Vi har etterlyst mer informasjon fra Solgården, forteller Mogens.

– Vi skulle likt å visst hvor mange som ble smittet og hvordan det går med dem. Men vi har ikke hørt noe fra Solgården siden vi kom hjem.

Publisert: 10.04.20 kl. 08:39

