Ny norsk studie: Derfor blir overvektige sykere av coronaviruset

Tre av fire pasienter som får intensivbehandling for coronaviruset er menn. De fleste av dem har risikofaktorer knyttet til livsstilssykdommer.

Tall fra Norsk intensivregister per 6. april viser at over halvparten av norske coronapasienter på intensivavdelinger har minst én underliggende risikofaktor.

De mest vanlige risikofaktorene blant covid-19-pasienter på intensivbehandling i Norge er hjertesykdom (inkludert høyt blodtrykk), diabetes og fedme.

Fakta fedme og overvekt * Ifølge WHO er overvekt og fedme definert som «unormal eller overdreven opphopning av fett som kan svekke helsen». * Overvekt blir ofte målt etter kroppsmasseindeks, BMI på engelsk og KMI på norsk, som måler vekt i forhold til høyde (kg/m²). * For voksne definerer WHO overvekt som BMI på 25 eller over, og fedme som BMI på 30 eller over. * Fedme er igjen delt inn i tre grader: Grad II fra 35 og grad III fra 40. * Måling av livvidden gir tilleggsinformasjon om risiko for komplikasjoner av overvekt Kilder: WHO og Store medisinske ordbok Vis mer

Forskere fra hjerte-, infeksjons- og intensivavdelingen ved Ahus og Universitetet i Oslo (UiO) har allerede i flere uker samarbeidet om et prosjekt med mål om å bedre forstå årsaken til at noen pasienter får et mer alvorlig forløp.

Forskningsgruppen ser særlig på sammenhengen mellom hjertesykdommer og coronaviruset. Første del av studien vil bli publisert etter påske.

– Det er ingenting som tyder på at denne gruppen får viruset lettere. Men hvis de først får det, har de større sjanse for å bli alvorlig syk, sier Myhre.

Han understreker imidlertid at det er ikke betyr at alle med livsstilssykdommer får et alvorlig forløp, og mange vil ikke få symptomer i denne gruppen.

Overvektige blir sykere

Rapporter fra Kina, Italia, England og Seattle viser at så mange som tre av fire av intensivpasienter har overvekt, diabetes eller høyt blodtrykk, ifølge Myhre.

– Vi tenker kanskje ikke på Italia som et land med mye overvekt og livsstilssykdommer, men forekomsten er likevel betydelig høyere enn i Kina, noe som sammen med høyere alder kan forklare forskjellen i dødelighet mellom disse landene, sier Myhre.

Han forteller at forskerne nå er bekymret for utviklingen i USA, der overvekt og fedme er enda hyppigere.

De som er overvektige har dårligere pustefunksjon. I tillegg er overvekt og diabetes forbundet med mer betennelser i kroppen, svekket immunsystem og dårligere blodsirkulasjon.

– Disse pasientene blir også sykere ved vanlig influensa og økt risiko hos overvektige ble også påvist under svineinfluensapandemien, understreker Myhre.

LEGE: Peder Langeland Myhre. Foto: Akershus universitetssykehus

Tegn på skade på hjertet

Coronapasienter som har fått intensivbehandling har også vist tegn til å ha fått skader på hjertet i sykdomsforløpet.

– Hos noen pasienter finner vi tegn på hjerteskade. En følsom markør i blodet, som vi i Cardiovascular Research Group har forsket mye på, er særlig forhøyet hos dem med alvorlig sykdomsforløp og er således et uttrykk for dårligere prognose, sier Myhre og fortsetter:

– Hva denne skaden på hjertet betyr vet vi ikke, og dette er noe av det vi ønsker å finne ut i vår studie ved bruk av ultralyd og måling av stoffer i blodet som kan si noe om kroppens respons på viruset.

Slik kan du redusere risikoen Pasienter med livsstilssykdommer bør ha lavere terskel for å oppsøke lege, og leger må være frempå med å heve behandlingsnivået. Når vi vet at risikoen er høyere, bør intensivbehandling vurderes tidlig.

Rådet til denne gruppen er å følge de gode gammeldagse livsstilsreglene: spis sunt, regelmessig fysisk aktivitet og nok søvn.

Selv om det kan virke lite hensiktsmessig å gå ned i vekt når pandemien allerede er over oss, kan det bidra til å redusere risikoen for å bli alvorlig syk av covid-19. Man må huske at man kan bli smittet om en uke, men det kan også skje om ett år.

For demsom får medisiner for diabetes, høyt blodtrykk og hjertesykdom er det i denne perioden særdeles viktig ikke å slurve med medisiner.

I tillegg bør denne gruppen være nøye med å etterleve Helsemyndighetenes retningslinjer for å unngå å bli smittet. Kilde: Lege ved Akershus universitetssykehus (Ahus) og forsker Peder Langeland Myhre. Vis mer

Menn blir sykere enn kvinner

Dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet (FHI) 8. april viser at 173 personer med Covid-19 har vært innlagt på intensivavdelinger i Norge. 76 prosent av disse er menn.

Samtidig viser tallene for bekreftet smittede og de som har dødd av viruset i Norge at kjønnsfordelingen er lik.

– Vi kan ikke utelukke at det er biologiske årsaker til at menn blir sykere enn kvinner. Men ettersom menn både har høyere kolesterol, blodtrykk og kroppsmasseindeks, kan nok dette forklare noe av forskjellen, sier Myhre.

Det er utvilsomt kjønnsforskjeller i sykdomsutviklingen hos menn og kvinner. For eksempel kan ikke overhyppigheten av hjerteinfarkt hos menn forklares fullstendig av disse risikofaktorene og det er ikke utenkelig at samme gjelder

for Covid-19, ifølge Myhre.

– Det er slike ting vi ønsker å finne ut i vår studie, sier han.

Reidar Kvåle i Norsk Intensivregister, sier at kjønnsfordelingen var overraskende i starten av pandemien, da alvorlig syke coronapasienter ble lagt inn på intensivavdelingene. Det ble lagt inn mange flere alvorlig syke menn enn kvinner.

– Kjønnsfordelingen har holdt seg uforandret og var ikke et blaff. Det gjenstår å finne forklaringen. Det diskuteres i diverse fora og det vil bli forsket på. Kanskje kan det knyttes til immunologi eller hormonelle forhold, sier han og fortsetter:

– En av teoriene som har vært lansert er at coronaviruset møter mindre motstand i immunsystemet til menn. Det forskes mye og det vil helt sikkert komme mer kunnskap etter hvert, sier Kvåle.

– Hvorfor rammes menn så hardt av covid-19?

– Vi vet ikke sikkert. Det kan ha med menns atferd å gjøre, og viljen til å følge råd og søke helsehjelp når de blir syke. Det kan også være knyttet til at menn er overrepresentert i gruppen med hjerte- og karsykdommer og diabetes. I Norge ser vi at flere av de intensivkrevende pasientene har dette som grunnlidelse, sier Reidar Kvåle.

