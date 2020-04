VENTETID: Verdenssamfunnet håper på en fungerende vaksine mot covid-19, men det tar tid. Foto: Gisle Oddstad, VG

Derfor kan corona-vaksinen utvikles raskt

Vanligvis tar det årevis å utvikle en vaksine. Men det er særlig to grunner til at ekspertene tror at en vaksine mot covid-19 vil være klar langt raskere enn det.

En vaksine mot covid-19 kan være nøkkelen til at samfunnet går tilbake til normalen.

Men vaksineutvikling tar tid. For eksempel tok det fire år å utvikle en vaksine mot kusma, som er ansett som den raskeste vaksinen som har blitt laget fra bunnen av.

Andre vaksiner, som svineinfluensavaksinen, har gått raskere å utvikle. Men da har vaksinen bygget på allerede eksisterende vaksiner mot lignende sykdommer. Det har vi ikke for coronaviruset.

Likevel tror ikke forskere at det er noen fare for at det tar fire år før en vaksine er klar.

– Nei, overhodet ikke. Jeg gjetter på rundt ett år fra i dag, pluss minus noen måneder, sier Gunnveig Grødeland, som er vaksineforsker ved Rikshospitalet.

Også hennes kollega Even Fossum tror at en vaksine er klar en gang i løpet av neste vår. 27. april uttalte vaksinekoalisjonen Cepi at de håpet på å være i gang med produksjon av en vaksine i løpet av året.

KVALITET: Selv om en covid-19-vaksine nok vil være på plass raskere enn andre vaksiner har vært tidligere, frykter ikke Gunnveig Grødeland at det går på bekostning av kvaliteten på vaksinen. Foto: Håvard Rønning

Fem vaksiner testes klinisk

For å forstå hvorfor Grødeland føler seg såpass trygg, er det nødvendig å kjenne til at det grovt sett er tre steg i prosessen før en vaksine kan brukes på folk flest.

En mulig vaksine må fremstilles. Det må gjennomføres tre faser av kliniske tester på mennesker for å se om vaksinen fungerer og ikke har bivirkninger. Vaksinen må masseproduseres i flere milliarder doser.

Corona-vaksinene ligger allerede langt foran skjema for «vanlig» vaksineproduksjon: Ifølge WHO er det flere vaksinekandidater som allerede er i gang med steg to i prosessen, noe som ifølge Grødeland vanligvis kan ta 5–10 år.

For disse vaksinene har det tatt to-tre måneder. Også prosessen fremover vil gå betydelig raskere enn med andre vaksiner, sier både Grødeland og Fossum.

Det er det særlig to grunner til.

Pengedryss på vaksinene

Den første grunnen er enkel: penger og ressurser.

– Hvor raskt vi får laget en vaksine, henger sammen med hvor mye penger som brukes på det. Akkurat nå er «alle» opptatt av å få denne vaksinen på plass så vi forhåpentligvis kan åpne samfunnet igjen, og da kommer det penger, sier Fossum.

Det at hele verden venter på covid-19-vaksinen kommer også til å føre til at helsemyndigheter verden rundt trolig kommer til å ekspedere godkjenninger om videre testing i turbofart sammenlignet med ellers, der sånt kan ta månedsvis.

– I tillegg vil det nok gå raskere å få personer til å melde seg frivillig til å delta i testingen enn ellers, sier Fossum.

En av dem som allerede har meldt seg frivillig, er Jennifer Haller:

Bare en liten del av viruset

Den andre grunnen til at en covid-19-vaksine kan komme på plass raskere enn en «vanlig» vaksine, har med de små tuppene man kan se på illustrasjoner av coronaviruset å gjøre.

– For dette viruset jobbes det med en vaksine som setter disse tuppene, det såkalte spike-proteinet, ut av spill. Mens tradisjonelt er det sånn at man prøver å lage en vaksine mot et helt virus. Det er en helt kritisk forskjell, forteller Grødeland.

Tradisjonelt har vaksiner bestått av døde eller svekkede viruspartikler, noe som betyr at man må dyrke frem enorme mengder av viruset for å kunne produsere en vaksine til store deler av verdensbefolkningen. Når vaksineforskerne nå bare trenger å dyrke frem en liten del av viruset, går det mye raskere.

– Og det fører til at alle leddene i vaksineproduksjonen går raskere, sier Grødeland.

Det er tre faser av vaksinetesting på mennesker. Se hvordan de skiller seg fra hverandre:

Selv om det nå skjer vaksineutvikling i rekordfart, har Grødeland ingen tro på en vaksine allerede i 2020. I aller beste fall tror hun at siste del av de kliniske testene på mennesker begynner på senhøsten i år.

Hun minner også om at det ikke er gitt at problemene i verden er løst når en vaksine til slutt er på plass.

– Vi vet ikke hvor lenge antistoffene man får etter å ha vært syk eller å ha fått en vaksine gir beskyttelse. Det at vi nå utvikler flere ulike vaksiner øker imidlertid sannsynligheten for at minst et par vaksiner vil gi god beskyttelse, forteller Grødeland.

Det samme sier Fossum.

– Vi har ingen garanti for at en vaksine vil gi immunitet. Vi må bare håpe på det beste.

