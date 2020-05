SIKTET: Tom Hagen er siktet for drapet på kona Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Tore Kristiansen

Jakter mulige krypto-medhjelpere: Har sjekket flere navn

Drapssiktede Tom Hagen (70) har gitt uttrykk for å være lite datakyndig. Politiet har undersøkt om noen i hans utvidede krets kan ha bistått med det avanserte kryptovaluta-opplegget.

Da domstolen i forrige uke vurderte politiets dokumenter og bevisgrunnlag mot Tom Hagen (70), slo den fast at det er sannsynlig med flere involverte personer i den oppsiktsvekkende drapssaken.

Tom Hagen er siktet for drapet på kona Anne-Elisabeth Hagen, men nekter straffskyld og for å ha noe med forsvinningen å gjøre.

VG har tidligere skrevet at politiet særlig mistenker en eller flere medhjelpere i forbindelse med det såkalte kryptovaluta-sporet.

Etter det VG får opplyst mener politiet det er lite som tyder på at Tom Hagen har kompetanse til å kunne stå bak det avanserte opplegget alene.

VG kjenner til at sentrale vitner i avhør er spurt om navn på personer i den utvidede kretsen til Tom Hagen som kan ha hatt kunnskap og kapasitet til å bistå milliardæren.

Videre får VG opplyst at undersøkelsene rundt en eller flere mulige medhjelpere i løpet av etterforskningen har ledet frem til flere navn som er sjekket.

På åstedet i Sloraveien lå det igjen et trusselbrev, hvor det gikk frem at Tom Hagen ble krevd for over 90 millioner kroner i kryptovalutaen Monero. Kona Anne-Elisabeth Hagen ble truet på livet, og det ble lagt opp til avansert kommunikasjon ved hjelp av kodede meldinger.

Datakunnskapene som kan peke mot en eller flere medhjelpere handler blant annet om kodene i kryptovaluta og de digitale plattformer som den såkalte «motparten» ønsket å bruke til å kommunisere med.

Politiet mener nå at det ikke har vært noen såkalt motpart, men at det derimot dreier seg om en nøye planlagt villedning for å skjule et drap.

Gjennom hele etterforskningen har politiet påpekt at det kreves kompetanse for å operere slik som den såkalte «motparten» har gjort.

– Både kommunikasjonsformen og å sende penger via plattformen som er brukt, er komplisert. Det er et av kjennetegnene ved denne saken, og noe av det som er nytt sammenlignet med mange andre saker. Det er derfor et sentralt spørsmål i etterforskningen: Hvem er det som har slik kompetanse?, sa politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt til VG under et intervju 8. januar.

– Hvor stort er det miljøet i Norge som kan bidra på noe slikt?

– Jeg vil ikke gi noen bedømmelse av størrelsen på det miljøet, svarte Brøske.

Politiet har lest, korrigert og godkjent de snart tre måneder gamle sitatene før de ble publisert i denne artikkelen.

VG har i godt over et år snakket med personer som kjenner Tom Hagen. Han beskrives som svært analog de siste årene, med fysiske notatbøker og en gammeldags mobiltelefon.

Flere av Hagens bekjente skal ha opplyst til politiet at de ikke tror han alene kan ha hatt den digitale kompetansen som kreves for å stå bak krypto-oppsettet.

I et intervju med NRK søndag tegner milliardærens forsvarer, advokat Svein Holden, det samme bildet. Han beskriver klienten sin som en forretningsmann «av den gamle skolen» når det kommer til «digital kompetanse».

– Jeg fant raskt at det var ikke noe vits å sende tekstmeldinger til ham, for det klarer han ikke, sier forsvareren til NRK. Han hevder videre at milliardæren heller ikke behersker vedlegg i e-poster.

Mandag sendte forsvareren inn ankeskrivet til Eidsivating lagmannsrett, som i løpet av uken vil behandle milliardærens anke over fengslingsspørsmålet. Hagen erkjenner ikke straffskyld og nekter for å ha gjort noe mot den savnede ektefellen.

– Det politiet har presentert som bevisgrunnlag er etter min oppfatning magert, sier Holden, som på grunn av de klausulerte dokumentene i saken ikke har mulighet til å kommentere anken i detalj.

VG har forsøkt å få forsvareren i tale om datakunnskapene til milliardæren og påstanden fra politiet og domstolen om at det sannsynlig dreier seg om flere involverte i saken.

Holder skriver i en SMS at han ikke har noen kommentar til dette.

