NRK-Solvang slettet Instagram-post om Manshaus - får kritikk av presseekspert

Debatten-programleder Fredrik Solvang slettet en Instagram-post om terror- og drapstiltalte Philip Manshaus etter kritikk fra følgere.

Innlegget viste et bilde av draps-og terrortiltalte Philip Manshaus med teksten «Gay. Gay. Gay. Oh so gay».

Etter publiseringen var det flere i kommentarfeltet på Solvangs Instagram-konto som reagerte negativt.

Etter at VG kontaktet den profilerte programlederen for å få en kommentar, valgte han å slette innlegget.

Ifølge Solvang var meningen med innlegget å knytte en kommentar til terror- og drapstiltalte Philip Manshaus’ ytringer i løpet første dag i retten. Manshaus omtalte homofili som en sykdom, og sa at det å være «født i feil kropp er en anerkjent sinnslidelse».

– Som både homofil og adoptert, så klarer jeg nesten ikke å ta innover meg hvor grusom jeg synes den mannen er. Og jeg tenkte nøye gjennom hvordan kan jeg ramme ham og det han står for med en post på Instagram, sier Solvang.

Han legger til at han i innlegget spilte på en intern sjargong som brukes blant hans homofile venner, en sjargong som kan ha blitt misforstått.

– Det er en slags beskyttelsesmekanisme, eller et angrep, alt etter hvordan man ser det. Så det var det jeg prøvde på, men det ser jeg jo at når det blir misforstått, så forsvinner hele poenget.

Privat konto

Redaktør for NRKs Nyhetsdivisjon, Knut Magnus Berge, sier til VG at han ser på Solvangs post som en reaksjon på Manshaus’ uttalelser.

–Jeg har forståelse for at Fredrik som homofil har reagert og følt et behov for å kommentere det som ble sagt i retten i dag, sier Berge.

Berge omtaler Solvangs Instagram-konto som hans private profil.

– Han kommenterte ytringen ved å poste på sin Instagram-profil. Jeg registrerer at han nå har tatt den ned igjen, sier han til VG.

– Ikke holdbart

– Det er ikke holdbart å vurdere det på den måten, sier ekspert i presseetikk Gunnar Bodahl-Johansen på spørsmål om hvorvidt en programleder kan være privat på en offentlig Instagram-profil.

– Jeg mener at når man har valgt rollen som programleder, så er det begrenset hvordan man kan opptre privat i det offentlige rom. Når man er i det offentlige rom, som vil jo det man sier bli forbundet med den man er. Det er som å slå inn en åpen dør å si det.

Bodahl-Johansen, som er tidligere sekretær i Pressens faglige utvalg (PFU), forstår at det i visse yrker kan være vanskelig å skille mellom offentlig opptreden og en privat offentlig opptreden.

– Det er jo det man her forsøker å gjøre. Man er i det offentlige rom, men samtidig er man privat. Det er etter min mening selvmotsigende, sier han.



KRITISK: Presseekspert Gunnar Bodahl-Johansen. Foto: VG Scanpix

Bodahl-Johansen synes det er overraskende at Debatten-redaktøren kan omtale Solvangs profil som privat.

– Når man går med åpne øyne inn i en rolle hvor man er så profilert som man er, og bruker sin posisjon så direkte til å henvende seg til offentligheten, så er det begrenset eller umulig å si at man samtidig kan ha en privat rolle i det offentlige rom, sier han.

– Det er likevel sikkert mange som vil si at dette var på sin plass, og særlig når det er en sak som skaper mye antipati ute i befolkningen. Men jeg mener at det er det prinsipielle her som gjelder.

– I grenseland

Solvang sier til VG at han forstår reaksjonene - med visse forbehold.

– Jeg kan skjønne at den ble misforstått, hvis man ikke hadde fått med seg noe av det som har skjedd i retten, og hvis man ikke visste at jeg er homofil.

Er det Fredrik Solvang som programleder som legger ut dette?

– Nei, det er bare meg.

Kan du være en privat person på en offentlig Instagram-konto?

– Det er vel det jeg begynner å skjønne at jeg ikke kan være. Det er i grenseland, jeg skjønner jo det, sier Solvang.

– Men den er strengt tatt privat. Går du gjennom feeden, så ser du at mye av det ikke er relatert til programmet jeg lager. NRK har ingen tilgang til den. Men jeg bruker den selvfølgelig til å promotere Debatten. Så sånn sett har jeg sørget for å gjøre den til en salig blanding.

– Jeg mener at jeg som programleder for Debatten må kunne mene at det er avskyelig å ville drepe homofile og adopterte. Det må være lov.

