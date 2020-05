FÅR KRITIKK: Samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Fredrik Hagen, NTB Scanpix

Frp kritiserer regjeringen: – Mer opptatt av sine egne presseshow

Frp-toppene Siv Jensen og Morten Stordalen mener samferdselsminister Knut Arild Hareide unngikk å gi Stortinget informasjon om gjenåpning av kjøreskolene – for å så stille opp i media om samme sak.

– Jeg håper dette er siste gang Hareide opptrer så arrogant på vegne av Solberg-regjeringen. Hvis de i mindretallsregjering skal ha gjennomslag for krevende saker i samferdselspolitikken, vil det være klokt å prøve å behandle Stortinget med litt mer respekt. Jeg forventer at dette ikke skjer igjen, sier Morten Stordalen (Frp).

Han sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget og leder Fremskrittspartiets bilpolitiske utvalg.

29. april sendte Stordalen et spørsmål til samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) om når kjøreskolene vil åpne igjen.

Skriftlige spørsmål er en av stortingsopposisjonens muligheter til å få informasjon fra regjeringen. Statsrådene skal svare innen seks virkedager – noe Hareide ikke gjorde.

Torsdag 7. mai klokken 10.16 sender Samferdselsdepartementet en e-post til Stortinget:

«Spørsmål nr 1467 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Morten Stordalen til samferdselsminister Knut Arild Hareide – Frist 7/5. Svaret vil dessverre bli forsinket fra oss. Vi håper å få det sendt til Stortinget i løpet av morgendagen.»

– Da tenkte jeg at det er vel fordi man skal ha pressekonferanse og sole seg i glansen, sier Stordalen til VG.

FIKK E-POST: Torsdag morgen ga Samferdselsdepartementet beskjed om at de ikke ville rekke å svare på spørsmålet innen fristen. Foto: Skjermdump

To timer senere er Hareide intervjuet på TV 2s nettsider med gledelige nyheter for bransjen: Kjøreskolene åpner igjen neste uke.

– Regjeringen er tydeligvis mer opptatt av sine egne presseshow enn å følge opp sin svarplikt til Stortinget. Det er ikke bare respektløst for Stortinget, men særlig overfor de det i denne saken gjelder, nemlig alle kjøreskoler og landets elever, sier Stordalen.

– Jeg synes det er helt spesielt at man overskrider fristen og setter Stortinget til side, og er mer opptatt av å skinne selv enn hensynet til landets trafikkskoler og Stortinget.

IKKE TILFREDS: Morten Stordalen i Frp. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Siv Jensen: – Dum handling

Heller ikke Stordalens partileder, Siv Jensen, er imponert over Hareides håndtering.

– Det er i hvert fall vesentlig at man overholder de frister som er lagt for å svare spørsmål fra Stortinget. Det er noe vi alltid har bestrebet, i hvert fall da jeg satt i regjering. De fristene er hellige og skal holdes, sier Jensen til VG.

Hun reagerer på at Hareide lot seg intervjue om åpning av kjøreskolene TV 2 på torsdag, men ikke svarte Stortinget innenfor fristen.

– Det viser at de hadde en plan om å holde i dette selv. Da fikk heller fristene overfor Stortinget vike. Det er ikke greit og det bør ikke skje igjen.

– Hva skjer da?

– Det kler ikke regjeringen å gjøre det. Det skjer ikke noe, men de bør holde fristene, sier Jensen.

IKKE TILFREDS: Frp-leder Siv Jensen mener samferdselsminister Knut Arild Hareide bevisst unngikk å svare på et spørsmål fra Stortinget innenfor fristen. Foto: Cicilie S. Andersen

– Er du enig med Morten Stordalen, som sier at han håper dette er siste gang Hareide opptrer så arrogant på vegne av Solberg-regjeringen?

– Som jeg sier er det helt åpenbart at dette er bevisst. Arbeidsuhell kan skje, men her er det en bevisst handling. Dette er en problemstilling vi har vært opptatte av veldig lenge, derfor har vi benyttet oss av de virkemidlene som vi har ved å stille spørsmål og følge saken videre, sier Jensen og legger til:

– Det er en bevisst handling, men det er en dum handling fra deres side.

Stordalen: – Hareide har visst

Stordalen er storfornøyd med resultatet, og mener det var på tide at kjøreskolene åpnet igjen.

– Jeg synes det er knallbra at man åpner landets trafikkskoler på en god måte, sier Stordalen og fortsetter:

– Det store problemet er at man overskrider fristen og sender brev om at man ikke rekker å svare Stortinget. Hareide har visst om dette såpass lenge i forkant, dette har han hatt god tid til å svare på innenfor fristen. Det skal det være gode grunner til, og jeg klarer ikke å se hva den gode grunnen er.

Hareide: – Måtte omformulere

Knut Arild Hareide har blitt forelagt uttalelsene til Siv Jensen og Morten Stordalen. VG har stilt samferdselsministeren tre spørsmål:

– Stordalen og Jensen mener at du bevisst har unngått å svare Stortinget, men heller gått ut i media med saken. Stemmer det?

– Hvorfor svarte du ikke Stortinget på torsdag, når du kunne svare TV 2 samme dag?

– Hvor lenge har du visst at kjøreskolene vil åpne igjen neste uke?

– Dette er ikke mer mystisk enn at det svaret vi hadde klart til Stordalen og Stortinget torsdag morgen måtte omformuleres før det kunne sendes. Årsaken til dette var at i sakspapirene til regjeringskonferansen torsdag lå åpning av føreropplæring til behandling. Så kom denne infoen ut gjennom TV 2. Vi skulle egentlig gitt dem en sperrefrist til torsdag kveld – da beslutningen formelt var landet. Vi var nok litt for opptatt med å formidle at nå kommer samfunnet i gang igjen, svarer Hareide i en e-post til VG.

