ANMELDTE KVINNEN: En av tre mennene anmeldte kvinnen for falsk forklaring. Politiet henla saken, og mannen har anket. Foto: Thomas Andreassen, VG

Tre menn ble anklaget for gruppevoldtekt: Frifunnet av sexvideo

For tre gutter i 20-årene endte nachspielet med en flere måneder lang kamp for å bevise at de aldri hadde begått voldtekt.

I september i fjor hadde tre kamerater i 20-årene gruppesex med en jevnaldrende kvinne på et nachspiel. Kort tid etterpå ble de anklaget av kvinnen for voldtekt. VG har vært i kontakt med de tre.

De ble etter hvert siktet for grov voldtekt, som har en strafferamme på 21 års fengsel.

Selve hendelsen ble tatt opp på film.

16. januar i år henla Riksadvokaten saken som «intet straffbart forhold anses bevist», etter å ha sett filmene.

– Jeg ble svært lettet da jeg fant videoen på mobilen min. Jeg tenker hvor dum-smarte vi var som filmet det som skjedde, sier en av mennene til VG.

– Alle tre fortalte det samme – at det var frivillig sex. Filmen viser helt klart at hun er aktiv og at alt er frivillig, sier advokat Fredrik Brodwall som representerer en av de tre mennene.

«Etter gjennomgang av sakens dokumenter, herunder videoopptak fra deler av hendelsesforløpet, har riksadvokaten konkludert med at bevisene med særlig styrke taler mot at et straffbart forhold har funnet sted», står det i brevet fra Troms og Finnmark Statsadvokatembeter.

– Hva tror du ville ha skjedd hvis de ikke hadde filmet hendelsen?

– Saken ville antagelig aldri blitt henlagt på det grunnlaget, men det er vanskelig å spekulere. I verste fall kunne det blitt tiltale og rettssak, sier advokat Brodwall.

Kommunikasjonskontroll

Politiet igangsatte kommunikasjonskontroll og avlyttet de tre mennene før de ble pågrepet.

– Jeg har jobbet som forsvarer i 20 år og har aldri opplevd at politiet har begjært kommunikasjonskontroll i forbindelse med voldtekter, sier Kjetil H. Nilsen, som representerer en av mennene.

– Det jeg opplevde fra første stund var at politiet virket partisk og lite objektive i denne saken, fortsetter han.

Advokaten sier han er skuffet og sjokkert over hvordan Troms politidistrikt har håndtert saken.

– Jeg er sjokkert over måten vi har blitt behandlet på, forteller en av de tre mennene.

SJOKKERT: Mennene og deres advokater er skuffet og sjokkert over hvordan Troms politidistrikt har håndtert saken deres. Foto: Thomas Andreassen

Vil ikke kommentere reaksjonene

Påtaleleder Einar Sparboe Lysnes i Troms politidistrikt sier de i denne saken hadde grunnlag i strafferammen, som lå til grunn for siktelsen, til å bruke kommunikasjonskontroll (KK).

– Selv om bruk av kommunikasjonskontroll ikke er vanlig ved etterforskning av alvorlige seksuallovbrudd, brukes det unntaksvis når vilkårene foreligger – også i alvorlige voldtektssaker, sier Sparboe Lysnes.

Påtalelederen sier kontrollen kun varte i noen få dager ettersom etterforskningen svekket mistankegrunnlaget mot de siktede. Han forteller at saken ble oversendt statsadvokaten med forslag om henleggelse.

– Fra vår side oppleves det ikke som uforholdsmessig, selv om vi selvsagt forstår belastningen med å ha en slik siktelse hengende over seg, sier påtalelederen.

– Jeg har ellers ingen kommentarer til advokatens reaksjon på politiets håndtering og etterforskning av saken, fortsetter han.

Anmeldte for falsk forklaring

20. februar leverte en av de tre mennene en anmeldelse mot kvinnen om falsk forklaring.

– Det vi hadde forklart, stemte med videoen. Riksadvokaten henla forholdet som «intet straffbart forhold anses bevist». Det er viktig for meg at politiet ser på hennes forklaring, sier mannen.

8. mars ble han informert om at politiet hadde henlagt anmeldelsen. Få dager senere klagde mannen på henleggelsen. 15. mai ble saken igjen henlagt.

– Hva har dere gjort for å etterforske saken?

– Politiet har som kjent etterforsket voldtektsanmeldelsen, hvor fornærmedes forklaring selvsagt er en sentral del av etterforskningen. Når så fornærmede senere blir anmeldt for falsk anklage, har først politidistriktet og deretter statsadvokatene etter klage henlagt saken etter bevisets stilling, da påtalemyndigheten mener det vil være umulig å bevise straffskyld, sier påtaleleder Sparboe Lysnes.

– Det vil nå på vegne av min klient bli innlevert anmeldelse mot kvinnen som har kommet med disse falske anklagene, og jeg forventer at politiet etterforsker dette skikkelig. Falsk anmeldelse for voldtekt er et meget alvorlig straffbart forhold som lovgiver vil at det skal slås hard ned på, sier advokat Brodwall

– Egentlig hadde jeg forventet at politiet tok tak i dette av eget tiltak, fortsetter han.

Alle de tre mennene er redd for at kvinner som forklarer seg feilaktig om voldtekt, vil svekke troverdigheten til kvinner som har blitt utsatt for voldtekt.

Kvinnens advokat har ikke besvart VGs gjentatte henvendelser.

Sendte video på Snapchat

– Det paradoksale i saken er at det som reddet dem fra tiltale og en mulig dom, er det som gjør at de risikerer tiltale for streaming av det avgjørende beviset, sier advokat Kjetil H. Nilsen.

To av de tre mennene tok opp videoer som de sendte via Snapchat til et par kamerater. Nå risikerer de to straff. Begge de to mener kvinnen samtykket til at videoene kunne sendes.

– Den videoen jeg tok fikk jeg tillatelse til å ta. Jeg spurte henne om det var ok at jeg filmet og sendte det på Snapchat, hun svarte ja. Jeg tok også håret foran ansiktet hennes så ingen skulle kunne identifisere henne, sier en av de to.

I mai mottok de to hvert sitt forelegg fra politimesteren i Troms for å ha sendt videoene. En fikk en bot på 15.000 kroner, og den andre fikk en bot på 17.000 kroner.

– Jeg kommer ikke til å akseptere dette, sier en av de to.

– Ingen av de siktede i saken er straffet for å ha filmet fornærmede mens det utføres handlinger av seksuell karakter. Derimot er det utstedt forelegg for at filmen uten fornærmedes samtykke er delt til flere andre via Snapchat, sier Sparboe Lysnes.

Publisert: 22.06.19 kl. 06:02