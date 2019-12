Masseslagsmål i forkant av fotballkamp i Kristiansand

Flere personer barket sammen på åpen gate i Kristiansand i forkant av kvalifiseringskampen mellom Start og Lillestrøm lørdag ettermiddag.

Politiet i Agder meldte i 17-tiden at to personer var innbrakt for ordensforstyrrelse etter at det oppsto et slagsmål mellom det som angivelig skal ha vært supportere av fotballklubbene Start og Lillestrøm i Markens gate i Kristiansand.

Ifølge operasjonsleder Eyvind Formo i Agder politidistrikt ble det ringt inn flere meldinger om hendelsen. Flere personer skal har vært involvert, og det skal ha blitt kastet stein.

– Det oppstod et slagsmål da utenfor utestedet Skagen. Det skal ha blitt kastet en gjenstand i vinduet som provoserte en gjeng som satt på innsiden. Vi vet ikke hvor mange personer som var involvert, sier operasjonslederen til Fædrelandsvennen.

Han gjentar dette overfor VG, men sier det er usikkert om det dreier seg om fotballsupportere eller personer som generelt bare ville lage bråk.

– To personer ble innbrakt for besittelse av narkotika, og en for forstyrrelse av ro og orden. Det ble utført skadeverk på en pub og fyrt opp bluss. Det er ikke meldt om personskader, sier Formo til VG.

Den aktuelle puben skal ikke være stamstedet til Start-supporterne.

På flere videoer VG har fått tilgang på kan man se en rekke menn som barker sammen i det som best kan kalles for et masseslagsmål.

Hund og skjold

Fædrelandsvennen skriver at politiet var på stedet med fire-fem patruljer, utstyrt med skjold og hund. De var også til stede utenfor et utested i Dronningens gate for å kontrollere og roe ned situasjonen.

Lørdag kveld spilte Start og Lillestrøm kvalifiseringskamp til neste sesongs Eliteserien. Start vant 2–1 over Lillestrøm.

– Tre personer ble bortvist for forstyrrelse av ro og orden under kampen fordi de fyrte opp bluss i folkemengden, sier operasjonsleder til VG.

– Ikke bra

Kai Rune Karslen, leder i Start-supporterklubben Tigerberget, sier han ikke har fått rapporter om at noen av hans medlemmer har deltatt i bråket.

– Jeg syns dette ikke har noe med fotball å gjøre. Dette er sannsynligvis folk som ikke har fotball høyest på prioriteringslista. Slikt som dette har jeg ingenting til overs for, sier Karlsen til VG.

Leder og talsperson for Lillestrøms supporterklubb Kanari-Fansen, Tony Johansen, sier han foreløpig ikke vet så mye om hva som skjedde midt i Kristiansand sentrum før kampen lørdag.

– Hvis det har vært fotballrelatert vold i gata, er selvsagt ikke det bra. Vi må finne ut hva som har skjedd når vi kommer hjem, sier Johansen til VG.

Publisert: 07.12.19 kl. 21:37

