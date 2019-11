PÅ STEDET: Politiet er på plass på Åmot der en skyteepisode skal ha funnet sted tidligere søndag. Foto: Torunn Bratvold / Bygdeposten

Skudd avfyrt på Åmot – politiet har pågrepet gjerningsmann

Søndag ble det meldt om skyting i Åmot. Nå skal politiet ha pågrepet den mistenkte.

Politiet jaktet søndag en mann etter at skudd skal ha blitt avfyrt mot en person på Åmot. Ingen ble fysisk skadet. Meldingen kom like før klokken 14.

Like over klokken 19 melder politiet at de har pågrepet den mistenkte.

Den antatte gjerningspersonen er en voksen, navngitt mann som kjørte fra stedet i en sort bil. Fornærmede er også en mann.

– Fornærmede sier at det ble avfyrt to skudd med et tohåndsvåpen, en hagle eller lignende. Det var en konflikt mellom de to partene forut for det som skjedde, både over tid, men også på stedet nå i dag, sa operasjonsleder André Kråkenes til VG tidligere mandag.

Da ble det meldt at politiet brukte store ressurser på å jakte gjerningspersonen og hadde vært i kontakt med ham på telefon.

– Men foreløpig har han ikke ønsket å samarbeide slik vi vil, sier Kråkenes, og legger til at politiet fortsatt ikke vet hvor han befinner seg.

Ikke til fare for andre

Skuddene skal ha blitt avfyrt ved Åmot kirke.

– Det er en relasjon mellom partene, de kjenner hverandre. Mistenkte skal ikke være til fare for andre, slik vi har forstått det på konflikten mellom dem, sa Kråkenes.

Politiet på stedet i Modum er bevæpnet, skriver Drammens Tidende.

