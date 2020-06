STATSRÅD: Torbjørn Røe Isaksen (H) sier familier og lokalsamfunn blir preget av permitteringer og den høye ledigheten i Norge. Foto: Tore Kristiansen

Røe Isaksen: – Usikkerheten tærer på

Torbjørn Røe Isaksen (H) sier at det gjorde inntrykk å lese VGs reportasje om permitterte nordmenn søndag. – Svært mange har fått livene sine snudd på hodet over natten, sier han til VG.

Nå nettopp

VG fortalte søndag historien til seks permitterte nordmenn.

I løpet av timer og dager ble livet deres snudd opp ned. Nå sitter mange permitterte igjen med sin del av regningen for coronakrisen.

– Usikkerheten tærer på og kan sette liv på vent. Familier og hele lokalsamfunn blir preget av det. Derfor er det viktig at den høye ledigheten ikke får bite seg fast i Norge. Regjeringen skal ta Norge ut av krisen, skriver arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en e-post til VG.

– Det gjør inntrykk å lese historiene fra folk som nå står uten arbeid. Vi står midt i en krise, med arbeidsledighet vi ikke har sett maken til i fredstid. Svært mange har fått livene sine snudd på hodet over natten, og jeg har stor forståelse for den usikkerheten og maktesløsheten permitterte og oppsagte kjenner på, sier han.

les også De permitterte: – Det tøffeste jeg har vært gjennom

Venter på penger

I reportasjen søndag fortalte VG blant annet om Ida Hexeberg (24) i Nittedal.

Ida er en typisk permittert ifølge «Hvem tar støyten» – en fersk undersøkelse fra Frisch-senteret basert på tall fra Nav og SSB: Ung kvinne med utdannelse fra videregående skole med jobb tilknyttet reiselivet.

I slutten av mai fikk hun de første dagpengene fra Nav. Som mange andre permitterte venter hun fortsatt på lønnskompensasjonen.

VENTER: Ida Hexeberg jobbet på Gardermoen frem til 23. mars som lagleder i Menzies Aviation da hun ble permittert. Foto: Bringedal, Terje

Røe Isaksen sier til VG at smitten nå er under kontroll og at regjeringen nå gjør det de kan for å holde hjulene i gang hos bedriftene, slik at folk kommer i jobb igjen.

– Mange har fått penger, men mange venter fortsatt. Og la det være klart: Alle skal få pengene sine. NAV lagde på tre dager en forskutteringsløsning for dagpenger – gjennom den har 175.000 personer fått penger på konto. Det er totalt utbetalt 8,5 milliarder i dagpenger i denne perioden. Vi har også nødløsninger som sosialhjelp slik at ingen blir stående på bar bakke i denne vanskelige perioden, skriver han til VG.

– Folk har vært mer tålmodige enn man kunne forvente, og jeg tror det har å gjøre med at de ser hvilken situasjon landet er i: At vi på kort tid har fått så mange flere arbeidsledige at det mangler historisk sidestykke.

les også Utdanningsstatsråder bekymret for 18–28-åringene

Studiestøtte

VG møtte også Isadora Smaadaal (22) i søndagens reportasje.

Hun ble permittert fra jobben i serviceselskapet ISS, men har liten tro på at hun kommer tilbake. Til høsten er planen å studere sosiologi eller sosionomfag.

Foto: Terje Bringedal

Røe Isaksen sier at det har vært viktig for regjeringen å gjøre det lettere å studere for permitterte.

–Tidligere kriser har lært oss at vi må tilby utdanning og skole for å hindre at folk blir stående varig utenfor arbeidslivet. Der er viktig at de som nå er ledige får best mulig forutsetninger for å komme tilbake i jobb. Regjeringen har endret reglene slik at de som mottar dagpenger kan ta opplæring og utdanning, sier Røe Isaksen.

Reglene varer ut året

Røe Isaksen sier at de nye reglene for utdanning og opplæring gjelder ut 2020.

– Jeg håper derfor mange permitterte og oppsagte bruker tiden de går ledige til å skaffe seg mer kompetanse, slik som vi også ser eksempler på i VGs reportasje, sier Røe Isaksen.

– Det vil kunne være tøft på jobbmarkedet en god stund – med mer kompetanse vil man som arbeidssøker stå bedre rustet. Disse reglene gjelder ut 2020, legger han til.

Publisert: 07.06.20 kl. 19:41

Les også

Fra andre aviser