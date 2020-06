FORSTÅELSESFULL: Statsminister Erna Solberg sier hun har forståelse for at arrangørene for dagens demonstrasjon i Oslo hadde utfordringer med å lage smittevernregler. Foto: Lise Åserud

Solberg om at tusenvis trosset smittevernreglene: – Det ble vanskelig

Flere tusen demonstranter trosset smittevernreglene da de samlet seg foran Stortinget fredag ettermiddag. Men statsminister Erna Solberg sier hun er glad arrangørene forsøkte å overholde dem.

Dødsfallet til amerikanske George Floyd, som døde under en pågripelse i Minneapolis har skapt enormt engasjement verden over. Hendelsen har skapt store opptøyer, og fredag var det klart for demonstrasjon i Oslo sentrum.

Demonstrantene samlet seg flere steder i hovedstaden, først utenfor den amerikanske ambassaden på Huseby, før de beveget seg til Stortinget. Noe som skapte store trafikale problemer i ettermiddag.

Folkehavet av mennesker som til slutt sto tett i tett på Eidsvoll plass, er stikk i strid med dagens smittevernregler, som kun tillater offentlige arrangementer med 50 personer samlet. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad har uttalt til VG at det er uheldig og bekymringsfullt at flere tusen mennesker valgte å trosse reglene.

– Vi har sett eksempler i utlandet, hvor unge mennesker har vært tett på hverandre. I en slik gruppe kan én person smitte veldig mange, og det er en økt risiko i dag når så mange er på samme sted og tilsynelatende står tett på hverandre, sa Nakstad tidligere fredag.

– Hendelsene bekymrer oss alle

Statsminister Erna Solberg har tidligere uttalt til VG at hun synes USA-situasjonen er trist å se.

I etterkant av fredagens demonstrasjon i Oslo sentrum gir Solberg uttrykk for at hun har forståelse for utfordringene knyttet til smittevernreglene.

– Jeg er glad for at arrangørene av dagens markeringer forsøkte å lage smittevernregler, selv om det ble vanskelig, sier statsministeren til VG.

Hun sier det er flott å se hvordan folk i dag stiller opp, for å vise motstand mot rasisme og politivold.

– Hendelsene i USA bekymrer oss alle. Samtidig har mange i dag også stått opp mot den rasismen vi har i vårt eget land.

På sin Twitter etterlyste SV-politiker, Marian Hussein statsministeren under dagens demonstrasjon. Der svarer hun at hun forstår manges ønske om å delta.

– Synes du Norges statsminister skal gå i spissen for å bryte smittevernreglene? Skulle gjerne deltatt, men arrangørene inviterte 50 og tiden vi er inne i er ikke en tid for å sette egne ønsker foran felles sikkerhet.

Kommuneoverlege i Oslo kommune, Jon Ørstavik, sier han ikke har noen kommentar til dagens demonstrasjon.

–Jeg er glad for at folk generelt sett tar hensyn og følger myndighetenes råd.

Helseminister Bent Høie hadde på forhånd påpekt at samlinger av store folkemengder frarådes.

– Dette er en sak som berører og engasjerer mange, jeg har stor forståelse for dem som ønsker å demonstrere. Ytringsfriheten står svært sterkt i Norge. På grunn av coronaviruset fraråder vi at mange mennesker samler seg og står tett sammen. Det øker faren for smittespredning. I en tid der mye må gjøres på andre måter, må vi også forsøke å finne nye måter å vise engasjement og ytre oss, skrev helseminister Bent Høie i en e-post til VG.

TUSENVIS: Politiet kunne ikke anslå nøyaktig antall mennesker som møtte opp utenfor Stortinget fredag ettermiddag, men kunne si med sikkerhet at det var flere tusen. Foto: MATTIS SANDBLAD

Flere reagerer

Demonstrasjonen har fått flere til å reagere i sosiale medier. Fotballprofil Tom Nordlie skriver blant annet på sin Twitter-profil at han synes det er provoserende.

– Kjempeviktig budskap og demonstrasjon mot rasisme som støttes hundre prosent. Men nå har man jobbet dugnad for å holde COVID-19-smitten borte, og milliarder av kroner og mange arbeidsplasser er tapt. Da er det provoserende at smittevernreglene brytes uansett budskap og dens viktighet.

Også FrP-politiker Roy Steffensen uttrykker sin misnøye over dagens demonstrasjon.

– Hundretusener uten jobb, skoler og barnehager ble stengt, milliardene renner ut for å hindre et næringsliv i ruiner og eldre sitter alene uten besøk. Også gir 15.000 inne i Oslo totalt blaffen i råd fra myndighetene og stimler sammen. Tankeløst, skriver han på Twitter.

Publisert: 05.06.20 kl. 22:42

