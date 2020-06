SAVNET: Polske Maja Herner forsvant på fjelltur høsten 2018. Foto: Privat/Politiet

Kan ha funnet skoen til savnede Maja Herner (25)

Maja Herner (25) forsvant sporløst fra Ørsta i Sunnmøre høsten 2018. Nå har politiet gjort funn av levninger som kan knyttes til 25-åringen.

Det var 21. november 2018 at den 25 år gamle kvinnen fra Polen la ut på fjelltur. Politiet ble varslet da hun ikke kom hjem samme kveld, og de fant bilen hennes på en parkeringsplass ved stien opp til fjellet Saudehornet. Hun ble sist sett i en matvareforretning i Ørsta i 13.30-tiden samme dag.

Det ble igangsatt omfattende søk etter Herner, men hun forble sporløst borte.

Fredag kveld fikk imidlertid politiet i Møre og Romsdal melding fra en turgåer som hadde vært i terrenget, og de startet derfor et grovsøk i området med etterforskere, krimteknikere og politihund opp i området. Sent fredag kveld melder politiet i en pressemelding at de har gjort funn av levninger i et område som på folkemunne kalles Nivane ovenfor Ørsta sentrum.

– Planen er videre søk i terrenget i samarbeid med Røde Kors på lørdag, men før dette arbeidet starter, skal blant annet fare for snøskred vurderes.

SØKTE MED HELIKOPTER: Politiet satte søndag inn et helikopter i søket etter den savnede kvinnen i Ørsta. Helikopteret skal ta bilder av de mer utilgjengelige delene av søkeområdet. Foto: Politiet

– Vi ble varslet i 19.00-tiden i kveld om at en person hadde gjort funn av en sko med beinrester. Skoen skal være av samme type som Maja Herner hadde på seg da hun forsvant, opplyser påtaleansvarlig Yngve Skovly til TV 2.

Politiet opplyser at de ikke med sikkerhet kan stadfeste at det er den 25 år gamle Herner som er funnet, men at det ikke er registrert noen andre savnede personer i området.

– Levningene må først sendes til kriminaltekniske undersøkelser. Men det er sannsynlig at det er Herner som er funnet, og hennes pårørende er derfor varslet. Slik saken står nå er det ikke holdepunkter for at det har skjedd noe kriminelt, melder politiet.

