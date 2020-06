MINDRE FRAVÆR: Kunnskapsminister Guri Melby la frem en evaluering av ordningen som gjorde at elever bare kan ha ti prosent fravær for å få karakter. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Elevene får bedre karakterer etter fraværsgrensen

Fire år etter at fraværsgrensen ble innført, er konklusjonen nå klar: Elevene får bedre karakterer og er mer på skolen med en fraværsgrense.

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Fafo og SSB evaluert fraværsgrensen, og prøvd å måle i hvilken grad den har oppfylt de to målene den skulle: Redusere fraværet og redusere frafallet i skolen.

Kunnskapsdepartementet skriver i en pressemelding at de har lyktes med å få ned fraværet med 27 prosent i snitt.

I samme melding skriver de at elever i videregående skole faktisk får bedre karakterer etter innføring av fraværsgrensen.

– Dette har vært viktig for å få elevene til å være på skolen, men også for å få flere skoler til å ta oppfølgingsarbeidet mer på alvor, for å se de elevene som ramler ut, sier Erna Solberg på en pressekonferanse mandag.

– Og så er det fint for oss som står bak regelen å se at den virker, legger hun til.

Fraværsgrensen ble innført i august 2016. Regelen er at elever som har udokumentert fravær på mer enn 10 prosent i et fag, ikke får karakter i faget. Grensen er omstridt, og det har vært store protester og demonstrasjoner fra elever.

FORNØYD: Erna Solberg var med og presenterte funnene fra rapporten på Lambertseter videregående skole. Foto: Håkon Mosvold Larsen

I rapporten står det at samtlige elevgrupper har fått redusert fravær, men at de som har redusert det sitt mest, er elever som fra før slet med høyt fravær.

Bedre karakterer

Tendensen er at karakterene blir bedre i alle klassetrinnene. Ifølge rapporten kan det skyldes flere ting:

Elever med høyt fravær og lavere karakterer ikke får standpunktkarakter nettopp på grunn av fraværsgrensen.

Elevene lærer mer når de er på skolen.

Kunnskapsminister Guri Melby mener det er flere grunner til at de i dag kan si seg fornøyde med resultatene.

– For det første har det en symboleffekt for en del elever, at det får en tydelig konsekvens hvis ikke du møter opp. For mange av de elevene har det gjort at de møter oftere opp. For det andre har den gitt en annen forpliktelse for skole og lærere til å følge opp elever.

