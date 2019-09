Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Foto: Thomas Andreassen

Bjørnas Moxnes’ valg-appell: Rødt stanser velferdsprofitørene

Til deg som ennå ikke har bestemt deg: I år vil tusenvis stemme på Rødt for første gang. Mange av dem har jeg møtt i valgkampen.

De forteller meg at Rødt viser handlekraft og stiller maktpersoner til ansvar. Som da vi stilte mistillitsforslaget som felte Sylvi Listhaug som justisminister, eller var pådriveren for å rydde opp i søppelkaoset i Oslo.

De forteller meg at de er bekymra for framveksten av forskjells-Norge. At de som vokser opp i dag kan bli første generasjon på over hundre år som får det mer utrygt enn foreldrene sine. At de på toppen får skattegaver, mens vanlige folk opplever innstramminger i støtten fra NAV.

De forteller meg at de er urolige for klimatrusselen, som politikerne har snakket om i åresvis, uten å få til nødvendige utslippskutt. At de er lei en politikk som setter hensynet til profitt foran miljøet.

De forteller meg at de ønsker et trygt arbeidsliv, med hele, faste stillinger og mulighet til å etablere seg og få boliglån.

Og ikke minst: De ser at det er Rødt som stanser velferdsprofitørene.

Derfor stemmer de Rødt i år. Jeg håper du vil gjøre det samme.

Det handler om at Norge skal være et land der alle kan gå med hevet hode. Et land der mamma ikke skammer seg over å gå på trygd, og ingen føler seg mindre verdt om de har dårlig råd. Det er dette Rødt kjemper for.

Selv med bare én på Stortinget har vi vist at vi kan få til noe. Den handlekraften kan du få der du bor, hvis du stemmer Rødt.

Så nå må du spørre deg selv:

Skal du gi de andre partiene enda en sjanse, eller skal du stemme på en utfordrer?

