Gråtkvalt ordfører: – Nå skal vi markere at denne tiden er over

RAUMA (VG) En svært lettet, glad og rørt ordfører i Rauma, Lars Olav Hustad (H) møtte pressen under Veslemannen torsdag kveld - kort tid etter at store deler av fjellet hadde rast ut.

– Dette er først og fremst en stor dag for dem som endelig skal få fred.

Det sier Rauma-ordfører Lars Olav Hustad (H) torsdag kveld.

Ordføreren satt og så på fotballkamp da han fikk beskjed om å sjekke sendingen fra Veslemannen. Han så det voldsomme raset, og kastet seg i bilen.

– Det var en voldsom støvsky. Dette har jeg jo ventet på i fem år, så jeg heiv meg i bilen og kjørte oppover, sier Hustad.

Torsdag kveld gikk det et stort skred fra Veslemannen, og NVE tror det er spiret på Veslemannen som har rast.

– Med 99 prosent sikkerhet har dette «Spiret» i fronten gått ut. Dette har vi sett på som den stabiliserende fronten. I tillegg har en del til gått ut, sier vakthavende geolog ved NVE, Einar Anda, til VG.

Fjellpartiet har hatt rekordstore bevegelser det siste døgnet.

– Vi kan bare si at dette er det største skredet. Hvor mye av den totale delen som har gått vet vi ikke ennå, sier geologen.

Ordføreren sier han tror det er vanskelig for utenforstående å forstå hvordan det har vært for de involverte.

– Noen ganger har de fått litt tid på seg før de har måtte evakuere, andre ganger har de bare rukket å få med tannbørsten, sa ordføreren da han møtte pressen rett under fjellet torsdag kveld.

– Veldig krevende

Hustad beskriver de siste fem årene for kommunen som veldig krevende.

– Det som gjør det ekstra tungt er at beredskapssjefen vår døde i fjor. Jeg jobbet tett med han. For kommunen har det vært en spesiell situasjon, og det er mange følelser i sving i dag.

Han er først og fremst veldig glad på innbyggerne sine vegne, som forhåpentligvis slipper å evakuere igjen.

– Det her har vært så ufattelig mye jobb. For de som har blitt evakuert så mange ganger; nå skal de endelig få slippe å se på værmeldinga før de skal ut å bare gå en tur, sier en tydelig rørt, letta og glad Rauma-ordfører.

Han legger til:

– Jeg har stått her i fem år og glant på det forbaskede fjellet som aldri kom ned. Det å stå her nå er stort. At dette skulle komme nå er helt ufattelig. At vi har fått ned shiten. Det er så lekkert.

– Skal få flytte hjem

I morgen når det blir lyst skal ordføreren og geologer se hvordan det ser ut etter skredet som gikk i kveld, og forhåpentligvis blir det siste gang de evakuerte må evakuere.

– Det har vært ufattelig med all medieinteressen, møter og når du har spist oftere kveldsmat med Blikra (sjefsgeolog i NVE jour.anm) enn med fruen, så er det endelig på tide å få endelig spise mer hjemme med familien. Men først og fremst er dette en stor dag for de som endelig skal få fred fra dette (de evakuerte jour.anm.), sier Hustad.

