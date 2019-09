VRAKET: Det havarerte helikopteret ligger i ulendt terreng i Kvenvik-området, sørvest for Alta. Foto: Tom Skoglund, Altaposten

Helitrans under etterforskning etter helikopterulykken i Alta

Statsadvokaten har beordret etterforskning av Helitrans, selskapet som eide helikopteret som lørdag styrtet med seks personer om bord i Alta.

Det skriver Altaposten.

Til avisen sier førstestatsadvokat Lars Fause at han vil til bunns i om foretaket har hatt alt i orden forut for den tragiske ulykken, som kostet seks menneskeliv.

– Når et helikopter går ned og vi får en slik ulykke, er det opplagt at foretaket må ettergås. Politiet har derfor fått ordre om å etterforske foretaket med hensyn til å ettergå detaljer i luftfartstillatelsene, eventuelle begrensninger, sertifikater, teknisk tilstand, utsjekk og annet som er foretakets ansvar, sier Fause.

Han legger til at det er ikke er grunn til å tro at Helitrans ikke har hatt alt på stell, men at alle steiner må snus.

– Om etterforskningen avdekker at alt er på stell, så er det fint, det. Avdekkes straffbare forhold har vi straffereaksjoner for det. Er det en ting jeg er sikker på, så er det at folk vil stille spørsmål. De vil vite hvem som skal stilles til ansvar for det tragiske som hendte. Disse spørsmålene må vi være i stand til å svare på. Alta-samfunnet og folk i Alta fortjener svar.

PREGET: Richard Simonsen, daglig leder i Alta Helitrans. Foto: Mattis Sandblad, VG

– Vi bistå

Daglig leder i Helitrans, Richard Simonsen, sier de ikke har noe imot at statsadvokaten ønsker å se nærmere på virksomheten, men sier til Altaposten at han ikke var kjent med at dette var beordret fra statsadvokaten.

– Det er helt nytt for meg at det er åpnet etterforskning på denne måten. Men vi forholder oss selvfølgelig til dette, og vil selvfølgelig bistå uansett hvilke myndigheter som ønsker å etterforske oss. Vi har ingenting å skjule i selskapet, på noen som helst måte, sier han til avisen.

Han legger til at han ser det som naturlig at Helitrans etterforskes etter den fatale ulykken, og at han er like interessert som alle andre i å finne ut hva som var årsaken til havariet lørdag ettermiddag.

Simonsen har tidligere uttalt at det ikke var noen kjente feil eller mangler med ulykkeshelikopteret, som på ulykkestidspunktet var på oppdrag for musikkfestivalen Høstsprell på Kvenvikmoen, et stykke utenfor Alta.

Simonsen fortalte søndag til VG at Helitrans er svært preget av det som har skjedd.

– Vi er i sjokk og sorg, sa Simonsen.

Statsadvokaten har bedt Finnmark politidistrikt om å utføre etterforskningen av selskapet.

Unge personer mistet livet

Politiet gikk mandag ettermiddag ut med navnet på den femte passasjeren som mistet livet. I en pressemelding skriver de at det var 22 år gamle Benedikte Hyld Mella som omkom.

Søndag offentliggjorde politiet navnet på de fire andre passasjerene. Markus Vonheim (19), Kine Johnsen (20), Kevin Berg (20) og Robin Karlsen (20), mistet alle livet i ulykken.

Alle de fem omkomne passasjerene var fra Alta. I tillegg mistet piloten, en 27 år gammel svensk mann, livet.

To av de omkomne, Kevin Berg og Kine Johnsen, var søskenbarn. Kevin er sønn av lokal Frp-politiker Ronny Berg.

VANSKELIG ARBEID: Kripos og etterforskere fra Havarikommisjonen jobber på åstedet der et helikopter havarerte. Arbeidet beskrives som vanskelig. Foto: Politiet

– Krevende åsted

Mandag vil Havarikommisjonen fortsette arbeidet på åstedet. I tillegg vil mannskap fra den franske havarikommisjonen, samt produsent og motorprodusent, komme til Alta for å bistå.

Politiet vil også fortsette sin etterforskning av ulykken.

– Vi har representanter fra Kripos på stedet, i tillegg til hjelp fra Sivilforsvaret til å foreta søk i området rundt ulykkesstedet. Det er som i går et veldig krevende åsted å jobbe i. Vi jobber iherdig og bredt for å samle mest mulig informasjon og for å danne oss et bilde av hva som har skjedd der oppe, sa Øyvind Lorentzen, lensmann i Alta, på en pressekonferanse mandag formiddag.

Dårlige værutsikter for mandag kan imidlertid forsinke fremdriften.

– Vi bruker helikopter opp og er avhengig av blant annet sikt, så vi får se hvordan det blir, sa avdelingsleder i Havarikommisjonen, Kåre Halvorsen, til pressen.

