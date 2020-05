TILREGNELIG: De sakkyndige mener fortsatt at Philip Manshaus er tilregnelig, sa de i retten i dag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Sakkyndige: Manshaus fortsatt tilregnelig

At han skal ha hørt «guds stemme» er ikke et sykdomstegn, mener desakkyndige i rettssaken mot Philip Manshaus.

De sakkyndige mener at Manshaus vil være i en høy risikogruppe for å begå vold i fremtiden. Det skriver NRK.

– Det er ikke holdepunkter for tidligere voldsadferd hos observanden, sa Helge Haugerud i retten, men viste også til at Manshaus overfor de sakkyndige hadde gitt uttrykk for sterke pro-voldelige holdninger.

De tre sakkyndige konkluderte allerede i desember i fjor at Manshaus var tilregnelig da han drepte sin 17 år gamle stesøster Johanne Zhangjia Ihle Hansen, og deretter angrep Al Noor-moskeen, hvor han ble overmannet.

Helge Haugerud sa i retten at ekstreme uttrykk ikke nødvendigvis er et uttrykk for psykisk sykdom.

– Manshaus fremstår logisk og rasjonell, og tilnærmer seg ideologien på en rasjonell måte, sa Haugerud ifølge NRK.

Familiemedlemmer har fortalt at Manshaus hørte en stemme, som ble beskrevet som «Guds stemme». Dette er imidlertid ikke et sykdomstegn, sa Haugerud.

De rettsspykiatrisk sakkyndige gjennomførte høsten 2019 elleve samtaler med Manshaus.

