MAI DU SKJØNNE: Slik ser det ut på toppen av Tromshalvøya bare to dager før 17. mai. Dersom det hadde vært arrangert tog som normalt i år, kunne man hatt skisko under bunadsstakken. Foto: RONALD JOHANSEN/ITROMSØ

Slik blir 17. mai-været

Du bør nok å ha ull under finstasen på nasjonaldagen. For ingen steder blir det smellvarmt. Kaldest blir det i Troms og Finnmark, varmest langs Skagerrak-kysten.

Det er varselet fra Meteorologisk institutt. Kirkenes ligger an til å få to-tre pluss grader midt på dagen mens Kautokeino kan få en grad over null.

– Pluss tre i Tromsø

– Det er Troms og Finnmark som kommer dårligst ut. I Tromsø, for eksempel, ventes tre pluss midt på dagen mens Hammerfest ligger an til pluss to, sier statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid.

Landets nordligste fylke må også belage seg på noen snøbyger.

Heller ikke bergensere og trønderne har så mye å se frem til på værfronten.

– Vestlandet og Trøndelag får dårlig vær med regnbyger og snøbyger over 200 til 500 meter først på dagen. I Nordland blir det greit vær med opphold, perioder med sol og makstemperaturer under 10 grader, sier Fagerlid og legger til:

– Jeg tror mange på Vestlandet vil være misunnelige på været Østafjells.

Best sørpå

For områdene langs Oslofjorden og utover ligger an til å stikke av med det beste været.

– Skagerrak-kysten og Oslofjordområdet vil få det varmest med 14–15 grader, sier Fagerlid som tror at byer som Drammen, Sandefjord, Larvik og Oslo kan komme til å toppe temperaturlisten.

– Det blir oppholdsvær og perioder med sol Østafjells, men sjanse for spredte regnbyger hele dagen. Men det er veldig lokale byger og snakk om ganske beskjedne mengder, så mange vil ha oppholdsvær og sol hele dagen, sier meteorologen.

Med vind fra vest og nordvest, blir det ikke supevarmt sørpå heller. Meteorologen tror derfor det kan være greit at folk tar på seg ull innerst over hele landet.

– Det har vært en veldig kald start på mai, det har vært unormalt kaldt, sier Fagerlid. Heldigvis skal det bli varmere etter 20. mai.

Vinteren har vart lenge nå for mange. Mandag morgen våknet flere til at våren plutselig hadde blitt vinter igjen. Fra Rogaland til Finnmark har det kommet en vinterlig værtype med kuldegrader og snø.

I Nord-Norge kom den første snøen i oktober, og siden har det vært vinter.

Publisert: 15.05.20 kl. 17:33

