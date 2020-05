ÅPNER OPP: Flere EØS-borgere kan nå komme til Norge. Foto: Terje Bendiksby

Spørsmål og svar: Disse EØS-borgerne kan komme til Norge nå

Flere EØS-borgere kan nå reise inn til Norge igjen. Men hvem gjelder reglene for? Nå svarer Justisdepartementet VGs leserne.

Nå nettopp

Tirsdag lettet regjeringen på flere coronatiltak for EØS-borgere. Flere kan nå besøke familie eller dra på hytta i Norge igjen.

EØS-borgere som jobber i Norge, ektefeller, samboere, forlovede, barn og stebarn som er mindreårige kan reise inn i Norge, sa justisminister Monica Mæland på dagens pressekonferanse.

Men endringene i reglene har ført til mange spørsmål. Mange lurer på når de vil kunne se kjærester, barnebarn og søsken igjen.

VG har samlet flere spørsmål fra leserne. Les svarene fra Justisdepartementet, via politisk rådgiver Kristoffer Aardal Hanssen, her:

Jeg er norsk statsborger, men er bosatt i et EØS-land med samboer og felles barn. Mine foreldre er norske statsborgere og bor i Norge. Kommer jeg inn i landet med mitt barn og samboer med de nye reglene?

– Forutsetter at dette er ferie: Den norske statsborgeren vil kunne reise til Norge, men må i reisekarantene. Hvis barnet er norsk statsborger, gjelder det samme for barnet. Samboeren som ikke er norsk, vil ikke kunne komme hit.

«EØS-borgere som jobber i Norge, ektefeller, samboere, forlovede, barn og stebarn kan reise inn i Norge». Har foreldre, tanter og onkler, bror eller søster lov å reise inn?

– Hvis du har forsørgeransvar for foreldre så ja, men ikke ellers. Helsøsken kan komme til Norge hvis de er under 18 år.

Kan kjæresten min i Danmark eller Sverige besøke meg i Norge nå?

– Nei, ikke med mindre de er gift, forlovet eller samboende.

Kan besteforeldre i EØS-land besøke sine barnebarn i Norge?

– Nei.

Forlovede får innreise, men ikke kjærester. Hvordan skiller man på dette og eventuelt dokumenterer det ved innreise?

– Det er Utlendingslovens definisjoner som gjelder på nåværende tidspunkt.

Utlendingsloven krever at et par har levd i et «fast og etablert» samboerforhold i minst to år eller at de har barn sammen eller venter barn sammen – med noen unntak.

Jeg og kjæresten min skal flytte sammen i Norge, men har ikke vært samboere fra før. Kan han likevel flytte sammen med meg her?

– Nei, ikke på nåværende tidspunkt.

Kan en arbeidsinnvandrer få besøk av ektefelle og barn i Norge?

– Hvis en arbeidsinnvandrer er EØS-borger og bor eller arbeider i Norge, så kan vedkommende få besøk av ektefelle og barn i Norge.

Kan voksne barn besøke sine foreldre i Norge nå?

– Ikke med mindre de har forsørgeransvar for foreldrene.

Betyr endringene at min mor ikke kan besøke meg fordi jeg ikke er under 18 år?

– Riktig.

Jeg er tysk og fast bosatt i Norge i mange år og forstår at «familiemedlem» tolkes på en meget begrenset måte og gjelder kun ektefelle/samboer/barn. Betyr dette at min søster eller min mor ikke kan komme fra Tyskland og besøke meg i Norge?

– Det er riktig, med mindre søsteren er under 18 år og/eller vedkommende har forsørgeransvar for moren.

Jeg har jobbet i Norge, men bor i Sverige og vil hjem dit nå. Om mannen min henter meg og vi reiser hjem samme dag uten å bli her, trenger han da å sitte i karantene?

– Hvis mannen bor i Sverige, må vedkommende i 10 dagers hjemmekarantene om han kommer til Norge for å hente henne. Det er nok bedre at hun kommer seg til Sverige på egen hånd.

Et skilt par har delt omsorg for to små barn, men faren bor i England. Vil han kunne følge barna hjem til Norge?

– Tvilstilfelle: Hvis han må komme til Norge for å få oppfylt kravene til delt omsorg, kan det være at han får være i Norge.

Kan min norske datter, som er bosatt i Sverige, reise til Norge med sin samboer og deres to små barn?

– Bortvisningsreglene gjelder ikke for Sverige, så de kan reise til Norge, men de må ti dager i reisekarantene.

Jeg har en kollega som bor og jobber på vårt kontor i et EØS-land, men har et mindreårig i Norge. Om han reiser hit for å treffe barnet sitt, kan han komme på jobb på hovedkontoret vårt i Norge eller må han gå i karantene?

– Karantene. Kan ha hjemmekontor, da.

Hvor lenge må vi ha vært samboere? Og må man være gift, samboer eller forlovet eller holder det at man har felles barn?

– Må være gift, samboer eller forlovet. Samboerskapet kan avgjøres f.eks. gjennom felles bostedsadresse.

Publisert: 13.05.20 kl. 22:44

Fra andre aviser