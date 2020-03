FORSKER: Ahus starter nå en studie for å se om klorokintabletter kan dempe coronaviruset. Foto: Jan Petter Lynau

Norske forskere tester om malariamedisin demper viruset

Forskere ved Ahus begynner tirsdag en pilotstudie hvor de skal undersøke om malariamedisin kan dempe utskillelsen av coronavirus hos pasienter innlagt ved sykehuset.

I første omgang inngår 51 pasienter. Blant pasienter som har gitt sitt samtykke vil halvparten få klorokin, som tidligere ble brukt mot malaria, den andre halvparten får ingenting. Hvem som får hva bestemmes ved loddtrekning.

– Vi ville gjerne ha gitt placebo (narremedisin, red anm.), men det ville tatt for lang tid, sier Olav Dalgard, professor i infeksjonsmedisin ved Universitetet i Oslo (UiO) og Ahus.

Klorokin er betennelsesdempende og brukes i dag blant annet mot revmatisme, systemisk lupus og Sjøgrens syndrom.

I studien vil virusnivået bli målt i svelget hos pasienten før man starter behandlingen med legemiddelet, som i Norge er registrert under navnet Plaquenil.

Etter 48 og 96 timer tas det nye prøver og så ser man om virusnivået faller, stiger eller er uforandret og hvor fort virusmengden eventuelt faller i de to gruppene.

– Er skeptisk

Om medikamentet kan brukes mot Covid-19 er usikkert.

– Jeg er slettes ikke overbevist om at klorokin vil virke, men det er et visst håp og vi må undersøke muligheten på godt vitenskapelig vis. Vi har siden 1970-tallet visst at virus i cellekulturer påvirkes av klorokin. Men det har vært brukt på mennesker blant annet med influensa uten at det har hatt noen effekt. Det kan hende at det virker denne gangen. Det er bare en måte å finne ut av det på og det er ved randomiserte studier, sier Dalgard.

Han leder forskningsprosjektet som etter hvert skal utvides til ytterligere 200 pasienter.

Han roser Statens legemiddelverk og den regionale forskningsetiske komiteen som har jobbet døgnet rundt for å gi dem grønt lys så raskt som mulig.

– Vi har fått fantastisk hjelp av alle godkjenningsmyndigheter. På ti dager har vi fått alle tillatelsene vi trenger til å bruke legemiddelet på mennesker med coronavirus. Alle har vist dugnadsånd og mange har sittet oppe om natten for å saksbehandle. Vi begynner i morgen, sier Dalgaard.

Studien tar ikke lang tid

Pasientene vil få tabletter med 400 mg klorokin morgen og kveld i syv dager.

– Vi følger kinesiske anbefalinger, sier Dalgard, som regner med at de i løpet av bare en uke etter at pasient nummer 51 er behandlet vil vite om medikamentet har noen effekt på virusnivået hos pasientene.

– Men selv om klorokin skulle virke mot viruset er ikke det ensbetydende med at pasienten får et bedre forløp, understreker han.

En slik studie gjøres ifølge Dalgard på Oslo universitetssykehus (OUS) hvor man også tester malariamedisiner på norske pasienter med covid-19 i samarbeid med Verdens helseorganisasjon (WHO).

Ingen medikament Covid-19 godkjent

Dagens Medisin skrev for få dager siden at den amerikanske legemiddelmyndigheten FDA (Food and Drug Administration) presiserte at ingen medikament er godkjent for å behandle Covid-19 – samme dag som president Donald Trump i sin tale sa at de hadde hastegodkjent medisinen.

Rundt 500 000 nordmenn sogner til Ahus som allerede tar hånd om mange pasienter som har fått coronaviruset.

Mandag ble det kjent at to pasienter har dødd av viruset på sykehuset det siste døgnet.

– Tror du folk vil si ja til å være med på studien?

– Ja. mange mennesker som selv er syke vil gjerne bidra til at vi som fellesskap skal komme videre, sier Dalgaard og peker på at sykehuset har gode datasystemer hvor man allerede har lagt inn mange opplysninger om pasienten som de nå kan nyttiggjøre i forskningen.

Publisert: 23.03.20 kl. 18:28

