Akershus Universitetssykehus om corona-pasienter: – Noen av dem burde kommet til sykehuset tidligere

Mange av pasientene som blir behandlet ved intensivavdelingen på Ahus, gikk med alvorlige symptomer i en til to uker før de tok kontakt med helsevesenet. Flere måtte kobles rett til respirator.

– Flere kommer inn med lave oksygenverdier i blodet, og må rett på pustemaskin. Hvor lenge de har gått med så lave verdier hjemme, er vanskelig å si. Ofte ser vi at pasienter kommer 1–2 uker etter å ha fått symptomene, sier overlege ved anestesiavdelingen på Akershus Universitetssykehus, Vibecke Sørensen, til VG.

Flere av pasientene hun har behandlet ved intensivavdelingen de to siste ukene gikk med corona-symptomer i 1–2 uker før de tar kontakt med helsevesenet.

Flere har derfor blitt sendt rett fra akuttmottaket til intensivavdelingen.

– Det er viktig at man ikke går for lenge hjemme og føle seg tungpustet, sier Sørensen.

Avdelingsoverlege ved infeksjonsavdelingen på Ahus, Jan Erik Berdal, sier han ser et mønster hos pasientene. Viruset ser ut til å operere i et tofaset forløp, forteller overlegen. De første dagene er pasienten forkjølet. På dag fem-syv kommer tungpusten.

– Det er noe å være oppmerksomme på. Noen av de pasientene som har kommet hit, har ligget 10–12 dager og kjent på dette, sier Berdal.

– Noen av dem burde helt klart kommet til sykehuset tidligere.

FHI: Planlegg for 600 pasienter

På et av landets største sykehus kjemper personalet mot klokken: Halvparten av intensivplassene på Ahus er fylt opp. Og tilfanget av alvorlig syke corona-pasienter øker.

Så langt er ni av 19 tilgjengelige intensivplasser på sykehuset fylt opp av corona-pasienter, bekrefter administrerende direktør Øyvind Mæland til VG.

På en pressekonferanse mandag fortalte Mæland at Folkehelseinstituttet har bedt sykehuset øke kapasiteten til 65 intensivplasser. Det samme viser et internt notat fra sykehusledelsen som VG har fått tilgang til. Totalt må sykehuset belage seg på 600 intensivpasienter i 2020.

Mæland forteller at det nå foregår et intenst arbeid for å øke kapasiteten på sykehuset. Planlagte operasjoner utsettes og avdelinger som før behandlet helt andre typer pasienter, blir gjort om til corona-avdelinger. Det eneste som ikke utsettes, er kreftbehandling og noe poliklinisk behandling.

– Det er fremdeles usikkert akkurat når toppen vil komme, og den usikkerheten må vi ha med oss. Vi jobber kontinuerlig med å håndtere det som kan bli en krevende situasjon, sier Mæland til VG.

Avdelingsleder: Pasientene er yngre enn antatt

Pasientene som nå ligger innlagt ved Ahus, samsvarer ikke med de tidligere prognosene fra Folkehelseinstituttet om hvem som blir alvorlig syke. Det forteller avdelingsleder på infeksjonsavdelingen, Jan Erik Berdal, til VG.

– I denne fasen så har vi hatt mange pasienter uten noen tilleggssykdommer. Flere er i 40–50 års alderen uten kjent, kompliserende sykdom, sier Berdal.

Pasientene som kommer til sykehuset er yngre enn antatt, og mange er svært syke. Gjennomsnittsalderen på intensivavdelingen, som behandler pasientene som trenger pustehjelp, er 52 år.

– Det har eksplodert. For to uker siden var dette noe som skjedde langt borte, men så begynte det å bygge seg opp i forrige uke. Forrige helg var første helgen hvor vi måtte inn og jobbe ekstra. Da var en tredjedel av avdelingen full – nå er hele avdelingen full, sier Berdal.

Akershus Universitetssykehus har, ifølge VGs oversikt, det største tilfanget av coronasyke pasienter som trenger intensivbehandling i Norge. Sykehuset hadde sin første pasient som trengte respiratorbehandling for to uker siden.

Fredag ettermiddag ville ikke sykehuset oppgi hverken gjennomsnittsalder eller antall pasienter som trengte respiratorbehandling. Mandag sier direktør Øyvind Mæland at de har bestemt seg for å være mer åpne om situasjonen:

– Vanlig policy hos oss er at vi ikke gir ut detaljopplysninger om behandlingen av pasientene. Når denne gruppen var liten, var det et argument mot å gå ut med informasjon. Nå når gruppen vokser, stiller det seg litt annerledes, sier Mæland.

Tøff behandling

– Fortsatt går det veldig bra med de aller fleste, selv om det fåtallet som kommer til oss er veldig dårlige. Men det er viktig å vite at man kan bli syk av dette viruset, og være bevisst på egne symptomer, sier overlege Sørensen.

Å bli koblet til respirator, kan være en tøff behandling, forteller hun. Pasienten legges i narkose, og er i narkose gjennom store deler av behandlingen. Samtidig overvåkes alle kroppens vitale funksjoner, som oksygennivå i blodet, blodtrykk og puls.

– Vi er ikke vant til å se så mange, unge og tidligere friske alvorlig syke pasienter på en gang. Det gjør sterkt inntrykk på meg, sier intensivsykepleier Anne-Lise Solum.

Intensivsykepleiere er de som oftest er tettest på pasientene, og som monitorere pasientene som er koblet til respirator.

– Det har skjedd veldig mye de siste to ukene, og vi har fått en nesten ny avdeling. Det å skulle ta på og av smittevernsutstyret hele tiden er krevende, men vi begynner å bli vant til det, sier Solum.

Etter hvert som flere får viruset, vil flere – også unge mennesker – bli hardt rammet, sier Siri Forsmo, leder og professor ved institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU. Hun mener myndighetene kunne vært tydeligere på dette.

– Jeg synes nok at det har vært litt mye fokus på at det først og fremst er en farlig sykdom for eldre og sårbare. CoVid-19 er statistisk sett ikke like farlig for dem som fra før er friske, men blir en stor andel av befolkningen smittet og syk vil en viss andel av disse bli alvorlige syke og noen vil dø. Vi vet ikke hvem, sier Forsmo til VG.

– Vi bør huske at det i Norge er barn som har dødd i årets influensaepidemi, alle kan få komplikasjoner av infeksjonssykdommer.

