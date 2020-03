VENTER STOR PÅGANG: Sara Bondø er prosjektleder for Vold- og overgrepslinjen i Krisesentersekretariatet. De forventer stor pågang når hverdagen blir mer normal igjen. Foto: Krisesentersekretariatet

Bekymret for vold i norske hjem under coronapandemien

Krisesentersekretariatet er bekymret for alle som nå må tilbringe enda lengre tid i hjemmet med en voldsutøver og ikke finner anledning til å si ifra. Men at krisesenteransatte nå regnes som nøkkelpersonell, er en god nyhet.

Tirsdag kveld ble krisesenteransatte implementert i oversikten over nøkkelpersonell som skal få ha barna sine i barnehage og på skole. Tidligere samme ettermiddag kunngjorde statsminister Erna Solberg at de strenge coronatiltakene forlenges til over påske.

Flere har uttrykt bekymring for konsekvensene stengte skoler og barnehager og karantene- og isolasjons-regler har for dem som utsettes for vold i hjemmet. 20. mars ba Bufdir kommunene om å la ansatte i krisesentre få ha barn i barnehage og på skole så langt det lot seg gjøre, selv om de formelt ikke ble regnet som nøkkelpersonell.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er glad for at krisesenteransatte nå er implementert på listen:

– Dette er det eneste offentlige tilbudet som gir overnattingstilbud. At skoler og barnehager holdes stengt lenger, betyr også en ekstra belastning for barn og kvinner, som det oftest er, som sliter i familien. Da er det enda viktigere å opprettholde dette tilbudet. Frykten er at det bare blir mer nødvendig jo lengre dette drar ut i tid, sier Ropstad til VG.

GOD NYHET: Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) forteller at frykten er at krisesentrene bare blir mer nødvendig jo lengre de strenge coronatiltakene varer, og at det derfor er viktig at de nå regnes som nøkkelpersonell. Foto: Frode Hansen

Ropstad forteller at han har jobbet for å få krisesentrene med på listen.

– Barnevernet var tidlig definert som en slik funksjon. Tilbakemelding var først at krisesentrene gikk så å si som normalt, men bekymringen har bare blitt større, og derfor er dette viktig, selv om man skal ha så få slike «kritiske funksjoner» som mulig.

SVs familiepolitiske talsperson Freddy Andre Øvstegaard skriver i en e-post til VG at han er glad for at regjeringen nå lytter til det krisesenterbevegelsen og SV har tatt til orde for:

– Ingen voldsutsatte skal møte en stengt dør under denne krisen. For å holde krisesentrene og annet hjelpetilbud i gang må regjeringen gi økonomisk hjelp til kommunene. Pågangen er allerede stor, og alle må få hjelpen de trenger.

Venter økt pågang på alarmtelefonen

Til tross for den gode nyheten om at hjelpetilbudet hos krisesentrene vil sikres bedre ved at de ansatte regnes som nøkkelpersonell, bekymrer de forlengede coronatiltakene Krisesentersekretariatet.

I mars har de opplevd en nedgang i antall henvendelser på Vold- og overgrepslinjen. Det samme forteller krisesentrene, sier Sara Bondø som er prosjektleder for hjelpetelefonen i Krisesentersekretariatet.

– Vi mistenker det er fordi voldsutsatte nå tilbringer tid sammen med voldsutøveren hele tiden.

Når situasjonen endrer seg og hverdagen er tilbake som vanlig, forventer de nå en flom av henvendelser:

– I Kina, der de nå har sluppet opp litt på de strengeste tiltakene, rapporteres det om en høy økning av vold i nære relasjoner i etterkant av at mange har vært i isolasjon og karantene sammen med voldsutøver. Vi må prøve å lære, og frykter at det samme vil skje her, sier hun.

Wan Fei, tidligere politi og grunnlegger av en nonprofit-organisasjon for vold i nære relasjoner i Jinzhou, en by i Hubei-provinsen i Kina, forteller til magasinet Sixth Tone at rapportert vold i hjemmet doblet seg under «lockdown»-perioden.

Samtidig anslår Fei at nitti prosent av tilfellene hadde sammenheng med reglene om å holde seg hjemme.

Vanskeligere å finne «smutthull» for å si ifra

Bondø i Krisesentersekretariatet forteller at 70 prosent av dem som tar kontakt med hjelpetelefonen er kvinner, og at karantene- og isolasjonstiltakene er det som rammer de voldsutsatte hardest.

– I tillegg henger trusselen om en mulig bot dersom man bryter reglene over dem.

I den vanlige hverdagen kan turen på jobben eller på treningssenteret være den gode anledningen for å ta kontakt med hjelpelinjen for dem som opplever vold i hjemmet. Men det naturlige smutthullet er nå borte.

Bondø forteller at politiet har kontaktet Krisesentersekretariatet for hvordan situasjonen best kan løses, siden også publikumssentrene hos politiet er stengt:

– Vi har allerede et veldig godt samarbeid og vi tenker likt. De sprer numrene til hjelpelinjene, og har blant publisert informasjon om hvor man få hjelp på Politiets nettpatrulje på Facebook.

Krisesentersekretariatet håper nå at politiet fokuserer ekstra godt på denne typen saker.

– Vi er også svært fornøyd med at det i dag ble klart at krisesentrene har en samfunnskritisk funksjon. Det er med på å sikre gode vilkår for de ansatte på krisesentrene og det sikrer et godt tilbud til vold- og overgrepsutsatte som har behov for hjelp og beskyttelse, sier hun.

– Hva skal man gjøre, dersom man blir utsatt for vold i hjemmet?

– Vi vet at mange voldsutsatte holder ut volden hjemme. Det ser vi også etter ferier, at pågangen øker etterpå. Men vi ber på det sterkeste om at man kan finne det ledige øyeblikket til å ta den viktige telefonen, sier Bondø, før hun legger til:

– Men ingen kjenner risikosituasjonen så godt som de som lever med en voldsutøver selv. Samtidig vil jeg gjerne oppfordre naboer og bekjente til å holde et ekstra øye med dem rundt seg i denne tiden, sier hun

Trenger du hjelp eller noen å snakke med?

Er du utsatt for vold, trusler eller tvang, eller mistenker at andre er utsatt? Kontakt politiet. Mer informasjon om hvordan de kan hjelpe finner du her.

Det finnes også flere hjelpetelefoner og chattetjenester for deg som behøver hjelp eller trenger noen å snakke med. Her er noen:

For voksne:

For barn og unge:

På Helsenorge.no finner du en oversikt her over enda flere hjelpetelefoner og tilbud.

Publisert: 24.03.20 kl. 21:32

