– VELDIG TRIST: Shurika Hansen og Helge Lurås i Ytringsfrihetsforbundet fikk ikke arrangerer sin planlagte debatt tirsdag kveld.

Nektes å ha debatt i Arendal: «Trist»

ARENDAL (VG) Ytringsfrihetsforbundet ble nektet å ha debatt under Arendalsuka tirsdag kveld.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Vi hadde tenkt å invitere SIAN og Alliansen til en utspørring. Vi synes det er veldig trist at vi ikke kan bruke et offentlig sted til en offentlig debatt, sa Shurika Hansen i Ytringsfrihetsforbundet til mediene da de kom til lukkede dører tirsdag kveld.

Politiet var møtt opp, men det gikk rolig for seg ved Kløckers teltscene i Arendal tirsdag kveld, etter at Arendalsuka hadde bestemt seg for å stanse en debatt som Ytringsfrihetsforbundet hadde planlagt. Forbundet ble dannet av Resett-sjef Helge Lurås i fjor.

Bakgrunnen for striden er at Ytringsfrihetsforbundet inviterte Stopp islamiseringen av Norge og Alliansen til paneldebatt tirsdag kveld under Arendalsuka.

Fikk avslag tirsdag formiddag

Arendalsuka informerte tirsdag formiddag om at de ville avlyse debatten.

«Vi har vært i dialog med Ytringsfrihetsforbundet om dette arrangementet og har etter en totalvurdering valgt å avslå en debatt om ytringsfrihet med Hans Lysglimt Johansen og Lars Thorsen. Vi har begrunnet vårt avslag med at vi i år ikke tillater at Alliansen og SIAN deltar på arrangementer i Arendalsukas program», skrev Arendalsuka på Facebook tirsdag formiddag.

Lysglimt Johansen leder Alliansen, mens Thorsen er med i SIAN (Stopp islamiseringen av Norge).

– Veldig trist

– Den siste avgjørelsen er at heller ikke Ytringsfrihetsforbundet får stille opp. Det oppleves som en eksklusjon av mennesker. Vi mener at Arendalsuka er ute på ville veier. Vi tror at å utestenge stemmer fører til mer radikalisering, sa Lurås til mediene ved scenen tirsdag kveld.

Publisert: 13.08.19 kl. 18:29